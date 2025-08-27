Todos los personajes de Marvel confirmados para “Spider-Man: Brand New Day”

Tras la trilogía de películas de Spider-Man protagonizada por Tom Holland que finalizó con “Spider-Man: No Way Home” en 2021,…

Tras la trilogía de películas de Spider-Man protagonizada por Tom Holland que finalizó con “Spider-Man: No Way Home” en 2021, todo indica que la próxima cinta del superhéroe arácnido de Marvel será como un relanzamiento, con nuevos personajes y el inicio de una nueva saga.

La próxima película se titula “Spider-Man: Brad New Day” y su estreno está previsto para el 31 de julio de 2026.

El rodaje de “Spider-Man: Brand New Day” comenzó en julio en Glasgow, Escocia, y ha proseguido en locaciones reales en la ciudad de Nueva York. Marvel Studios compartió un video del primer día de rodaje, y la idea de usar efectos prácticos en el set y utilizar escenarios naturales ha causado furor entre los fans del superhéroe: el público ha compartido en redes sociales decenas de videos de la filmación.

Esto es lo que se sabe sobre la trama y acerca de quiénes serán los personajes que están confirmados para el film.

Por supuesto, Marvel mantiene bajo secreto el argumento de la nueva película de Spider-Man. Pero su subtítulo (“Brand New Day”) sugiere que es un relanzamiento de la historia, con un tono distinto.

En el final de “Spider-Man: No Way Home”, en 2021, Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) le pide a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que borre el recuerdo de Spider-Man de toda la humanidad para poder preservar el multiverso, incluso si eso significa que lo olviden su novia M. J. (Zendaya) y su amigo Ned (Jacob Batalon).

Esto significa que “Band New Day” se enfocará en cómo el Hombre Araña vuelve a sus aventuras de combatir el crimen en Nueva York. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, dijo en una entrevista con el medio Collider que “hay una promesa al final de ‘No Way Home’ de que, por muy triste que sea que todos en la vida de Peter lo hayan olvidado, estamos viendo por primera vez en las historias de Spider-Man de Tom Holland a él siendo un Spider-Man de verdad. (…) Dedicado a salvar la ciudad y enfrentándose al crimen callejero, en lugar de a eventos que amenazan al mundo”.

Tom Holland habló sobre la nueva película en octubre de 2024 en el “Rich Roll Podcast”. El actor compartió que él y su novia Zendaya, quien encarna a M. J. en las películas del Hombre Araña, leyeron el borrador del guion de “Spider-Man: Brand New Day”.

“Zendaya y yo nos sentamos y lo leímos juntos, y a veces estábamos saltando por la sala de estar como: ‘Esta es una película real digna del respeto de los fans’. Hay algunas cosas que necesitamos resolver antes de poder realmente ponerlo en marcha, pero es emocionante”, dijo Holland.

La pareja ha protagonizado en conjunto“Spider-Man: Homecoming” de 2017, “Spider-Man: Far From Home” de 2019 y “Spider-Man: No Way Home” de 2021. Holland también ha interpretado el papel en otras películas de Marvel, incluyendo “Avengers: Infinity War” de 2018.

Hasta ahora Marvel Studios solo ha confirmado la identidad de tres personajes que harán acto de presencia en “Spider-Man: Brand New Day”.

El más conocido es el del personaje de Hulk, interpretado en el MCU por el actor Mark Ruffalo. Hulk es la versión monstruosa y superpoderosa del científico Bruce Banner. Su inclusión sigue la tradición de la trilogía de Spider-Man con Tom Holland de emparejar al superhéroe juvenil con mentores con más edad y experiencia, como fue el caso de la participación de Robert Downey Jr. (Iron Man en “Spider-Man: Homecoming”), Samuel L. Jackson (Nick Fury en “Spider-Man: Far From Home”) y Benedict Cumberbatch (Doctor Strange en “Spider-Man: No Way Home”).

La inclusión más interesante de la película es la aparición de Punisher, el violento vengador que toma la justicia por sus manos, y que marca el debut en el cine del personaje encarnado por el actor Jon Bernthal, quien se ha hecho cargo del antihéroe en las series de streaming “Daredevil”, en 2016; en “The Punisher”, en 2017; y en “Daredevil: Born Again”, en 2025.

El añadido de Punisher a la trama sugiere que “Spider-Man: Brand New Day” tendrá un tono más oscuro, violento y realista, lo que parece confirmar el hecho de que la película se está filmando mayoritariamente en escenarios reales de Nueva York. Al ser Punisher un antihéroe, es probable que su rol en la trama sea originalmente de villano, como alguien que da caza al Hombre Araña.

Finalmente, Marvel Studios confirmó la inclusión del villano Scorpion, quien, interpretado por Michael Mando, ya apareció brevemente en “Spider-Man: Homecoming” en 2017. El nombre real de Scorpion es MacDonald “Mac” Gargan, originalmente un detective privado que, tras un experimiento, adquiere una fuerza sobrehumana y un sentido arácnido. Vistiendo un traje mecánico con una cola provista de un aguijón como los escorpiones, Scorpion es uno de los antagonistas más formidables que enfrenta el Hombre Araña en las historietas.

En la película repiten los tres actores principales de esta saga: Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, quienes vuelven a encarnar al trío de amigos de la escuela secundaria.

La novedad es la inclusión de la actriz Sadie Sink, conocida por interpretar al personaje de Max en la serie “Stranger Things”. Se ha especulado que podría interpretar a Gwen Stacy, una figura recurrente de los cómics que llegó a ser novia de Peter Parker. Pero Marvel Studios hasta ahora no ha revelado a quién interpreta Sink en la película.

Además de estas cuatro estrellas, los nombres que más destacan en el elenco son los de Mark Ruffalo y Jon Bernthal, lo que sigue una línea de sumar actores de más edad al reparto de las película del Hombre Araña.

Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man

Zendaya como Michelle “M. J.” Jones-Watson

Jacob Batalon como Ned Leeds

Sadie Sink

Liza Colón-Zayas

Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher

Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk

Michael Mando como Mac Gargan/Scorpion

Tramell Tillman

“Spider-Man: Brand New Day” se estrena el 31 de julio de 2026 en salas de cine.

La película forma parte de la fase seis del Universo Cinematográfico Marvel y se estrena antes de la cinta más esperada de este nuevo ciclo, “Avengers: Doomsday”, que llega a los cines el 18 de diciembre de 2026.

