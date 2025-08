Paul Whelan, un año después de su liberación de una prisión en Rusia: “La casa ya no está. Los autos ya no están”

Para Paul Whelan, regresar a la vida en Estados Unidos después de más de medio decenio de encarcelamiento en Rusia…

Para Paul Whelan, regresar a la vida en Estados Unidos después de más de medio decenio de encarcelamiento en Rusia ha sido “interesante”, y no ha estado exento de desafíos.

“Literalmente tuve que empezar de nuevo”, dijo a CNN antes del primer aniversario del amplio acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia que aseguró su liberación.

“Para personas como yo, que hemos regresado a casa después de cinco años y medio, realmente no tenemos mucho. La casa ya no está. Los autos ya no están. El empleo ya no está. No hay seguro de salud”, afirmó.

Su trastorno de estrés postraumático se activa en las habitaciones de hotel, después de haber sido “arrestado violentamente” en una de ellas en 2018 mientras estaba en Moscú para asistir a la boda de un amigo. Fue ese arresto bajo cargos de espionaje el que inició su pesadilla de casi seis años de detención en Rusia.

Regresar a su hogar en Michigan fue una adaptación, dijo, e incluso desarrolló nuevas alergias estacionales por haber estado tanto tiempo fuera.

“Me tomó un poco de tiempo sentirme cómodo conduciendo por las mismas calles de antes o ir a un parque o retomar cosas que hacía antes, especialmente con mi perra cuando estaba viva”, contó Whelan a CNN. Su perra falleció mientras él estaba en Rusia.

“Hacer cosas rutinarias que no había hecho en cinco años y medio, seis años, y luego volver a hacerlas, sí me tomó unos meses volver a acostumbrarme.”

Whelan no ha podido conseguir un nuevo trabajo. Algunas empresas no contratan a personas que han estado en prisión, sin importar si ese encarcelamiento fue injusto, explicó, y compite en el mercado laboral con personas que no tienen una brecha de casi seis años en su currículum.

“La mayoría de la gente entiende el tema de que se trató de una detención injusta”, dijo a CNN. “No saben qué hacer con eso. No necesariamente encaja en sus políticas o procedimientos”.

Whelan ha estado trabajando con las representantes demócratas de Michigan Debbie Dingell y Haley Stevens, entre otros, para aprobar una ley “que financie la atención médica, dental y psicológica mencionada en la Ley Levinson, que nunca fue financiada, así como para proporcionar compensación y cosas similares para exrehenes que fueron detenidos injustamente”, afirmó.

La Ley Levinson codificó partes clave de la política de rehenes de Estados Unidos en la ley, incluyendo la creación del puesto de Enviado Especial para Asuntos de Rehenes, y estableció criterios para determinar detenciones injustas. Enmiendas adicionales han buscado aumentar el apoyo a las familias de rehenes y detenidos injustamente de Estados Unidos.

“La congresista Dingell ha trabajado de cerca con Paul Whelan para comprender y abordar los desafíos que enfrentan los presos políticos cuando regresan a casa”, dijo a CNN Michaela Johnson, subjefa de despacho de la legisladora. “Uno de estos es asegurar que tengan el tratamiento médico y los recursos de salud mental que necesitan para recuperarse de su experiencia traumática”.

“Ella está trabajando en una legislación para abordar estos problemas que han surgido en su experiencia trabajando con Paul”, añadió Johnson.

Whelan también quiere reunirse con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio para discutir el asunto.

Whelan mantiene el contacto con compañeros que estuvieron presos con él en una colonia penal rusa en Mordovia.

Esa instalación, IK-17, ya ha cerrado y ahora albergará a prisioneros de guerra ucranianos, dijo Whelan. Sus amigos han quedado dispersados por todo el país, y afirman que la situación es precaria.

“La comida es peor que la que teníamos. Rusia está teniendo un problema tremendo con la economía. Los guardias de la prisión no están contentos. No hay suficientes guardias para todos”, relató.

A los prisioneros, especialmente a los extranjeros, les dicen que si quieren salir, tienen que ir a luchar a Ucrania, afirmó.

Whelan también está en contacto con otros exdetenidos injustamente, dijo, incluyendo a Evan Gershkovich, quien fue liberado junto a él en 2024. La periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva y el crítico de Putin Vladimir Kara-Murza, quien es residente permanente de Estados Unidos, también fueron liberados como parte del amplio intercambio.

Hay un sentido de camaradería entre los exdetenidos, dijo Whelan, comparándolo con “la Isla de los Juguetes Inadaptados” de la película navideña “Rodolfo el reno de la nariz roja”.

“Es un club único de personas de todos los orígenes que fuimos reunidas no por elección propia, y que compartimos experiencias similares”, dijo Whelan.

De cara a cómo conmemorará el primer aniversario de su liberación, Whelan dijo: “Tengo una botella especial de whisky escocés que probablemente abriré, y creo que tengo una caja de cigarros por ahí”.

