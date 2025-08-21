Niegan libertad condicional a Erik Menendez; sigue pendiente el fallo de su hermano Lyle

Una junta de libertad condicional de California ha negado la libertad condicional a Erik Menendez, quien fue condenado junto a…

Una junta de libertad condicional de California ha negado la libertad condicional a Erik Menendez, quien fue condenado junto a su hermano Lyle por el asesinato de sus padres en 1989, asestando un duro golpe a la lucha de años de los hermanos por su liberación.

La decisión no augura nada bueno para Lyle Menendez, cuyo caso será escuchado por la junta de libertad condicional el viernes.

A pesar del fallo de la junta, Erik Menendez aún tiene esperanzas de quedar en libertad. El gobernador de California, Gavin Newsom, tiene el raro poder de revertir las decisiones de libertad condicional, y los hermanos están buscando por separado el indulto y un nuevo juicio.

La decisión se entregó el jueves tras una audiencia virtual en la que participaron declaraciones de la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles, Erik Menendez y más de una docena de familiares de los Menendez que lo apoyan, quienes también son considerados víctimas del crimen de los hermanos.

