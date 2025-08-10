Recortes, intimidación y un ambiente laboral tóxico: ¿cómo Stockton Rush dirigía OceanGate?

El cofundador y CEO de OceanGate, Stockton Rush, se consideraba a sí mismo un aventurero, visionario y experimentador al estilo…

El cofundador y CEO de OceanGate, Stockton Rush, se consideraba a sí mismo un aventurero, visionario y experimentador al estilo MacGyver. También era un defensor excesivamente ambicioso del turismo en aguas profundas cuya resistencia a la supervisión y negligencia terminó en tragedia, hace poco más de dos años.

En las 335 páginas del informe de la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera de EE.UU. sobre la implosión del sumergible Titán, en junio de 2023, Rush aparece como una figura controladora que no “siguió los protocolos de ingeniería establecidos”. El informe acusó a su empresa de usar “tácticas de intimidación” y de “crear y explotar estratégicamente la confusión regulatoria y los desafíos de supervisión”. Citó un “ambiente laboral tóxico” donde los despidos y la amenaza de despido disuadieron al personal de expresar inquietudes sobre la seguridad.

Graduado de Princeton y descendiente de dos firmantes de la Declaración de Independencia, Rush encontró su nicho en la lucrativa y riesgosa industria del turismo extremo. Pero su negligencia, en palabras de los investigadores marítimos, contribuyó a cinco muertes —incluida la suya— y podría haber enfrentado una investigación criminal si estuviera vivo.

La Junta de Investigación Marina identificó evidencia de un posible delito, en particular condcucta indebida o negligencia de oficiales de buques, y dijo que habría recomendado remitir el caso al Departamento de Justicia de EE.UU. El informe señaló específicamente el estatuto de “homicidio de marinero”. “Como ejecutivo corporativo responsable de la operación de la embarcación y su apitcán durante el incidente, el Sr. Rush podría haber estado sujeto a responsabilidad penal” bajo la ley de EE.UU., indicó el informe.

Rush murió en la implosión, junto con el empresario Shahzada Dawood y su hijo, de 19 años, Suleman Dawood. El empresario británico Hamish Harding y el buzo francés Paul-Henri Nargeolet también perecieron. Sus restos fueron identificados como los de los cinco hombres a bordo mediante pruebas y análisis de ADN. La nave desapareció durante una inmersión a los restos del Titanic.

OceanGate ya no está operando. Un portavoz, el martes, ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos en la implosión.

“Nuevamente ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las familias de quienes murieron el 18 de junio de 2023, y a todos los afectados por la tragedia”, dijo el portavoz. “Tras la tragedia, la empresa cesó permanentemente sus operaciones y dirigió todos sus recursos a cooperar plenamente con la investigación de la Guardia Costera hasta su finalización.”

A lo largo de los años, Rush dejó en claro su aversión a las regulaciones. Exempleados dijeron a los investigadores marítimos que su empresa recortaba rutinariamente gastos y desestimaba la seguridad. El CEO ignoró las preocupaciones sobre seguridad y controlaba férreamente “todas las decisiones de ingeniería”, según el informe, que describió un enfoque a veces peligroso y polifacético sobre asuntos operativos y de seguridad.

“Rush era esencialmente el director ejecutivo, responsable de seguridad y principal piloto del sumergible de OceanGate, lo que le permitía establecer los parámetros de seguridad operacional y luego tomar todas las decisiones finales para las operaciones del TITÁN sin la debida participación ni un sistema de equilibrios y controles por parte del consejo directivo, otros empleados de OceanGate, reguladores u organizaciones externas (por ejemplo, sociedades de clasificación)”, señaló el informe.

“El efecto acumulativo fue una cultura autoritaria y tóxica donde la seguridad no solo era una prioridad baja, sino que se suprimía activamente. Este ambiente tóxico, caracterizado por represalias y menosprecio contra quienes expresaban preocupaciones sobre la seguridad, combinado con la falta de supervisión externa, preparó el terreno para la desaparición final del TITÁN.”

Y Rush “tomaba todas las decisiones de ingeniería de forma independiente, a pesar de que había un director de Ingeniería en funciones”, dijeron tres de los directores de Ingeniería de OceanGate a la Junta de Investigación Marina de la Guardia Costera de EE.UU. El director de Ingeniería más reciente —que dejó OceanGate en febrero de 2023— dijo a los investigadores que Rush daba prioridad con frecuencia a soluciones para reducir costos, lo que provocaba tensiones respecto a la seguridad.

“Fue Stockton, sin duda… Mi trabajo como director de Ingeniería es más acerca de reunir al ganado que de tomar todas las decisiones, sin duda”, dijo el primer director de Ingeniería de OceanGate a los investigadores cuando se le preguntó quién era el principal responsable de las decisiones de ingeniería.

Rush se enorgullecía de ser un transgresor de las reglas, con una antipatía de larga data hacia las regulaciones.

“En cierto punto, la seguridad es puro desperdicio”, dijo Stockton al periodista David Pogue, en una entrevista de 2022. “Quiero decir, si solo quieres estar seguro, no salgas de la cama. No subas a tu coche. No hagas nada”.

En otra entrevista, Stockton se jactó de que había “roto algunas reglas” en su carrera.

“Creo que fue el general MacArthur quien dijo que se te recuerda por las reglas que rompes”, dijo Rush en una entrevista en video de 2021 con el youtuber mexicano Alan Estrada. “Y he roto algunas reglas para hacer esto. Creo que las rompí con lógica y buena ingeniería detrás de mí”.

Rush, graduado de una universidad de élite de EE.UU. en 1984 con un título en Ingeniería Aeroespacial, dijo que nunca dejó atrás su sueño de la infancia de ser astronauta, pero le dijo a la revista Smithsonian, en 2019, que su vista no era lo suficientemente buena.

Se mudó a Seattle después de la universidad para trabajar para la Corporación McDonnell Douglas como ingeniero de pruebas de vuelo en el programa F-15. Obtuvo una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de California en Berkeley, en 1989, según la biografía de su empresa. Pero sus sueños de exploración cósmica cambiaron en 2004, contó Rush a Smithsonian, después de que Richard Branson lanzara la primera aeronave comercial al espacio.

En su lugar, Rush puso su mira en la exploración marítima. En 2009, fundó OceanGate, con la misión declarada de “incrementar el acceso al océano profundo a través de la innovación”.

En el momento de la catastrófica implosión, OceanGate operaba tres sumergibles para realizar investigaciones, producción de películas y “viajes de exploración”, incluyendo recorridos por el sitio del Titanic a más de 13.000 pies bajo la superficie del océano. El precio por un solo asiento en la misión de ocho días: US$ 250.000.

Exempleados dijeron a los investigadores marinos que la empresa designaba a los pasajeros del Titán como “especialistas de misión”, aunque no realizaban un trabajo especializado, en un intento de eludir regulaciones federales.

Los especialistas de misión tenían que firmar exenciones de responsabilidad antes de las inmersiones, a menudo poco después de pagar y viajar al punto de partida, según el informe. Los términos de la exención solo se discutían en detalle después de la llegada, dejando poco tiempo para que los participantes se negaran.

El dinero pagado por los especialistas de misión se absorbía directamente en la cuenta operativa de OceanGate, sin garantía de reembolso ni de una futura oportunidad si una misión era cancelada o abortada, según el informe.

“El uso inmediato de los fondos de los especialistas de misión añadió presión a OceanGate para llevar a cabo las operaciones del TITÁN y cumplir con sus obligaciones y proteger su reputación”, afirma el informe.

El director de Operaciones Marinas de OceanGate —cuyas responsabilidades incluían “garantizar la seguridad de la tripulación y los clientes durante las operaciones”— dijo a los investigadores que la empresa desestimó sus preocupaciones sobre la seguridad, enfocándose más en “la imagen y el marketing que en construir una operación segura y confiable”, según el informe de la Guardia Costera.

Abundaba en OceanGate una “cultura de secretismo”, lo que “contribuyó a la disfunción continua entre los equipos”, según el director, quien fue contratado a inicios de 2016 y contaba con más de 25 años de experiencia en operaciones submarinas.

“Creo que mis preocupaciones fueron descartadas debido a medidas de reducción de costos y malas decisiones de ingeniería, motivadas por el deseo de llegar al TITANIC rápidamente para comenzar a generar ganancias”, dijo el director a los investigadores.

Rush hablaba de una atracción casi espiritual por las profundidades del mar, describiéndolo en su entrevista de 2019 con Smithsonian como “la enfermedad de las profundidades”. Creía que el mar, más que el cielo, ofrecía a la humanidad la mejor oportunidad de supervivencia cuando la superficie de la Tierra se volviera inhabitable.

“El futuro de la humanidad está bajo el agua, no en Marte”, le dijo a Estrada. “Tendremos una base submarina… Si destruimos este planeta, el mejor bote salvavidas para la humanidad está bajo el agua.”

Pero los investigadores marinos dijeron que OceanGate no diseñó, probó ni analizó adecuadamente el casco de fibra de carbono del sumergible, a pesar de numerosos problemas con el material, la fabricación y las pruebas, algo que se vio agravado por el “entorno inherentemente peligroso” de las profundidades marinas.

El 29 de mayo de 2019, un piloto del Titán descubrió lo que parecía ser una grieta en la estructura de fibra de carbono durante una inspección previa al descenso en las Bahamas, según el informe de la Guardia Costera. El director de Ingeniería de OceanGate viajó a las Bahamas y confirmó que “la grieta era tanto más grande como más profunda de lo evaluado inicialmente”.

“Después de que se detectó y evaluó completamente la grieta, OceanGate no hizo ninguna notificación externa (por ejemplo, a clientes con depósitos pendientes, autoridades gubernamentales, sociedades de clasificación) sobre la grieta encontrada en el casco del TITAN”, decía el informe.

Rush “planeaba lijarla, repararla y volver a ensamblar el sumergible en tres semanas, y luego sumergirse de nuevo”, dijo el director de Ingeniería a los investigadores.

“Yo me oponía firmemente a sumergirme en un casco con una grieta considerable, incluso estando en el muelle”, dijo el director de Ingeniería. “Pero [el Sr. Rush] insistía; estaba enfocado en asegurarse de que los medios vieran que OceanGate seguía operando, para poder explicar el retraso en la misión TITANIC”.

En julio de 2019, Rush invitó al director de Ingeniería a almorzar y lo despidió.

“Según él, el mensaje fue claro: O él o yo teníamos que irnos. Luego me miró y dijo: ‘No voy a ser yo’”, recordó el director de Ingeniería que le dijo Rush.

El inicio de la desafortunada expedición de OceanGate al Titanic en 2023 estuvo marcado por contratiempos, una tripulación inexperta y crecientes frustraciones, según el informe.

Varias misiones y descensos planeados estuvieron plagados de problemas técnicos, reparaciones y mantenimiento, según el informe. Para mediados de junio, Rush estaba frustrado porque ninguna inmersión había logrado salir de la plataforma de apoyo, según el informe.

Un especialista de misión dijo a los investigadores marinos: “Sentían que el Sr. Rush empezaba a ponerse ‘inquieto’ y ‘claramente frustrado’”. El especialista recordó que Rush dijo en algún momento: “Voy a lograr una inmersión, aunque me cueste la vida”.

El 18 de junio de 2023, a las 10:47 a.m., hora local, el casco del sumergible “experimentó un evento crítico que comprometió la integridad estructural de su cámara de presión, resultando en una implosión instantánea y catastrófica del TITÁN”, dice el informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.