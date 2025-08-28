RFK Jr. refuerza control sobre la salud pública y las vacunas al destituir a una alta funcionaria de los CDC

El caos de origen político está desestabilizando la cúpula de las instituciones vitales de salud pública de EE.UU., mientras la…

El caos de origen político está desestabilizando la cúpula de las instituciones vitales de salud pública de EE.UU., mientras la gestión del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., desafía el papel histórico del gobierno en la ampliación del acceso a las vacunas.

La destitución el miércoles de la doctora Susan Monarez como directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), a menos de un mes de haber asumido el cargo, profundizó las preocupaciones sobre el papel de Kennedy, quien tiene un historial de escepticismo hacia las vacunas. Esto impulsará nuevas inquietudes sobre la politización de la medicina por parte de la administración de Trump, el rechazo a la ciencia y la creación de nuevos riesgos para la salud pública.

Varios otros altos funcionarios de los CDC también anunciaron el miércoles su renuncia, generando conmoción en una agencia considerada durante mucho tiempo como el estándar de oro global y que ha sido seriamente debilitada por el Gobierno de Trump.

Expertos en salud de alto nivel calificaron la pérdida de personal sénior como “imprudente”, un “desastre” y perjudicial para las políticas de salud pública con base en evidencias, dejando más vulnerable al país.

CNN informó que el despido de Monarez se produce tras días de presión por parte de la subjefa de gabinete y confidente de Kennedy, Stefanie Spear, según dos personas familiarizadas con la situación. Monarez también tuvo enfrentamientos con Kennedy y su equipo sobre las políticas de vacunación, incluido un inminente anuncio que podría vincular las inmunizaciones con el autismo, según dijo a CNN una persona familiarizada con el asunto.

El reciente episodio en los CDC sigue a un ataque armado en la sede de la agencia en Atlanta a principios de este mes, que dejó un policía muerto. El horror fracturó aún más la moral en una agencia devastada por los despidos masivos realizados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de RFK Jr.

Sumado a los grandes cambios en las directrices y políticas de salud impulsados por la administración de Trump, y a los enormes recortes en la financiación federal de la salud en universidades de investigación de élite que han logrado avances que salvan vidas, los últimos sobresaltos están sumiendo la salud pública estadounidense en una profunda incertidumbre.

El Gobierno también ha realizado reducciones enormes en los programas de salud financiados por EE.UU. en todo el mundo, incluida la desmantelación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que ha empañado la reputación del país como superpotencia mundial en salud.

Todo esto aumenta el riesgo de que una administración dedicada a “hacer que Estados Unidos sea saludable de nuevo” termine siendo cómplice de muchas muertes innecesarias en los próximos años.

Además, Kennedy dijo el jueves a Fox News que es necesario cambiar las prioridades de los CDC. “Realmente hay un malestar profundamente, profundamente arraigado en la agencia”, afirmó. Y añadió: “Puede que haya personas que ya no deberían estar trabajando allí”.

La designación de RFK Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos se debe en gran medida a la sinergia entre su pasado escéptico respecto a las vacunas y la desconfianza hacia las agencias de salud pública entre la base conservadora de Trump, que se incrementó durante la pandemia de covid-19.

Su gestión ya precipita transformaciones en las principales agencias de salud que tomarían muchos años revertir bajo futuras administraciones.

“Destituir a la primera directora de los CDC confirmada por el Senado a pocas semanas de comenzar su gestión no tiene ningún sentido y subraya el caos destructivo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de RFK Jr.”, dijo el doctor Robert Steinbrook, director del grupo de investigación en salud de Public Citizen, una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor.

“Para empeorar aún más las cosas, hay informes de nuevas renuncias de altos funcionarios clave de los CDC”, añadió Steinbrook. “Los CDC están siendo decapitados. Esto es un desastre absoluto para la salud pública”.

La doctora Tina Tan, presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de EE.UU., advirtió que deben terminar los ataques motivados políticamente contra el sistema de salud pública del país.

“Las renuncias masivas de líderes expertos de los CDC representan un peligro claro y presente para los estadounidenses de todas las edades y dejan a nuestra nación extremadamente vulnerable ante una amplia gama de amenazas de salud pública, desde brotes hasta ataques de bioterrorismo”, dijo Tan. “A medida que nos acercamos a la temporada de virus respiratorios, es urgente que nuestro país cuente con un liderazgo experto en salud pública para una vigilancia, comunicación y respuestas efectivas”.

“La trayectoria actual de la administración para destruir el sistema de salud pública es imprudente y no puede continuar”, agregó Tan.

Los abogados de Monarez dijeron en un comunicado que “el secretario Kennedy y el HHS han puesto su mira en utilizar la salud pública como arma para obtener beneficios políticos y poner en riesgo la vida de millones de estadounidenses”. También dejaron claro que ella no había renunciado ni recibido notificación de su despido por parte de la Casa Blanca hasta el miércoles por la noche.

La Casa Blanca respondió con un comunicado en el que despidió explícitamente a Monarez. “Como deja perfectamente claro la declaración de su abogada, Susan Monarez no está alineada con la agenda del presidente de Hacer a América Saludable de Nuevo. Dado que Susan Monarez se negó a renunciar a pesar de informar a la dirección del HHS de su intención de hacerlo, la Casa Blanca ha terminado el vínculo laboral de Monarez con los CDC”, dijo el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai el miércoles por la noche.

El hecho de que Monarez haya sido destituida solo semanas después de haber sido confirmada por el Senado subraya el desprecio de la administración por el poder legislativo y su papel constitucional de supervisión, en un momento en que Trump desmantela las restricciones al poder presidencial cada día.

Monarez, una científica gubernamental de larga trayectoria, ni siquiera era la primera opción del presidente para dirigir los CDC. Su primera elección, el Dr. Dave Weldon, un exlegislador de Florida, fue retirada en marzo debido a preocupaciones en la Casa Blanca por sus declaraciones públicas expresando escepticismo sobre las vacunas.

La noticia de la salida de Monarez se conoció después de que Kennedy anunciara cambios que limitarán el acceso a las vacunas contra el covid-19. Celebró la medida en X, afirmando que las autorizaciones de uso de emergencia habían sido utilizadas por la administración de Biden para justificar “amplios mandatos” sobre la población. Su comentario subrayó cómo la política persistente de la pandemia es una fuerza motivadora para la presidencia de Trump.

La gestión de la pandemia de covid-19 y las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, vacunas y cierres de escuelas y negocios causaron un trauma político no resuelto en Estados Unidos y alimentaron una desconfianza ya existente hacia las instituciones de Washington y la experiencia basada en la ciencia entre muchos votantes conservadores. La crisis elevó a Kennedy y su escepticismo existente sobre las vacunas, y ahora ocupa una posición de considerable poder político.

“Se equivocaron con las pruebas. Se equivocaron con el distanciamiento social, las mascarillas, los cierres de escuelas que tanto daño hicieron al pueblo estadounidense”, dijo Kennedy a Fox News el jueves.

Los expertos en salud estaban tomando decisiones en tiempo real al inicio de una pandemia sobre un virus nuevo cuyas propiedades eran desconocidas en una emergencia que ocurre una vez cada siglo. Algunas de sus orientaciones fueron posteriormente cuestionadas por la ciencia emergente, pero muchos insisten en que las medidas de salud pública, como los confinamientos, salvaron muchas vidas.

Pero se ha convertido en un artículo de fe en parte de la derecha que las agencias de salud tomaron decisiones por razones políticas para suprimir libertades, un sentimiento que Trump explotó en su campaña más amplia para desacreditar a las élites y destruir un “estado profundo” de burócratas, científicos, agencias de inteligencia y funcionarios de Washington.

La FDA aprobó vacunas actualizadas contra el covid-19 pero restringió los criterios para su uso. La dosis está permitida para adultos de 65 años o más y personas más jóvenes con mayor riesgo por el covid-19. En un momento en que los casos de covid-19 aumentan, ahora es probable que se vuelva más difícil para la población general y especialmente para los niños pequeños acceder a las vacunas.

Esta decisión ocurre unas semanas después de que Kennedy anunciara que el Gobierno pondría fin a las inversiones en 22 proyectos de vacunas de ARNm, alegando que “no protegen de manera efectiva contra infecciones respiratorias superiores como el covid-19 y la gripe”. Esto es a pesar del papel de dichas vacunas en la prevención de enfermedades graves y el fin de la pandemia de covid-19. Tales inoculaciones pueden desarrollarse rápidamente y producirse a gran escala durante una emergencia y se ha demostrado que son seguras.

Kennedy también despidió a todo el panel de 17 miembros externos de expertos en vacunas que integraban la Comisión Asesora sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, que revisa los datos de las vacunas, y los ha reemplazado por sus propios elegidos, algunos de los cuales han expresado opiniones antivacunas en el pasado.

Muchos observadores esperaban que surgieran divisiones entre RFK Jr. y Monarez, aunque quizás no tan pronto.

Durante su audiencia de confirmación en junio, Monarez describió las vacunas como “salvavidas” y se comprometió a priorizar la disponibilidad de vacunas. Dijo que no tenía prejuicios contra la plataforma de ARNm. Y afirmó que no había visto ningún vínculo “causal” entre las vacunas y el autismo.

El jefe de Kennedy, el presidente Donald Trump, afirmó el martes que su Operación Warp Speed durante el primer mandato, que ayudó a lanzar las vacunas de ARNm contra el covid-19, fue “uno de los mayores logros jamás vistos en la política”. Pero Trump también es reacio a resaltar las vacunas, ya que la base del Partido Republicano está impregnada de escepticismo hacia las vacunas y hostilidad hacia las instituciones de salud de EE.UU. que las desarrollaron.

En la misma reunión de gabinete, Kennedy prometió anuncios en septiembre y mencionó “ciertas intervenciones que ahora claramente, casi con certeza, están causando autismo”. Trump respondió que “tiene que haber algo artificial causando esto, es decir, un medicamento o algo”. Los CDC han publicado anteriormente varios estudios sobre un posible vínculo entre las vacunas y sus ingredientes y el autismo. Ninguno ha encontrado evidencia que sugiera que las vacunas aumenten el riesgo de autismo u otros trastornos del neurodesarrollo.

Las acciones recientes de Kennedy respecto a las vacunas y sus comentarios sobre el autismo incrementan la preocupación entre sus críticos de que ahora las decisiones vitales de salud pública están siendo excesivamente influenciadas por objetivos políticos.

Durante la audiencia de confirmación de Monarez quedó claro que algunos senadores de ambos partidos esperaban que ella se convirtiera en un contrapeso para Kennedy, quien alguna vez describió las inoculaciones contra el covid-19 como “la vacuna más mortal jamás creada”. Varios senadores lograron que Monarez se comprometiera a seguir la ciencia. Pero el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, dijo que aunque no tenía dudas sobre sus calificaciones, sí tenía preguntas sobre “su disposición para cumplir con sus valores”.

Al final, los abogados de Monarez dijeron el miércoles que ella “se negó a aprobar directrices imprudentes y anticientíficas y a despedir a expertos en salud dedicados; eligió proteger al público en lugar de servir a una agenda política”.

En su propia audiencia de confirmación a principios de este año, Kennedy negó repetidamente ser antivacunas, aunque sus negaciones contradecían declaraciones grabadas que había hecho en el pasado.

Si bien su historial sobre vacunas en el HHS parece validar los temores de muchos demócratas que votaron en su contra —y de algunos republicanos que confiaron en sus compromisos—, sus opiniones sobre otros temas cuentan con mayor apoyo. Las advertencias de Kennedy de que la comida poco saludable y los estilos de vida están enfermando a muchas personas están basadas en evidencia. Pero sus recientes insinuaciones de que algunas condiciones se deben puramente al estilo de vida y que algunas víctimas del covid-19 podrían haber muerto por otras afecciones de salud han sido refutadas por numerosos expertos en salud.

Tras las purgas de Kennedy en el HHS, los CDC y otras agencias, tales puntos de vista recibirán menos resistencia.

Y con la salida de Monarez, el control de RFK sobre la infraestructura de salud pública del Gobierno —y, por extensión, sobre el tratamiento y las opciones de atención médica de decenas de millones de estadounidenses— es más indiscutido que nunca.

