Sarah Jessica Parker anuncia un final emotivo y poético para ‘And Just Like That…’

No pudimos evitar preguntarnos: ¿fue Carrie Bradshaw quien rompió con nosotros o fuimos nosotros quienes rompimos con ella? La franquicia…

No pudimos evitar preguntarnos: ¿fue Carrie Bradshaw quien rompió con nosotros o fuimos nosotros quienes rompimos con ella?

La franquicia de “Sex and the City” llega a su fin después de más de 25 años, con la conclusión de la tercera y ahora última temporada de su spin-off “And Just Like That…”, anunciaron el viernes la estrella Sarah Jessica Parker y el showrunner, guionista y director Michael Patrick King.

“Y así… la narración continua del universo de ‘Sex And The City’ llega a su fin,” escribió King en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del programa. “Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, me di cuenta de que este podría ser un lugar maravilloso para detenernos.”

Según King, la decisión de finalizar la serie se tomó junto con la protagonista y productora ejecutiva Parker, el CEO de HBO Casey Bloys y Sarah Aubrey, jefa de programación original. (HBO y HBO Max son propiedad de la empresa matriz de CNN y CNN en Español).

Parker publicó una extensa y poética despedida en las redes sociales para la serie y el personaje central, Carrie, a quien comenzó a interpretar en 1998 cuando la serie original “Sex and the City” se estrenó en HBO.

“Carrie Bradshaw ha dominado mi pulso profesional durante 27 años. Creo que la he amado más que a nadie. Sé que otros la han amado igual que yo. Se han frustrado, la han condenado y han apostado por ella”, escribió en parte. “MPK y yo juntos reconocimos, como lo hemos hecho antes, que este capítulo está completo. AJLT fue pura alegría, aventura, el mejor tipo de trabajo arduo junto al talento extraordinario de 380 personas, incluyendo a todos los brillantes actores que se unieron a nosotros.”

“And Just Like That…” fue la iteración más reciente de “Sex and the City”, una franquicia querida y a veces polarizadora que incluyó la primera serie ganadora del Emmy que terminó en 2004, y también tuvo dos películas posteriores.

La publicación de Parker incluyó un carrusel de imágenes de toda la franquicia, mostrando a los personajes principales Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), junto con Samantha (Kim Cattrall) de la primera serie y las películas (y un breve cameo en la segunda temporada de “AJLT”). Las imágenes también mostraban a Carrie con Stanford (el fallecido Willie Garson), Mr. Big (Chris Noth) y Aidan (John Corbett), así como a las incorporaciones de “AJLT” Seema (Sarita Choudhury) y LTW (Ari Nicole Parker), a quienes Parker destacó como dos “nuevas conexiones divinas”.

En su publicación, King dijo que él y Parker “retrasaron el anuncio hasta ahora porque no querían que la palabra ‘final’ eclipsara la diversión de ver la temporada”.

La serie concluirá en los próximos dos jueves con un final en dos partes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.