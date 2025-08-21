Policía atiende reporte de tiroteo en la Universidad de Villanova y estudiantes reciben orden de resguardarse

La policía responde a un reporte de un atacante armado en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, según informó el…

La policía responde a un reporte de un atacante armado en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, según informó el Departamento de Policía de Radnor Township en su página de Facebook.

No se han reportado víctimas hasta el momento, informó la policía. Se pide a los residentes cercanos y a los estudiantes que permanezcan en resguardo hasta que un agente los guíe a un lugar seguro.

La universidad también publicó en su sitio web que las personas en el campus deben mantenerse alejadas de la Facultad de Derecho Scarpa Hall, trasladarse a un lugar seguro y cerrar o bloquear las puertas.

Las autoridades están realizando una inspección en la Facultad de Derecho para buscar posibles víctimas o un sospechoso, pero la naturaleza exacta del incidente aún no está clara, de acuerdo con una fuente policial.

Policías armados podían verse en el techo mientras decenas de agentes y bomberos respondían en el campus, según mostró un video de la afiliada de CNN WPVI.

La orientación y el registro para nuevos estudiantes comenzaron este jueves y están programados hasta el sábado, mientras que las clases inician el lunes, de acuerdo con el calendario académico de la universidad.

Los estudiantes recibieron un correo electrónico sobre el tiroteo alrededor de las 4:35 p.m., hora de Miami, mientras se celebraba una misa de apertura en Rowen Campus Green. Después de la misa estaba previsto un picnic familiar.

Villanova es una universidad católica privada en los suburbios de Filadelfia y es la alma mater del papa León XIV.

Estos reportes se producen horas después de que la Universidad de Tennessee en Chattanooga emitiera una alerta de atacante armado y el campus fuera puesto en confinamiento. Posteriormente, la policía informó que no se encontró evidencia de una amenaza. Una fuente policial dijo a CNN que las autoridades investigan el incidente en Tennessee como un posible caso de “swatting”, es decir, una falsa alarma a la policía.

Noticia en desarrollo…

