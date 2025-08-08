Boluarte y Petro suben la apuesta y se enfrentan por la soberanía de la isla de Santa Rosa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, han escalado en las últimas horas las…

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, han escalado en las últimas horas las tensiones sobre la pequeña isla de Santa Rosa, que está ubicada en el río Amazonas y es el centro de una disputa entre ambos gobiernos.

La disputa —en la que Perú y Colombia reclaman la soberanía de Santa Rosa— llegó a un punto álgido el jueves, cuando ambos mandatarios lanzaron declaraciones respecto a la isla.

En un acto por el Día del Ejército Nacional de Colombia en Leticia —ciudad colombiana ubicada frente a Santa Rosa—, Petro realizó un posicionamiento como “jefe de todo el Estado de Colombia”:

El presidente de Colombia aseguró que la isla de Santa Rosa y “otras formaciones fluviales” surgidas en el río Amazonas después de 1929 “no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”.

La actual disputa gira en torno a un complejo proceso histórico y geográfico. En 1922, se firma el Tratado Lozano-Salomón, que delimitó la frontera entre Perú y Colombia. Según las labores de demarcación que se realizaron en los años siguientes, la isla Chinería, ubicada en el río Amazonas, fue asignada a Perú.

Años después, en la década de 1970, un fenómeno natural dividió la parte sur de la isla y se formó una nueva porción de tierra: la isla conocida como Santa Rosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, el nivel del río ha subido y bajado, lo que hace que Chinería y Santa Rosa, que aparecían como dos islas separadas, sean hoy una sola masa terrestre nuevamente.

Perú sostiene que esta formación es parte del mismo territorio originalmente asignado a Perú como isla de Chinería en 1929, mientras que Colombia afirma que la nueva isla, es decir Santa Rosa, no ha sido asignada a ningún país, al haber surgido después del proceso de asignación realizado aquel año.

Tras las declaraciones de Petro, Boluarte reiteró que la isla Chinería “pertenece plenamente al territorio peruano” y que no tiene “ningún tema pendiente” por tratar con Colombia.

La presidenta aseguró que tanto los habitantes de Santa Rosa como los de la ciudad colombiana de Leticia “sienten en sus corazones” que la soberanía de la isla corresponde a Perú.

“Nosotros, como Estado, como Gobierno, estamos en esa soberanía nacional desde hace más de un siglo”, añadió Boluarte.

