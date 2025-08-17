Putin hizo concesiones sobre la demanda de “intercambio de tierras” en la cumbre con Trump, dice Witkoff

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo concesiones sobre su demanda de “intercambio de tierras” ucranianas durante su cumbre con…

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo concesiones sobre su demanda de “intercambio de tierras” ucranianas durante su cumbre con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Alaska el viernes, dijo el enviado de Trump, Steve Witkoff.

Se negó a ofrecer detalles, pero sugirió que los rusos ahora ven el “intercambio de tierras” ocurriendo en la línea de contacto actual en lugar de en las fronteras administrativas de al menos algunas de las cinco regiones que durante mucho tiempo han estado en la mira de Putin.

“Los rusos hicieron algunas concesiones en la mesa con respecto a esas cinco regiones”, dijo, agregando que el tema se discutiría con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante su visita a la Casa Blanca, este lunes.

“Con suerte, podremos avanzar y tomar algunas decisiones en ese mismo momento”, dijo Witkoff.

Afirmó que la postura de Rusia representaba un cambio respecto a conversaciones anteriores, pero que aún no era suficiente para un acuerdo de paz completo.

“Fue significativo. Y eso no significa que sea suficiente”, dijo. “Lo importante es que comenzamos a ver cierta moderación en la forma en que piensan sobre cómo llegar a un acuerdo de paz definitivo”, señaló el enviado de Trump.

El progreso significativo realizado durante la cumbre del viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a abandonar su impulso por un alto el fuego inmediato y en cambio trabajar para avanzar hacia un acuerdo de paz más amplio, dijo este domingo su enviado internacional.

“Conseguimos tanto progreso en esta reunión con respecto a todos los demás ingredientes necesarios para un acuerdo de paz que nosotros, que el presidente Trump pivotó hacia ese lugar”, dijo Steve Witkoff a Jake Tapper en “State of the Union”, de CNN.

Witkoff dijo que ahora había impulso hacia un acuerdo de paz más amplio que anulaba la necesidad de un alto el fuego inmediato.

“Estamos decididos a tratar de lograr un acuerdo de paz que ponga fin a los combates de forma permanente muy muy rápidamente. Más rápido que un alto el fuego”, dijo. “Eliminamos todo tipo de cuestiones que tendrían que discutirse y acordarse durante un alto el fuego”.

Dijo que los rusos habían ido más allá que en reuniones anteriores al suavizar sus posiciones.

“Por primera vez, estamos viendo acomodo más que lo que habíamos visto en el pasado, ciertamente más de lo que vimos en la última administración”, dijo. “Eso es alentador. Ahora tenemos que construir sobre eso, y tenemos que conseguir un acuerdo para los ucranianos”.

