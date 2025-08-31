Seattle Sounders vs. Inter Miami por la final de la Leagues Cup: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

La cita esta hecha. Este domingo, la Leagues Cup coronará al campeón de la edición 2025 en el estadio Lumen…

La cita esta hecha. Este domingo, la Leagues Cup coronará al campeón de la edición 2025 en el estadio Lumen Field de Seattle, donde el equipo local, el Seattle Sounders, enfrentará al Inter Miami.

De un lado, Pedro de la Vega, Cristian Roldán y Osaze De Rosario. Del otro, Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Será un duelo de alto nivel entre dos de los mejores equipos de la MLS, que este año ha dominado a placer una competición donde también participan equipos de la Liga MX (todos eliminados antes de las semifinales).

Los Sounders llegan a la final casi de forma perfecta. Arrasaron en la fase de grupos ante Cruz Azul (7-0), Santos Laguna (2-1) y Tijuana (2-1), mientras que sortearon el empate sin goles ante Puebla en los penales, metiéndose en semifinales. Allí fueron hasta la casa de LA Galaxy y dejaron en claro que el favoritismo estaba de su lado: 2-0 y a la final.

Sin embargo, las lesiones y las sanciones son un problema para el equipo. El delantero centro Jordan Morris y el mediapunta Albert Rusnák están entre algodones, mientras que Danny Musovski y Nouhou Tolo están suspendidos por expulsión. Bajas sensibles en un equipo que se ha caracterizado permanentemente por su faceta ofensiva.

Inter Miami llega con un recorrido similar y sin conocer la derrota. En la primera fase consiguió dos triunfos ante Atlas (2-1) y Pumas (3-1), y un empate con posterior victoria en los penales ante Necaxa (2-2). En cuartos de final dejó en el camino a un grande de México como Tigres (2-1), con dos goles de penal del uruguayo Luis Suárez, y en semifinales se dio el gusto de vencer 3-1 a su clásico rival, el Orlando City, en un duelo con varias polémicas en su favor.

La buena noticia para las Garzas es que recuperaron definitivamente a Lionel Messi, que después de perderse varios partidos por lesión, volvió para robarse el protagonismo en el Clásico del Sol con dos goles. También pasó el susto por Jordi Alba. Además, el mediocampo luce más equilibrado con la presencia de De Paul, que ha funcionado tanto a nivel ofensivo como en el lugar de rueda de auxilio defensiva.

Las dudas del equipo de Florida pasan por la defensa. Los rosas recibieron goles en todos los partidos de la Leagues Cup y, de hecho, hay que remontarse hasta el 26 de julio (vs. Cincinnati) para encontrar la última valla en cero. Hasta ahora, el ataque soluciona los problemas del fondo, pero ante un conjunto como el Sounders no se puede regalar nada.

El ganador del duelo de este domingo no solo agregará un trofeo a sus vitrinas, sino que recibirá un segundo “premio”: clasificará directamente a los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup de 2026.

Tanto el perdedor de la final como el ganador del partido por el tercer puesto tendrán garantizado su lugar en el máximo torneo continental de esta parte del mundo, pero jugarán una instancia previa, a diferencia del campeón.

Los equipos de la MLS se medirán por una de las semifinales de la Leagues Cup 2025 en el Chase Stadium de Florida, la casa de las Garzas.

El horario varía según el país:

Miami: 9 p.m.

Buenos Aires: 10 p.m.

Ciudad de México: 7 p.m.

Bogotá: 8 p.m.

Madrid: 3 a.m. (ya lunes)

Este partido estará disponible a través de Apple TV – MLS Season Pass, Apple TV+ a nivel global, Univision y TUDN.

Inter Miami podría ir con: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez.

Por su parte, Seattle tendría a estos 11 desde el inicio: Andrew Thomas; Kee-H. Kim, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Alex Roldán; Obed Vargas, Cristian Roldán, Pedro De la Vega, Paul Rothrock; Jesús Ferreira, Osaze De Rosario.

