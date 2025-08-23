“The Password” y “The Username”: los hermanos venezolanos que encienden la pasión en los Red Sox

Los Boston Red Sox encontraron en dos hermanos venezolanos una chispa de talento y carisma que promete iluminar el futuro…

Jhostynxon García, apodado “The Password”, y su hermano menor Johanfran, conocido como “The Username”, están llevando el orgullo de Venezuela a los Red Sox con sus habilidades excepcionales y apodos que capturan la imaginación de los aficionados.

Con Jhostynxon haciendo su debut en las Grandes Ligas (MLB) y Johanfran escalando como prospecto, los hermanos García están forjando un legado que trasciende el diamante.

Jhostynxon García, apodado “The Password”, debe su sobrenombre a su nombre particular, Jhostynxon, que evoca algo singular y difícil de descifrar, como una contraseña. Su hermano menor, Johanfran García, llamado “The Username”, recibe este apodo como extensión creativa del de Jhostynxon.

Johanfran, con su nombre distintivo, complementa a su hermano como un nombre de usuario junto a una contraseña.

A sus 22 años, Jhostynxon García, un jardinero firmado por los Red Sox en 2019 desde Venezuela, ha dado un paso monumental al debutar en las Grandes Ligas frente a los New York Yankees en el Yankee Stadium.

Convocado el día anterior debido a la lesión del jardinero Wilyer Abreu, el novato enfrentó un desafío de alto calibre contra el as zurdo Max Fried. En su primer juego, García fue al bate tres veces, sin conectar hits y recibiendo un ponche en su primera aparición, aunque logró una base por bolas que mostró su paciencia en el plato.

Conocido por su poder al bate, García mostró su talento con Red Sox en 2024 y en 2025, este último año por Triple-A, donde dejó números impresionantes con 17 home runs, 56 carreras impulsadas y un OPS de .931 en 66 juegos.

Mientras Jhostynxon brilla en el escenario principal, su hermano menor, Johanfran García, de 20 años, está labrando su propio camino como cátcher de los Red Sox. Firmado en 2022 por US$ 850.000, Johanfran, apodado “The Username”, fue el prospecto estrella de la clase internacional de ese año.

Actualmente clasificado como el prospecto número 28 del equipo, su talento detrás del plato y su bateo lo señalan como una futura estrella, pero una lesión de rodilla en mayo de 2024, que requirió cirugía, lo dejó fuera por el resto de la temporada.

A pesar de ello, se mantienen altas las expectativas mientras se rehabilita en la lista de lesionados.

La historia de los García es más que una de talento deportivo; es una de hermandad y apoyo mutuo. Jhostynxon, quien llegó primero al sistema de los Red Sox, inspiró a Johanfran a unirse a la organización.

Provenientes de Venezuela, un país con una rica tradición beisbolera, los García se suman a una lista de estrellas que han elevado el orgullo latino en la MLB. El debut de Jhostynxon, aunque sin hits, es solo el comienzo de lo que promete ser una carrera vibrante. Mientras tanto, Johanfran trabaja para regresar y unirse a su hermano en el sueño de las Grandes Ligas.

Juntos, los hermanos García representan una nueva esperanza para la afición de los Red Sox. Uno ya pisa el diamante en Grandes Ligas y el otro pelea por recuperarse y unirse al sueño. Lo cierto es que “The Password” y “The Username” no son solo apodos curiosos, sino que son dos nombres que podrían marcar una nueva página para Boston y para el béisbol venezolano.

