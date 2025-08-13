Taylor Swift y Travis Kelce están demostrando que su historia de amor es duradera

Nos gusta esta nueva etapa en la que está Taylor Swift. Ella aparecerá este miércoles en el podcast de su…

Ella aparecerá este miércoles en el podcast de su novio Travis Kelce, “New Heights”, para hablar sobre su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, junto a su copresentador y hermano, Jason Kelce.

La nueva música llega después de su exitosa gira The Eras Tour, que terminó en diciembre de 2024. Pero casi tan importante como la noticia de otro álbum es la forma en que Swift hizo el anuncio, sentada junto a su pareja.

Swift nunca había tenido un novio tan involucrado en el lanzamiento de un nuevo proyecto, lo que hace que sus seguidores se pregunten si pronto sonarán campanas de boda.

Aquí tienes un repaso de la alquimia que nos llevó a esta etapa.

Kelce conoce muy bien el Arrowhead Stadium de Kansas City, ya que es donde juega su equipo, los Kansas City Chiefs. Pero el 8 de julio de 2023, estuvo allí por una razón diferente: ver a Swift actuar como parte de su “The Eras Tour”.

Unas semanas después, compartió la historia en su pódcast “New Heights” sobre cómo intentó darle su número de teléfono a Swift a través de una pulsera de la amistad al estilo Swiftie.

“Me decepcionó que ella no hable antes o después de sus shows porque tiene que cuidar su voz para las 44 canciones que canta”, le contó al mundo después de que su hermano Jason le preguntara sobre asistir al concierto. “Así que me sentí un poco mal por no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella”.

“Si sabes de los conciertos de Taylor Swift, hay pulseras de la amistad, y recibí un montón estando allí, pero yo quería darle a Taylor Swift una con mi número”, dijo Kelce.

Cuando Jason le preguntó si se refería a su número de camiseta o a su número de teléfono, el ala cerrada de Kansas City bromeó: “Tú sabes cuál”.

A partir de ahí, Kelce se encontró respondiendo preguntas sobre qué estaba pasando, si acaso, entre él y Swift.

“No voy a hablar de mi vida privada”, dijo durante una entrevista con el presentador de NFL+, Andrew Siciliano.

Eso no detuvo las especulaciones sobre su relación, y Kelce compartió durante una aparición en “The Pat McAfee Show” que había invitado a Swift a verlo jugar.

“Le lancé la pelota a su cancha”, dijo el jugador de fútbol americano. “Le dije: ‘Te he visto arrasar en el escenario en Arrowhead, quizás tengas que venir a verme arrasar en Arrowhead’. Ya veremos qué pasa próximamente”.

Swift finalmente aceptó la invitación y asistió a su partido el 24 de septiembre, sentándose junto a su madre, Donna Kelce, en el palco familiar.

Los Swifties, como se conoce a su base de fans más fiel, enloquecieron de inmediato, marcando el inicio de la locura por la pareja.

La NFL comenzó a sumarse al fenómeno “Traylor”, “Tayvis”, “Swelce” o cualquier apodo que elijas para la pareja.

La cuenta oficial de la liga en X publicó mucho sobre ella cuando, el 1 de octubre, Swift y algunos de sus famosos amigos, incluidos Blake Lively y Ryan Reynolds, animaron a Kelce y su equipo en el partido contra los New York Jets en el MetLife Stadium.

Todos se sintieron atrapados por la emoción en torno a la pareja. Donna Kelce, su madre, le dijo a CNN en ese momento que toda la atención sobre su hijo y Swift le parecía “irreal”.

“Les digo a todos que es como estar en un universo alternativo”, dijo Donna Kelce. “Como si hubiera atravesado una tercera pared hacia otra dimensión. Eso es lo que se siente”.

Y en un caso de “podemos mostrarles mejor de lo que podemos contarles”, Kelce y Swift parecieron confirmar su relación al ser fotografiados tomados de la mano en la ciudad de Nueva York, después de que ambos hicieran apariciones sorpresa por separado en el estreno de la temporada 49 de “Saturday Night Live” el 14 de octubre.

Swift dio un aire de novia una semana después cuando ella y Brittany Mahomes, la esposa del mariscal de campo de Kansas City, Patrick Mahomes, presumieron de su especial apretón de manos durante un exitoso partido de los Chiefs contra Los Angeles Chargers. Travis Kelce y Patrick Mahomes son mejores amigos, además de compañeros de equipo.

No había duda de que Swift y Kelce eran realmente una pareja una vez que él viajó a Buenos Aires, Argentina, para su parada del The Eras Tour el 11 de noviembre.

Kelce no solo estuvo allí con el padre de Swift, sino que ella cambió la letra de “Karma” de “Karma is the guy in the screen coming straight home to me”, que muchos pensaban que estaba dedicada a su exnovio, el actor Joe Alwyn, por “Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me”.

Y si eso no fuera suficientemente romántico, un video de ella corriendo desde el escenario a los brazos de Kelce para un beso hizo que quienes deseaban que la superestrella encontrara a su persona cantaran “It’s a love story, baby, just say ‘Yes’”.

Más tarde ese mes, Kelce fue portada de la revista WSJ y habló abiertamente sobre su relación.

“Obviamente, nunca he salido con alguien que tenga ese tipo de aura…. Nunca tuve que lidiar con eso”, dijo Kelce a la publicación refiriéndose a la vida de Swift bajo el foco público. “Pero al mismo tiempo, no estoy huyendo de nada de eso…. El escrutinio que recibe, lo mucho que tiene la lupa encima, cada día, los paparazzi afuera de su casa, en cada restaurante al que va, después de cada vuelo que toma, y ella simplemente está viviendo, disfrutando la vida. Cuando ella actúa así, mejor que yo no sea el que actúe raro”.

Kelce no fue el único dispuesto a hablar sobre su relación.

Swift fue nombrada “Persona del Año” 2023 por la revista Time y, en una entrevista con la publicación, aclaró la especulación de que se hicieron oficiales en el primer partido de fútbol americano al que asistió en septiembre.

“Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja”, le dijo Swift a Time.

Agregó que “nunca seríamos tan locos como para hacer un lanzamiento oficial de una primera cita” en público de esa manera. Tiene sentido.

No solo Kelce y Swift recibieron el Año Nuevo juntos con un dulce beso, sino que ella también conoció a su hermano Jason por primera vez.

El entonces centro de los Philadelphia Eagles y su esposa Kylie Kelce pasaron el rato con Swift durante el partido de playoffs de los Chiefs contra los Buffalo Bills.

Basta con decir que Jason Kelce causó bastante impresión al quitarse la camiseta, beber cerveza de un trago y saltar por la ventana de la suite para divertirse con los fanáticos.

Los hermanos hablaron de ello durante un episodio de su podcast y Jason Kelce dijo que su esposa le había advertido de que debía comportarse de la mejor manera posible para su primer encuentro con la novia de su querido hermano.

“Le dije: ‘Kylie, el primer día que te conocí estaba tan borracho que me desmayé en el bar”, contó durante el podcast. “Eso es parte del encanto. Es parte del encanto de Jason Kelce. Quiero causar la mejor primera impresión’”.

Aparentemente funcionó, ya que Travis Kelce le dijo: “Tay dijo que le encantaste”.

El amor estuvo en el aire el mes de San Valentín, no solo entre Swift y su novio, sino también para los fanáticos del deporte de él.

Su equipo llegó una vez más al Super Bowl, lo que permitió a la NFL aprovechar aún más, ya que la presencia de Swift en los partidos había impulsado la audiencia.

Y aunque algunos pensaban que la liga exageraba con tantas tomas de la cantante durante los juegos, Mamá Kelce estaba emocionada por la nueva audiencia que Swift estaba atrayendo.

“Creo que es increíble que cada vez más personas estén abrazando la NFL. Me encantan los deportes. Especialmente el fútbol americano porque mis hijos lo han practicado durante tanto tiempo”, dijo Donna Kelce a CNN. “Realmente creo que está acercando a las familias. El deporte tiende a hacer eso.”

“He recibido cartas, mensajes de texto y comentarios cuando estoy en el aeropuerto sobre cómo los padres están tan felices de que sus hijas finalmente se acerquen a ellos para tratar de entender el juego”, agregó. “Y nunca habrían pensado que eso podría haber pasado antes”.

Su hijo Travis y los Chiefs ganaron el Super Bowl, su tercero en cinco años y el segundo consecutivo.

Y porque todos queríamos saber cómo terminó, Swift y Kelce nos dieron ese momento de película cuando él, tras celebrar con su madre, le dijo a Swift “Ven aquí, chica”, y la pareja se abrazó e intercambió algunos besos en el campo.

Hubo mucha celebración y Swift incluso bromeó en un video de TikTok sobre terminar en una discoteca con sus padres mientras celebraban la histórica victoria.

Más tarde ese mes, Kelce emocionó a los asistentes a los conciertos en Australia cuando voló para acompañarla durante su parada de la gira en Sydney.

Buena suerte recordando quién tocó en Coachella porque todas las miradas estaban puestas en Swift y su novio mientras disfrutaban del festival anual de música. Fue tan serio que un video de una persona leyendo los labios e intentando interpretar lo que la pareja se decía mientras bailaban se volvió viral.

Pero eso no fue nada comparado con la emoción cuando Swift lanzó su nuevo álbum “The Tortured Poets Department” el 19 de abril.

De inmediato, los Swifties intentaban descifrar qué canciones/letras podrían tratar sobre Kelce.

La cantante acertó con todas las referencias deportivas en su tema “The Alchemy”, lo que llevó a muchos a creer que la canción sobre sentir una atracción intensa por un nuevo amante estaba inspirada en Kelce.

“Así que cuando llego/Cito a los aficionados y/Los saco del equipo/Dejo a los payasos, obtengo la corona/Nene, yo soy la que hay que vencer”, canta Swift. “Porque el letrero en tu corazón/Decía que sigue reservado para mí/Honestamente, ¿quiénes somos nosotros para luchar contra la alquimia?”

Kelce demostró ser el fan número uno de Swift y reveló cuál es su “era” favorita de la cantante.

“Soy un gran fan de ‘1989’”, dijo Kelce a “Access Hollywood” durante su segundo festival anual Kelce Jam. “Pero no voy a mentir, puede que tenga un poco de preferencia por ‘The Tortured Poets Department’. Solo un poco”.

La pareja también disfrutó de unas vacaciones románticas en el lago de Como, Italia, mientras Swift estaba de descanso en la etapa europea de su gira The Eras Tour.

Hablando de Europa, Swift publicó una selfie de ella, Kelce, el príncipe Guillermo y sus dos hijos mayores, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, desde su concierto en Londres, que también fue la primera foto oficial de Kelce en su cuenta de Instagram.

Resulta que Kelce no solo estaba acompañándola.

Debutó en el concierto de Swift en el estadio de Wembley en Londres, donde lució un sombrero de copa y frac para hacer un cameo en el escenario junto a ella.

Swift publicó sobre su presentación en el estadio, escribiendo: “Y todavía me estoy riendo/enamorando del debut de @killatrav en la Eras Tour”.

Kelce les contó a los oyentes de su podcast los detalles detrás de su debut sorpresa, compartiendo que “fue una experiencia increíble”.

“Fue una parte muy divertida y juguetona del show, y era el momento perfecto para subir al escenario, hacer el payaso y divertirme, no solo con [Swift]… sino también con el público y realmente tratar de entusiasmar a todos para el resto del espectáculo”, dijo. “Fue genial”.

¿Su principal objetivo? No cometer un error.

“La regla de oro era ‘No dejes caer a Taylor. Llévala al sofá a salvo’”, contó.

“No dejes caer al bebé” es lo que pensó, y como siempre, Kelce salió victorioso.

El jugador de fútbol americano asistió a los conciertos de su cantante favorita en Amsterdam, Países Bajos, y en Alemania antes de regresar a Estados Unidos para el campo de entrenamiento con sus Kansas City Chiefs.

La ausencia hizo que el cariño creciera, ya que Kelce bailó “Shake It Off” en el American Century Celebrity Golf Championship Tournament y dedicó su victoria en el karaoke a su novia.

Swift ofreció su último concierto de la etapa europea de su gira The Eras Tour en el estadio de Wembley de Londres. Días después, comentó por primera vez sobre el frustrado atentado terrorista que provocó la cancelación de tres conciertos en Viena a principios de mes.

En su declaración, Swift expresó su gratitud a las autoridades implicadas porque, aunque se sentía culpable por las cancelaciones, “estábamos de luto por los conciertos, no por las actuaciones en directo”, escribió.

Kelce no hizo declaraciones públicas sobre el incidente.

Swift y Kelce se reunieron más tarde ese mes para organizar una fiesta llena de celebridades en su mansión de Rhode Island para celebrar que ella se tomaba un descanso de su gira. Entre los invitados había otras parejas como Jason y Kylie Kelce, Patrick y Brittany Mahomes, Blake Lively y Ryan Reynolds, y Bradley Cooper y Gigi Hadid.

Kelce también se convirtió en propietario minoritario de un caballo de carreras llamado, espera, Swift Delivery.

Y, al parecer, Swift está más involucrada en la carrera de Kelce de lo que sabíamos.

“Ella realmente está interesada en el fútbol americano y hace muchas preguntas muy buenas”, dijo Mahomes a Chris Simms de NBC en una entrevista reciente. “Empezó a dibujar jugadas, puede que tengamos que usar una”.

Kelce y sus Kansas City Chiefs se dirigían de nuevo al Super Bowl, pero de lo único que todos quieren hablar con él es de su relación con Swift.

Tras recibir preguntas consecutivas en una conferencia de prensa sobre cuándo planeaba proponerle matrimonio a su famosa novia, el jugador de fútbol americano respondió: “Vaya, una tras otra, están locos”.

Sin embargo, estuvo más que feliz de elogiar su ética de trabajo y hablar sobre cómo sentía la necesidad de estar a la altura.

“Será mejor que cumpla con mi parte del trato”, dijo Kelce. “Si ella está aquí siendo la superestrella que es, nunca aceptando un no por respuesta y siempre esforzándose al máximo, definitivamente debo igualar esa energía”.

Su equipo, los Kansas City Chiefs, perdió contra los Philadelphia Eagles y Swift y Kelce desaparecieron por un tiempo, aunque hubo informes de que disfrutaron de unas pequeñas vacaciones.

Mayo fue un gran mes para Swift.

Recordamos que las celebridades también son Swifties, cuando le preguntaron a la jugadora de la WNBA Caitlin Clark si creía que Swift y Kelce asistirían a alguno de los partidos de su equipo, Indiana Fever.

Clark dijo que así lo esperaba.

“Siento que ellos también están viviendo. Están en un buen momento, en modo vacaciones ahora mismo”, dijo Clark a USA Today. “Así que espero que disfruten de un pequeño descanso fuera del foco. Pero estoy segura de que animarán a las Fever de cualquier manera”.

Swift también logró una victoria personal al recuperar su catálogo musical, lo cual anunció en una carta compartida en su sitio y dijo que pudo hacerlo gracias al éxito de su gira The Eras Tour.

“Decir que este es el mayor sueño de mi vida hecho realidad es, en realidad, ser bastante reservada al respecto”, escribió.

Hubo campanas de boda, pero no de Swift y Kelce.

La pareja asistió a la boda de su primo Tanner Corum en RiverView Family Farm en Knoxville, Tennessee.

Corum compartió una foto de la pareja posando con él, su esposa Samantha y su hija en la boda.

“Tan agradecido por nuestra familia y las personas que más nos quieren por venir a celebrarnos en este día tan especial”, escribió Corum en el pie de foto.

Swift adelantó el anuncio de su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, en un clip que la muestra compartiendo la noticia en el podcast de Kelce.

Fue la primera vez que el mundo pudo ver a la pareja conversando públicamente.

