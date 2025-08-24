Live Radio
Putin viajará la próxima semana a China para una visita de cuatro días, informó la prensa estatal rusa

CNN

August 24, 2025, 8:25 AM

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajará la próxima semana a China para una visita de cuatro días, informó este domingo la prensa estatal rusa.

Durante el viaje están previstas conversaciones a gran escala entre delegaciones rusas y chinas, según la agencia estatal rusa TASS.

El mandatario ruso también tiene previsto asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, agregó TASS citando a un periodista ruso.

