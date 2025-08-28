¿Tiene Seattle Sounders lo que se necesita para ganarle al Inter Miami en la Leagues Cup?

La final de la Leagues Cup estará llena de contrastes. De costa a costa. De uno de los puntos más…

La final de la Leagues Cup estará llena de contrastes. De costa a costa. De uno de los puntos más al sur de Estados Unidos, con el calor de sus playas y el colorido de su gente, a uno de los lugares más al norte, con su cielo encapotado permanentemente y el frío característico cerca de la frontera con Canadá.

Pero más allá de la geografía, el duelo que definirá al campeón de la Leagues Cup en el Lumen Field de Seattle enfrentará a dos de las franquicias más exitosas de los últimos tiempos en el fútbol estadounidense: por un lado el Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, ante el que será local en la definición por el título, el Seattle Sounders.

Todos saben del poderío del Inter. De lo que puede hacer Messi, del equilibrio que consiguió con la llegada de Rodrigo de Paul, de las capacidades goleadoras de Luis Suárez, Busquets, Alba, del talento joven que encabeza el venezolano Telasco Segovia. ¿Puede realmente Seattle ser una amenaza para la segunda corona de Leagues Cup del equipo rosa?

Tiene todos los argumentos para pensar que sí.

Seattle se precia de tener, con toda razón, una de las aficiones futboleras más fieles de todo Estados Unidos. El primer argumento que esgrimen para poder soñar con ganar la final ante Miami, es la ventaja de ser locales.

Hasta el año 2022, en el que, por cierto, Seattle se coronó campeón de la Concacaf Champions Cup, la asistencia general al estadio era de poco más de 31.000 espectadores, siendo uno de los recintos más ruidosos de toda la MLS por la bulla que genera su afición.

El Sounders levantó su nivel tras su participación en el Mundial de Clubes. Está en la cuarta casilla de la Conferencia Oeste de la MLS, con un plantel lleno de jugadores con experiencia.

El ariete colombiano-estadounidense Jesús Ferreira y el veterano Cristian Roldán lideran la ofensiva de un equipo que, además, cuenta con la juventud del mexicano Obed Vargas y las revelaciones del torneo para ellos: el argentino Pedro de la Vega y el atacante Ozase De Rosario, quienes dieron la cara tras las lesiones de Albert Rusnak y Jordan Morris para elevar el nivel de este equipo en la campaña.

Su entrenador, Brian Schmetzer, es uno de los ganadores probados en la MLS: obtuvo el título de la Concacaf y mantiene al Sounders permanentemente peleando en la zona alta de la Conferencia Oeste.

Seattle pretenderá, con estos argumentos, opacar el brillo del sol de Miami, en una final que será un mano a mano divertido, ofensivo y muy intenso, en la búsqueda de una nueva corona internacional para las dos franquicias.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.