¿Realmente Trump puso fin a seis guerras?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no solo intenta poner fin a la brutal guerra en Ucrania. Afirma haber puesto…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no solo intenta poner fin a la brutal guerra en Ucrania.

Afirma haber puesto fin a casi una guerra por cada mes de su segundo mandato, abarcando Medio Oriente, África, y Asia Central, Meridional y Suroriental.

“He librado seis guerras, he puesto fin a seis guerras”, declaró Trump el lunes en su reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y líderes europeos. “Miren a la India y Pakistán, estamos hablando de grandes territorios; basta con echar un vistazo a algunas de estas guerras. Vayan a África y obsérvenlas”.

La Casa Blanca proclamó en un comunicado este mes que “el presidente Trump es el presidente de la paz”, enumerando supuestos acuerdos diplomáticos entre Armenia y Azerbaiyán; Camboya y Tailandia; Israel e Irán; Rwanda y la República Democrática del Congo; Egipto y Etiopía; y Serbia y Kosovo, así como los Acuerdos de Abraham, un pacto de normalización firmado durante el primer mandato de Trump entre Israel y algunos Estados árabes.

Parte de esto es la clásica hipérbole trumpiana. Y el equipo del presidente está recorriendo el mundo buscando soluciones para reclamar victorias rápidas en su evidente campaña por el Premio Nobel de la Paz.

Trump no ha reinventado repentinamente la política exterior estadounidense. Todas las administraciones trabajan para detener las guerras y promover los intereses de Estados Unidos. La mayoría no se rinde constantemente; de hecho, ese triunfalismo a menudo puede destruir la diplomacia silenciosa.

Sin embargo, Trump ha salvado vidas. En algunos casos, ha utilizado el poder presidencial de maneras novedosas para evitar que conflictos repentinos se conviertan en guerras a gran escala.

Pero su éxito plantea nuevas preguntas que también se aplican a Ucrania: ¿Está Trump comprometido con el largo plazo o solo con acuerdos que puede promocionar, tal como licenció productos como empresario y les puso su sello?

Y la desarticulación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la reducción del Departamento de Estado por parte de Trump, ¿lo privarán de las herramientas que el país necesita para convertir los avances en acuerdos de paz duraderos que resuelvan las causas subyacentes de las guerras?

Trump insistió el lunes —mientras intentaba pulir su aceptación de la oposición de Rusia a un alto el fuego inmediato en Ucrania— en que estaba más interesado en acuerdos definitivos.

Irónicamente, sin embargo, algunos de sus acuerdos de las “seis guerras” se acercan más a ceses del fuego que a acuerdos de paz que pongan fin permanentemente a disputas generacionales. Y en el caso de Irán e Israel, las afirmaciones de Trump de haber logrado la paz tras su conflicto de 12 días se ven complicadas por la participación de Estados Unidos en ataques contra el programa nuclear de Teherán. Si bien existe una tregua informal, no hay indicios de que la guerra, que se está gestando lentamente y que involucra a las tres naciones desde la Revolución Islámica de Irán, en 1979, vaya a terminar.

Trump también olvida convenientemente su fallido intento de poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. Y la indignación mundial por los informes de hambruna generalizada en Gaza y el firme apoyo del presidente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podrían frustrar sus aspiraciones al Nobel, pase lo que pase con Ucrania.

Su historial también se ve empañado por el fracaso de sus esfuerzos de paz con Corea del Norte durante su primer mandato. El líder Kim Jong Un ahora posee más armas nucleares que antes de que Trump le ofreciera cumbres infructuosas y para sacarse fotos.

Algunos de los mayores éxitos de Trump se han producido entre bastidores.

“Me sorprende que las que resultaron útiles, especialmente la de India y Pakistán, se llevaran a cabo de manera profesional, discreta y diplomática… sentando las bases y encontrando puntos en común entre las partes”, declaró Celeste Wallander, ex secretaria adjunta de Defensa, quien ahora trabaja en el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.

El triunfo más reciente fue una declaración de paz conjunta firmada por Armenia y Azerbaiyán sobre su prolongado conflicto en el Cáucaso.

El acuerdo, firmado en una suntuosa ceremonia en la Casa Blanca, compromete a las dos antiguas repúblicas soviéticas a reconocer sus fronteras y a renunciar a la violencia mutua. Sin embargo, se avecinan complejas negociaciones sobre espinosos asuntos constitucionales y territoriales antes de llegar a un acuerdo de paz completo.

Este acuerdo destaca por dos aspectos: la forma en que los países adulan a Trump para conseguir sus objetivos y una vena imperialista en gran parte de su labor de paz. Los rivales, por ejemplo, acordaron abrir un corredor de transporte al que Estados Unidos tendrá plenos derechos de desarrollo y lo denominaron la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad”.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró: “El presidente Trump, en seis meses, hizo un milagro”.

Este es un acuerdo inteligente para Estados Unidos, ya que contrarresta la influencia de las potencias rivales, Rusia e Irán, en la región. Sin embargo, requerirá de la atención constante de Trump. “Los deseos y las declaraciones verbales no son suficientes”, escribieron dos exembajadores estadounidenses en Azerbaiyán, Robert Cekuta y Richard Morningstar, en un comentario reciente del Atlantic Council. Exigieron a Trump que desplegara funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y otras agencias para consolidar el acuerdo.

Otro de los triunfos recientes de Trump se produjo en el Sudeste Asiático, donde amenazó con suspender los acuerdos comerciales con Tailandia y Camboya para detener una guerra fronteriza, el mes pasado, que causó la muerte de al menos 38 personas. La presión ejercida en las llamadas a los líderes de cada país fue efectiva, y quizá no se le hubiera ocurrido a otro presidente. Pero Trump no trabajó solo. El acuerdo fue negociado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Sin embargo, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, conocía la estrategia. Nominó a Trump al Premio Nobel por su “extraordinaria habilidad política”.

Pakistán tomó una medida similar, como parte de una exitosa ofensiva diplomática para ganarse el apoyo de Trump y poner en desventaja a su rival nuclear, la India, después de que el presidente interviniera en un enfrentamiento fronterizo en mayo. Pero el Gobierno del primer ministro de la India, Narendra Modi, antiguo aliado de Trump, desestimó las afirmaciones de Washington sobre un papel crucial. Y otros Estados, como Arabia Saudita, Turquía y Gran Bretaña, también estuvieron involucrados. Las afirmaciones de Trump de haber puesto fin a una guerra son selectivas. El acuerdo es frágil y no resuelve la disputa territorial que desencadenó los combates —la región Himalaya de Cachemira—, que ha provocado tres guerras a gran escala.

Trump ha proclamado un “glorioso triunfo para la causa de la paz” en un acuerdo negociado entre Rwanda y la República Democrática del Congo. Este contiene importantes primeros pasos para el reconocimiento de fronteras, la renuncia a la guerra y el desarme de las milicias. Sin embargo, nadie espera que el conflicto termine pronto, ya que el principal grupo rebelde, el M23, respaldado por Rwanda, ha rechazado el acuerdo. Algunos analistas consideran la iniciativa, también negociada por Qatar, como un intento de Estados Unidos de asegurar derechos mineros como parte de un “gran juego” africano contra China.

La afirmación de Trump de haber negociado la paz entre Egipto y Etiopía es exagerada. Se refiere a una disputa sobre una presa del Nilo en este último país, que Egipto teme que reduzca el caudal en su parte de esta vía fluvial estratégica clave. Ha pedido un acuerdo sobre la presa, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo vinculante.

Las reivindicaciones de la Casa Blanca sobre Serbia y Kosovo se originaron en el primer mandato de Trump, cuando los rivales acordaron medidas de normalización económica. Sin embargo, 17 años después de que Kosovo declarara su independencia de Serbia, aún no mantienen relaciones diplomáticas. Y los recientes esfuerzos de normalización han involucrado más a la Unión Europea que al equipo de Trump.

En muchos sentidos, las afirmaciones de Trump de haber puesto fin a seis guerras son típicas de una presidencia que se atribuye victorias masivas que a menudo resultan menos de lo que parecen. Sin embargo, su historial contiene logros reales y la posibilidad de verdaderos avances a largo plazo si Trump mantiene la dedicación y la paciencia.

Esa es una buena lección para su incipiente campaña de paz en Ucrania.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.