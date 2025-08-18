Putin conversa con Lula da Silva por segunda vez en 9 días y detalla su reunión con Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó este lunes telefónicamente con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,…

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó este lunes telefónicamente con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le informó sobre la reunión que sostuvo el viernes con Donald Trump, según informó el Gobierno brasileño.

La llamada duró cerca de 30 minutos, en los que Putin ofreció detalles sobre el encuentro en Alaska con el presidente de Estados Unidos, agregaron las autoridades brasileñas en un comunicado.

Putin y Lula habían conversado el 9 de agosto, luego de confirmarse el encuentro con Trump en Alaska. La comunicación entre ambos líderes llega en medio de una tensa relación entre EE.UU. y Brasil, sobre todo por el tema de los aranceles estadounidenses y las presiones de Washington sobre la justicia brasileña.

Lula agradeció el llamado y reafirmó el apoyo de Brasil “a todos los esfuerzos que conduzcan a una solución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania”, y deseó éxito a las continuas negociaciones, indicó el texto.

Por su parte, el Kremlin informó que en la llamada “se analizaron los principales resultados de las conversaciones” de Putin y Trump, y “se confirmó el interés mutuo en seguir desarrollando el diálogo ruso-brasileño, así como en una estrecha cooperación dentro de los BRICS”.

Lula publicó un video el sábado invitando a Trump a conocer “el Brasil verdadero”, en medio de las tensiones comerciales, y agregó que su Gobierno busca conversar con todas las partes, mencionando a países con los que EE.UU. tiene una relación tensa, como China, Rusia y Venezuela.

La semana pasada, Lula presentó un plan para contrarrestar los aranceles de 50 % que Trump firmó a fines de julio sobre los productos del gigante sudamericano. El mundo “está ansioso por negociar con Brasil”, dijo Lula en el evento.

En el nuevo esquema arancelario, Trump acusó a Brasil de “graves violaciones de derechos humanos que han socavado el Estado de derecho”, días después de exigir en una carta que termine el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por la justicia brasileña por la supuesta participación en un intento de golpe de estado en 2022.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.