¿Quién es Sydney Sweeney, la actriz del momento por su polémica con American Eagle? Esta ha sido su trayectoria y vida

Quizás no sea una actriz que acapare los elogios de la crítica o de los premios de la Academia, pero, con sus apenas 27 años, Sydney Sweeney ha demostrado ser una popular estrella de cine con un cuerpo voluptuoso en el estilo de Jennifer López o Salma Hayek, hasta erigirse en un auténtico icono de la cultura pop para los millennials en 2025.

No obstante, su notoriedad en las pasadas semanas no tiene que ver con la actuación, sino con su participación como modelo en la más reciente campaña del minorista de moda American Eagle Outfitters, en la que el lema del anuncio “It’s always about the jeans” generó una reacción pública adversa que no es la que la marca pretendía, pues hubo quienes protestaron que la palabra “jeans” se usaba en el doble sentido de la palabra “genes” (genes), en una presunta reivindicación de la raza blanca y los estándares de belleza occidentales.

La polémica ha dominado el debate público en EE.UU. hasta tal punto que el presidente Donald Trump se involucró en el tema y calificó de “fantástico” el anuncio de Sweeney. A la fecha, la actriz ha rehusado hablar públicamente sobre la controversia.

No se trata de la primera incursión controvertida de Sweeney en el mundo publicitario, pues CNN reportó que en mayo de este año la actriz se asoció con la marca de jabón Dr. Squatch para vender una línea limitada de pastillas infusionadas con su agua de baño.

Son, sin duda, titulares que quizás pudieran asociarse más con una celebridad de un programa de un reality show que con una actriz que ha participado en premiadas series de TV y en éxitos de taquilla en el cine.

Lo cierto es que Sydney Sweeney pertenece a un grupo selecto de actrices que ha sido nominada dos veces el mismo año a un premio Emmy, según indica el sitio web de la Television Academy: en 2022 fue nominada como mejor actriz de reparto en una serie dramática por “Euphoria” y como mejor actriz de reparto en una miniserie por “The White Lotus”. Ambas series fueron emitidas por HBO Max. (HBO Max y CNN en Español pertenecen a la misma corporación, Warner Bros. Discovery).

Nada mal para una carrera que inició con apenas 12 años en 2009 en una comedia de horror independiente titulada “ZMD: Zombies of Mass Destruction” y una breve aparición en un episodio de la serie “Heroes”.

Pero, sin duda, el proyecto que catapultó a la fama a la actriz fue “Euphoria”, la controvertida serie lanzada en 2019 sobre un grupo de jóvenes en la escuela secundaria que lidian con las drogas y el sexo. Su elenco impulsó la carrera de muchos jóvenes talentos que, desde entonces, han protagonizado películas de renombres, como Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Shaefer y la propia Sweeney.

Tras la doble nominación a los premios Emmy, la actriz fue escogida en 2023 por los Rolling Stones para protagonizar el video musical de la canción “Angry”, en el que se ve a Sweeney recorrir la ciudad de Los Ángeles en un automóvil descapotable.

A la par de las sesiones de fotos para revistas —documentadas en la cuenta oficial de la actriz en Instagram— y de ayudar a los Rolling Stones a conectar con el público millennial, Sweeney se ha vinculado a proyectos interesantes, con cierto tono autoral, como la miniserie “Sharp Objects”, nominada en 2019 a ocho premios Emmy; la película “Once Upon a Time… in Hollywood”, dirigida por Quentin Tarantino en 2019, en la que encarnó a una integrante del clan Manson; y “Reality”, de 2023, en la que interpretó a un personaje real: la exagente de inteligencia estadounidense que recibió la condena más larga por la divulgación no autorizada de información gubernamental a los medios sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

El mismo 2023 Sweeney tuvo su primer éxito de taquilla en el cine, la comedia romántica “Anyone But You”, coprotagonizada por Glen Powell, una de las jóvenes estrellas de la película “Top Gun: Maverick”.

Justo es decir que las dos películas estrenadas en 2024 con Sweeney como coprotagonista pasaron sin pena ni gloria por las salas de cine: “Madame Web”, cinta de superhéroes vinculada al universo de Spider-Man; y “Eden”, dirigida por Ron Howard, basada en la historia real de un grupo de forasteros que se establecen en una isla remota y los conflictos personales terminan destruyendo la comunidad.

Según el sitio web Internet Movie Database, Sweeney está asociada con seis proyectos en fase de producción, en los que se incluye una posible tercera temporada de la serie “Euphoria” y la película “Christy”, sobre la historia verídica de Christy Martin, una exitosa boxeadora estadounidense de la década de 1990.

