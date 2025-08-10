Sismo de magnitud 6,1 sacude el noroeste de Turquía y se siente en Estambul

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía el domingo a las 7:53 p.m., hora local, según el…

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía el domingo a las 7:53 p.m., hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El USGS indicó que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

El organismo emitió una alerta amarilla automática por posibles muertes y pérdidas económicas, a través de su sistema de Evaluación Rápida de Terremotos Globales para Respuesta (PAGER, por sus siglas en inglés), que estima “la distribución de la sacudida, el número de personas y asentamientos expuestos a sacudidas severas, y el rango de posibles muertes y pérdidas económicas”.

“Es posible que haya algunas víctimas y daños”, indicó la alerta. Cuando el USGS emite una alerta amarilla, significa que el sistema PAGER estima que podrían producirse entre 10 y 100 muertes, así como daños por un valor de hasta US$ 100 millones.

El terremoto golpeó el distrito de Sındırgı, en la provincia de Balıkesir, y al menos tres réplicas se registraron en esa región con magnitudes de 4,6, 4,1 y 4,0, según la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía (AFAD) en un comunicado.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, afirmó que el sismo también se sintió en Estambul y en provincias circundantes, lo que llevó a la AFAD y a todas las instituciones pertinentes a iniciar de inmediato las evaluaciones sobre el terreno. “Hasta ahora, no se han reportado situaciones adversas. Estamos vigilando la situación de cerca. Extiendo mis deseos de una pronta recuperación a los afectados”, dijo Yerlikaya en un comunicado.

La Gobernación de Estambul confirmó en un breve comunicado que el temblor se sintió en la ciudad, pero señaló que “no se reportan daños ni emergencias hasta el momento”, con equipos de evaluación ya realizando inspecciones.

Dos personas fueron rescatadas y continuaban los esfuerzos para rescatar a otras dos la noche del domingo, después de que un edificio colapsara a causa del sismo, informó Yerlikaya en un posteo en X.

El sistema PAGER advirtió que recientes terremotos en la zona han sido seguidos por amenazas secundarias, como deslizamientos de tierra, que podrían causar más víctimas y daños.

Las emisoras turcas mostraron un edificio derrumbado en Balıkesir, pero no mencionaron ninguna pérdida de vidas.

