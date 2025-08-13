Taylor Swift reveló detalles de su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”… y confirmó varios “easter eggs” a los fans

Taylor Swift reveló más detalles sobre su próximo álbum “The Life of a Showgirl” en el podcast “New Heights”, conducido…

Taylor Swift reveló más detalles sobre su próximo álbum “The Life of a Showgirl” en el podcast “New Heights”, conducido por Travis y Jason Kelce. La cantante también aprovechó su participación especial para confirmarle a los fans observadores que tenían razón al ver “easter eggs” por todas partes.

“The Life of a Showgirl”, que estará disponible a partir del 3 de octubre, cuenta, en palabras de Swift, “todo lo que ocurría detrás de escena” durante su recientemente concluida gira Eras Tour.

“Este álbum trata sobre lo que sucedía tras bambalinas en mi vida durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, dijo.

“Mis objetivos (para este álbum) eran melodías que fueran tan contagiosas que es casi molesto y canciones que fueran vívidas, claras, enfocadas e intencionales”, explicó.

El álbum fue producido en conjunto con Max Martin y Shellback, colaboradores de larga data de Swift que, de acuerdo con Travis Kelce (quien aseguró en el podcast que ya escuchó el nuevo proyecto de su pareja), crearon un álbum pop, animado y “lleno de éxitos”.

“Este es el álbum que he querido hacer por mucho tiempo”, dijo Swift.

Sobre el proceso de creación y grabación, Taylor Swift explicó que el álbum nació durante la fase de su Eras Tour, en Europa. “Estaba cansada, pero estaba mentalmente estimulada”, añadió.

Así, el álbum fue grabado en Suecia, durante los descansos de sus shows en distintas ciudades de Europa.

“Quiero un álbum que me haga sentir tan orgullosa como este tour”, contó Swift que le dijo a Max Martin en Suiza, para después admitir, entre risas, que sabe la presión que eso implica.

En el podcast, la cantante mostró también los títulos de las canciones, que son exactamente 12, pues la cantante advirtió que “no hay más canciones”, en un guiño a sus discos pasados (“Midnights” y “The Tortured Poets Department”) que incluían versiones y canciones especiales.

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

CANCELLED!

Honey

Life of a Showgirl (ft. Sabrina Carpenter)

Swift habló con los hermanos Kelce sobre su amor por lo que ella misma llama “easter eggs”. Un “easter egg” es una pista oculta que Swift coloca en su música, material de marketing, vestuarios o shows para insinuar un proyecto futuro o una referencia profunda a algo de su música pasada, como el color naranja y el número 12 para el anuncio de “The Life of a Showgirl”.

“Me encanta la numerología, me encantan las cosas de matemáticas, me encantan las fechas, esas cosas simplemente me parecen muy divertidas”, dijo.

Durante el podcast, reveló que, efectivamente, cerró el Eras Tour con un gran “easter egg”.

“Cada noche del Eras Tour, me iba por una puerta de elevador, pero la última noche me fui por una puerta naranja. Elegí irme de esa forma porque quería dejar un mensaje subliminal de que dejaba la ‘era del Eras Tour’ y entraba a una nueva era”, explicó, para después añadir que estaba “orgullosa” de los fans que se dieron cuenta.

Durante al menos un año, las teorías han girado en torno al número 12 y el color naranja. El lunes por la mañana, se publicó un carrusel de 12 fotos en la cuenta oficial de Instagram del equipo de gestión y marketing Taylor Nation con el pie de foto: “Pensando en cuando ella dijo ‘Nos vemos en la próxima era…’”. Todas esas fotos muestran a Swift con atuendos naranjas que usó durante el Eras Tour.

Ese mismo color naranja apareció en el fondo del adelanto de esta semana para el episodio de “New Heights”. Antes del anuncio de que Swift sería la invitada especial, muchos fans ya habían unido las piezas basándose en el color de fondo, la silueta y el hecho de que se publicó junto con la publicación de Taylor Nation en Instagram.

Y antes de todo eso, estaba el video de TikTok que Swift compartió en octubre antes de su show en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida. En el clip se vio a Swift caminando cerca de la sección A12; para los fans, eso señalaba el 12 de agosto, el día del anuncio.

