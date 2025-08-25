SpaceX cancela segundo intento de lanzar Starship tras meses de fracasos

El cohete Starship permanecerá esta noche en la plataforma de lanzamiento luego de que los cielos nublados impidieran el despegue.…

El cohete Starship permanecerá esta noche en la plataforma de lanzamiento luego de que los cielos nublados impidieran el despegue.

“El tiempo se interpuso en nuestro camino”, dijo Dan Huot de SpaceX.

Más temprano, Huot señaló que el cielo tenía algunas nubes que violaban la “regla del yunque” de SpaceX. (Los cohetes suelen evitar las nubes porque volar a través de una que está electrificada puede desencadenar un rayo, como descubrieron de primera mano los astronautas del Apolo 12).

SpaceX tenía como objetivo lanzar la noche del lunes el décimo vuelo de prueba de una nave Starship y el propulsor Super Heavy.

Se trata del segundo intento de lanzamiento de la misión que se cancela. El primero, el domingo, se frustró por problemas con los sistemas en tierra.

La décima prueba de Starship ocurre luego de una serie de errores explosivos que se remontan a enero, cuando la empresa presentó una nueva generación de naves. La Starship no ha logrado un vuelo limpio desde noviembre de 2024.

Se espera que el décimo vuelo de Starship y Super Heavy sea uno de los últimos para esta versión de Starship antes de que la empresa presente una aeronave aún más grande.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, ha promocionado durante mucho tiempo a Starship como el vehículo que llevará por primera vez a los humanos a Marte. La nave Starship también se considera crucial para el objetivo de la NASA de devolver astronautas a la Luna en esta década.

