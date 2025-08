“No nos enseñan lo que necesitamos”: La expansión de las escuelas religiosas para niñas en Afganistán

“Quiero”, se detiene la niña, “quería ser médica en el futuro. Pero cuando los talibanes llegaron a Afganistán, cerraron todas…

En la madrasa Naji-e-Bashra, una escuela religiosa solo para niñas en las afueras de Kabul, aprobada por los talibanes, una adolescente con el rostro cubierto habla nerviosamente. Su compañera la agarra del brazo por debajo de la mesa, consciente de que cualquier crítica al gobierno talibán es imprudente.

Aunque estas instituciones religiosas son imperfectas, son la única opción para la mayoría de las niñas afganas mayores de 12 años que desean recibir educación. Afganistán sigue siendo el único país del mundo que prohíbe a las niñas y mujeres acceder a la educación general en los niveles secundario y superior.

La prohibición forma parte de una amplia ofensiva contra los derechos de las mujeres por parte de los talibanes desde que llegaron al poder en agosto de 2021. El gobierno dicta cómo deben vestirse las mujeres, adónde pueden y no pueden ir y con quién deben ir; por ejemplo, deben tener un tutor masculino con ellas para viajar.

En julio de este año, la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra dos de los principales líderes talibanes, alegando la persecución de mujeres y niñas como prueba de crímenes de lesa humanidad. Los talibanes denunciaron al tribunal por mostrar “enemistad y odio hacia la religión pura del islam”.

La administración Trump afirma que nadie ha muerto debido a los recortes de ayuda. Fuimos al Afganistán de los talibanes para investigar.

Los talibanes habían declarado inicialmente que la suspensión de la educación femenina sería temporal, y algunos líderes manifestaron su deseo de que las escuelas regulares reabrieran una vez resueltos los problemas de seguridad. Sin embargo, cuatro años después, el ala fundamentalista de los talibanes parece estar ganando. Las escuelas, universidades e incluso centros de formación sanitaria no religiosos siguen cerrados para la mitad de la población. Según un informe publicado en marzo por la UNESCO, organismo de las Naciones Unidas, a casi 1,5 millones de niñas se les ha prohibido asistir a la escuela secundaria desde 2021.

“Les dijimos a las niñas que usaran el hiyab apropiado, pero no lo hicieron. Llevaban vestidos como si fueran a una ceremonia de boda”, declaró la ministra interina de Educación Superior, Nida Mohammad Nadim, en diciembre de 2022, en la televisión estatal, explicando el motivo del cierre de las escuelas. “Las niñas estudiaban agricultura e ingeniería, pero esto no encaja con la cultura afgana. Las niñas deberían estudiar, pero no en áreas que van en contra del islam y el honor afgano”.

Mientras tanto, el número de madrasas que educan a niñas y niños en Afganistán ha aumentado considerablemente. Según datos del Ministerio de Educación, en los últimos tres años se han establecido 22.972 madrasas financiadas por el Estado.

En la madrasa Naji-e-Bashra, donde CNN tuvo un acceso excepcional a filmaciones en las últimas semanas, la matriculación se ha disparado desde que los talibanes empezaron a privar a las niñas de una educación “convencional”.

Mientras el eco de decenas de niñas recitando versos coránicos resuena por los pasillos, Coranes con letras doradas y textos religiosos se apilan en el suelo de las aulas. En la oficina del director, una gran bandera talibán reposa en un rincón. Un certificado sellado por el Ministerio de Educación talibán reposa en el centro de su escritorio. Los talibanes dictan el currículo aquí, junto con todas las madrasas del país.

Al ser una institución privada, financiada por padres de alumnos que, por lo general, llevan una vida más privilegiada, el personal tiene un margen de maniobra ligeramente mayor para enseñar idiomas y ciencias, además de estudios islámicos. En las madrasas públicas, financiadas por el gobierno talibán, el currículo es casi exclusivamente religioso.

En 2022, los talibanes anunciaron sus planes para el currículo escolar, estableciendo numerosos cambios que, según un informe del Centro de Derechos Humanos de Afganistán, un grupo de monitoreo de los derechos humanos, “no solo no cumplen con los objetivos de desarrollo humano de los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino que también enseñan a los estudiantes contenidos que promueven la violencia, se oponen a la cultura de la tolerancia, la paz, la reconciliación y los valores de los derechos humanos”.

El informe, publicado en diciembre pasado, alega que los talibanes han adaptado sus objetivos educativos a su ideología extremista y violenta. Afirma que han modificado los libros de texto de historia, geografía y religión, y han prohibido la enseñanza de conceptos como la democracia, los derechos de las mujeres y los derechos humanos.

“Los estudiantes están muy contentos con nuestro entorno, nuestro currículo y con nosotros”, afirma el director de la madrasa Naji-e-Bashra, Shafiullah Dilawar, quien se declara partidario de los talibanes desde hace mucho tiempo. “El currículo de la madrasa está diseñado de forma que beneficia mucho el papel de las madres en la sociedad, para que puedan criar buenos hijos”.

Negó cualquier sugerencia de que dichas instituciones estuvieran siendo utilizadas para promover los objetivos ideológicos de los talibanes.

El director insistió en que, como la población afgana ya era profundamente religiosa, muchas familias estaban satisfechas con esta forma de educación para las niñas, y pidió a la comunidad internacional que apoyara sus esfuerzos.

Los talibanes rechazaron múltiples solicitudes de entrevista.

Pero muchas niñas y mujeres en Afganistán consideran que las madrasas no son un sustituto de la educación a la que pudieron acceder cada vez más durante las dos décadas anteriores a la caótica retirada estadounidense en 2021.

“Nunca me interesó asistir a una madrasa. No nos enseñan lo que necesitamos aprender”, dijo Nargis, una mujer de 23 años de Kabul, quien habló por una línea telefónica segura. CNN ha optado por usar un seudónimo para su seguridad.

Nargis es una estudiante modelo. Es concienzuda, organizada, trabajadora y ha estudiado con ahínco toda su vida.

Cuando las tropas estadounidenses se retiraban de su ciudad, Nargis estudiaba economía en una universidad privada. Iba a clases por la mañana, trabajaba a tiempo parcial por la tarde y luego estudiaba inglés por la noche. Nunca se cansaba de aprender.

“Si hace cuatro años me hubieras preguntado qué quería hacer con mi vida, tenía muchas metas, sueños y esperanzas”, dijo con nostalgia. “En ese entonces, quería ser una gran empresaria. Quería importar de otros países. Quería tener una gran escuela para niñas. Quería ir a la Universidad de Oxford. Quizás tendría mi propia cafetería”.

Todo eso cambió en agosto de 2021. Ya no le permitían asistir a clases, ya no tenía trabajo y, según dice, ya no podía soñar con el futuro que una vez trazó para sí misma, todo por ser mujer.

Pero lo que le rompió el corazón fue ver los rostros de sus hermanas menores, que en ese momento tenían 11 y 12 años, quienes un día llegaron a casa y le dijeron que su escuela había sido cerrada.

“No comieron nada durante un mes. Estaban angustiados”, relató Nargis. “Me di cuenta de que se volverían locos así. Así que decidí ayudarlos con sus estudios. Aunque lo pierda todo, haré esto”.

Nargis empezó a recopilar todos sus libros de texto antiguos y a enseñarles a las niñas todo lo que había aprendido. Otros familiares y vecinos también empezaron a pedir ayuda, y a ella le costaba decir que no.

Y así, cada mañana a las 6 en punto, antes de que aparezcan los guardias de seguridad talibanes, unas 45 estudiantes, de tan solo 12 años, cruzan la ciudad a escondidas hasta la casa familiar de Nargis. Nargis no cuenta con apoyo ni financiación, y a menudo las chicas se apiñan alrededor de un libro de texto, compartiendo cuadernos y bolígrafos.

Juntos aprenden matemáticas, ciencias, informática e inglés. Nargis se esfuerza por recuperar todo el conocimiento acumulado y lo comparte con sus alumnos.

Cuando llega el momento de regresar a casa, ella se preocupa sin cesar.

“Es muy peligroso. No tengo un solo día de la semana en que pueda relajarme. Cada día, cuando vienen a verme, me preocupo muchísimo. Me enfurece. Es un gran riesgo”, dijo, temerosa de que los talibanes descubran su aula improvisada y la cierren, como ya han hecho antes.

Hace dos meses, miembros del Talibán irrumpieron en la casa donde enseñaba. Pasó una noche en la cárcel y fue reprendida por su trabajo. Su padre y otros familiares varones le rogaron que parara, diciéndole que no valía la pena. Pero a pesar del miedo, Nargis dice que se niega a abandonar a sus alumnos. Cambió de lugar y continuó.

Hasta principios de este año, USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) había financiado escuelas clandestinas en todo el país —conocidas como “educación comunitaria”—, así como programas de estudios en el extranjero y becas en línea. Tras la cancelación de contratos de ayuda por valor de US$ 1.700 millones (de los cuales 500 millones aún no se habían desembolsado) bajo la administración Trump, varios de esos programas educativos están llegando a su fin.

La propia Nargis se había beneficiado de uno de esos programas, estudiando en línea una Licenciatura en Administración de Empresas en un programa financiado por Estados Unidos. El mes pasado, dice, ese programa fue cancelado. Fue el punto final a sus ambiciones. No solo la cancelación de sus estudios, sino “la cancelación de mis esperanzas y sueños”.

Nargis intenta mantenerse ocupada. Pero la desesperación la invade más días de los que quisiera y se pregunta si tiene sentido estudiar tanto y arriesgar tanto para educar a sus hermanas y amigas. En el Afganistán talibán, las mujeres no pueden relacionarse con hombres que no sean familiares, ni trabajar como médicas, abogadas o en la mayoría de los espacios públicos.

Mi madre nunca recibió educación. Siempre nos contaba cómo era la vida bajo el anterior gobierno talibán, así que estudiábamos mucho… ¿Pero qué diferencia hay entre mi madre y yo ahora? —preguntó—. Tengo educación, pero las dos estamos en casa.

¿Por qué nos esforzamos tanto? ¿Por qué trabajo y qué futuro?

