¿Quién es Quornelius Samentrio Radford, sargento del Ejército de EE.UU. y presunto atacante del tiroteo en Fort Stewart?

Un sargento en servicio activo del Ejército de Estados Unidos fue detenido este miércoles, sospechoso de abrir fuego en su lugar de trabajo en la extensa base militar de Fort Stewart, en Georgia, hiriendo a cinco de sus compañeros, informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado como el sargento Quornelius Samentrio Radford, de 28 años, fue sometido por soldados cercanos después de que comenzara a disparar con una pistola de su propiedad, alcanzando con las balas a sus compañeros, de acuerdo con el general de brigada John Lubas, comandante de la 3ª División de Infantería.

Los cinco soldados se encuentran en condición estable, dijo Lubas en una conferencia de prensa este miércoles. Se desconoce el motivo de Radford.

El tiroteo es uno de al menos 262 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va del año, según el Gun Violence Archive. Ocurre apenas días después de otros tiroteos registrados en un rascacielos de Midtown Manhattan y en un bar de un área rural de Montana, que dejaron varias personas muertas.

Esto es lo que se sabe:

Radford tuvo un desacuerdo con una de las víctimas el martes, de acuerdo con un agente del orden público informado sobre el caso. Siguió a ese compañero a un área de mantenimiento y le disparó en el pecho antes de herir a otros cuatro.

No está claro cuál fue el motivo del desacuerdo.

Otros soldados “evitaron más víctimas” al derribar a Radford antes de que la policía lo arrestara, dijo Lubas.

“Los soldados que presenciaron el tiroteo actuaron de inmediato y, sin dudarlo, lo derribaron y lo sometieron. Eso permitió que las fuerzas del orden lo detuvieran”, explicó.

Radford, originario de Jacksonville, Florida, se unió al Ejército en 2018 como especialista en logística automatizada y estaba asignado al 2º Equipo de Combate de Brigada, según el Ejército de Estados Unidos. Su función incluía manejo de suministros y operaciones de almacén.

Lubas indicó que Radford no había sido desplegado en zona de combate ni tenía incidentes de conducta en su historial militar. Sin embargo, el general reconoció que Radford fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en mayo, un arresto que su cadena de mando desconocía antes del tiroteo.

El arresto por conducir bajo los efectos del alcohol “era desconocido para su cadena de mando hasta que ocurrió el incidente y comenzamos a revisar las bases de datos policiales”, dijo Lubas.

Radford usó una pistola de su propiedad —no un arma militar— en el tiroteo, según Lubas.

El arma es una Glock 9 mm que el sospechoso compró en Florida en mayo, de acuerdo con un funcionario policial informado del caso. El arma fue recuperada en el lugar junto con numerosos casquillos, indicó el funcionario.

Las autoridades no saben cómo Radford logró ingresar el arma a la base, que cuenta con estricta seguridad, antes de perpetrar el ataque en su lugar de trabajo.

“En nuestras entradas tenemos guardias armados y equipos de protección”, dijo Lubas. “Tendremos que determinar cómo pudo llevar una pistola a su puesto”.

Por lo general, portar armas personales en la base está prohibido por las regulaciones militares.

Fort Stewart entrena y despliega unidades activas y de reserva del Ejército de Estados Unidos.

La policía fue enviada al lugar a las 10:56 a.m., hora local, según una publicación en redes sociales de Fort Stewart Hunter Army Airfield. Menos de diez minutos después, la base fue cerrada.

A las 11:09 a.m., personal de emergencia atendió a los cinco soldados heridos.

Aunque todos los soldados están estables, tres requirieron cirugía, confirmó Lubas, quien también indicó que las víctimas eran compañeros de trabajo de Radford.

Radford fue detenido a las 11:35 a.m., de acuerdo con la publicación de Fort Stewart.

El cierre del “área principal de la base” se levantó 35 minutos después, de acuerdo con la misma fuente.

Desde el tiroteo, Radford ha sido interrogado por la División de Investigación Criminal del Ejército y permanece en detención preventiva mientras espera que la Oficina del Asesor Especial para Juicios decida qué cargos presentará, informó Lubas la tarde de este miércoles.

Además de los campos de entrenamiento militar, Fort Stewart alberga a miles de familias que viven en la base junto a sus familiares asignados allí. Según el Ejército, la base da apoyo a más de 10.000 personas, entre ellas soldados, familiares y empleados civiles del Ejército.

El tiroteo ocurrió en el área donde se encuentra el 2º Equipo de Combate de Brigada Blindada, conocido como la Brigada Espartana.

La brigada fue creada en 1917 en Carolina del Norte y entró en combate durante la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con archivos del Ejército. Aunque la Brigada Espartana fue disuelta antes de la Segunda Guerra Mundial por una reorganización, varias de sus unidades participaron en maniobras clave durante el conflicto.

En 1963, la Brigada Espartana fue restablecida y desde entonces ha estado posicionada en Alemania, Kuwait, Iraq, Afganistán y África para operaciones militares, asistencia humanitaria y tareas de reconstrucción.

En 2016, el Ejército eligió a la Brigada Espartana para convertirse en la 15ª Brigada Blindada de Combate, una brigada de tanques modernizada, según archivos y comunicados oficiales.

Tras el tiroteo de este miércoles, las autoridades dijeron que priorizarán el bienestar de las víctimas y la comunidad de Fort Stewart.

“Nuestro enfoque principal es primero atender a nuestros soldados heridos y sus familias, y también apoyar a los soldados de la Brigada Espartana”, dijo Lubas. “Todas las familias de las víctimas han sido notificadas, las estamos acompañando y asegurándonos de brindarles todo el apoyo posible”.

