¿Qué significan “skibidi”, “tradwife” y “delulu”, las últimas incorporaciones del Diccionario Cambridge?

El creciente uso de las tendencias de TikTok y los términos de redes sociales en las conversaciones cotidianas ha llevado al Diccionario Cambridge a incluir “skibidi”, “delulu” y “tradwife” entre las 6.000 palabras nuevas que ha añadido a su edición online durante el último año.

Para quienes pasamos menos tiempo online, algunas de las frases que el diccionario británico utiliza para mostrar cómo encajan estas nuevas palabras en las oraciones pueden parecer un galimatías. ¿Cómo describirías exactamente el significado de “eso no fue muy skibidi de tu parte” o “Como dicen los de la Generación Z, he entrado en mi ‘era delulu’”?

Bueno, el Diccionario Cambridge define skibidi como “una palabra que puede tener diferentes significados, como ‘genial’ o ‘malo’, o puede usarse sin ningún significado real, como una broma”, y delulu como “un juego de palabras con la palabra delirante; significa ‘creer cosas que no son reales ni verdaderas, generalmente porque uno decide hacerlo’”.

Skibidi fue acuñado por primera vez por el creador de “Skibidi Toilet”, una serie animada viral y absurda de YouTube que muestra cabezas humanas emergiendo de inodoros.

Delulu, por su parte, surgió hace aproximadamente una década como una forma de reprender a los fans del K-pop particularmente obsesivos, pero desde entonces se ha convertido en una forma más general de decir “delirante” en línea.

Se popularizó en el mundo offline en marzo, cuando el primer ministro australiano, Anthony Albanese, usó la frase “they are delulu with no solulu” durante un discurso en el Parlamento, después de que dos presentadores de podcast lo desafiaron a usarla.

“No todos los días se ven palabras como skibidi y delulu en el Diccionario Cambridge”, afirmó Colin McIntosh, director del programa léxico del diccionario.

“Solo añadimos palabras donde creemos que tendrán un gran poder de permanencia. La cultura de internet está cambiando el idioma inglés y es fascinante observar y capturar su efecto en el Diccionario”.

Otras palabras añadidas al diccionario incluyen “tradwife”, una forma abreviada de “traditional wife” (esposa tradicional), utilizada para describir a los influencers que glorifican ese rol, y “broligarchy”, una combinación de “bro” y “oligarchy” (oligarquía), que hacía referencia a los líderes tecnológicos que asistieron a la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump en enero.

El lenguaje cambia en más aspectos que simplemente la creación de nuevas palabras. Frases o palabras preexistentes también han adquirido nuevos significados, que ahora se reflejan en el diccionario. La palabra “snackable”, que originalmente se refería a la comida adictiva, ahora también puede describir contenido en línea que se puede leer o ver en breves intervalos.

Mientras tanto, las frases “bandera roja” y “bandera verde” se utilizan cada vez más para expresar cualidades indeseables o deseables en una pareja, en lugar de su significado más literal.

