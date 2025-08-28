Petro refuerza presencia militar en parte de la frontera entre Colombia y Venezuela para reducir “al máximo” a los criminales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este jueves reforzar la presencia militar en una parte de la frontera de…

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este jueves reforzar la presencia militar en una parte de la frontera de su país con Venezuela como una medida para “reducir al máximo las fuerzas de la mafia”.

La orden implica que el Ejército de Colombia aumente el número de soldados para combatir a los criminales en la región del Catatumbo, donde actualmente hay 25.000 soldados, dijo Petro en su cuenta de X.

El Catatumbo se ubica en el noreste del departamento colombiano de Norte de Santander y a principios de este año fue escenario de hechos de violencia que dejaron decenas de muertos y miles de desplazados. El Gobierno de Petro atribuyó entonces la situación a enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con otros grupos armados.

La orden del mandatario de reforzar la presencia militar en la región se produce tres días después de que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunciara el envío de 15.000 elementos de seguridad a los estados Táchira y Zulia, colindantes con el Catatumbo.

Cabello dijo entonces que el despliegue incluiría diferentes tipos de vehículos y drones para enfrentar a los criminales, y llamó a que Colombia “haga lo propio para asegurar la paz y evitar el desarrollo de delitos en la zona fronteriza”, según declaraciones recogidas por la estatal Agencia Venezolana de Noticias.

En su mensaje de este jueves en X, Petro señaló: “No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”.

CNN contactó a la Cancillería de Venezuela para pedir comentarios sobre la orden anunciada por Petro y espera respuesta.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros.

