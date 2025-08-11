Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió este lunes, informó su esposa a través de una publicación…

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió este lunes, informó su esposa a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, dijo María Clauda Tarazona en la publicación. “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, añade.

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, concluye el emotivo posteo.

Uribe, de 39 años, sufrió un atentado con arma de fuego el 7 de junio durante un acto político en Bogotá y luchaba por su vida desde entonces en una clínica privada de la capital colombiana. Fue cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fuerte crítico del Gobierno del actual mandatario Gustavo Petro.

Por el ataque, las autoridades han detenido a seis personas, entre ellas un menor de edad, quien presuntamente es el autor material del atentado, según la Fiscalía.

La Fundación Santa Fe de Bogotá, donde Uribe estaba internado en la unidad de cuidados intensivos, dijo en un comunicado que el senador murió a la 1:56 a.m. del lunes (hora local, 2:56 a.m. de Miami), y envió un mensaje de solidaridad a la familia.

Presidencia de Colombia

La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento.

Francia Márquez Mina, vicepresidenta de Colombia

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor.

Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política.

Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”.

Iván Duque, expresidente de Colombia

“Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia

Lamentamos profundamente la triste muerte de Miguel Uribe producto de tan execrable atentado y nos solidarizamos de corazón con su familia que tanto ha sufrido. Hacemos de nuevo un llamado a la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida. En estos momentos tan difíciles para el país es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano @MiguelUribeT. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables.

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeTs tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible.

Fiscalía General de Colombia

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y expresa sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores.

Desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación.

El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia. Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial de Colombia

Me duele en el alma la muerte de Miguel Uribe. Cuanta falta le harás a tu familia, a tus hijos y al país. Descansa en paz querido Miguel.

A María Claudia y a María Carolina Hoyos, a sus hijos, a toda la familia y amigos de Miguel mis condolencias y abrazo en este momento tan doloroso y difícil. Ninguna familia colombiana tiene porque pasar por esto y menos repetir tragedias que debemos superar de una vez por todas.

El crimen de Miguel no puede quedar impune, por él y su familia y por todo el país la justicia debe actuar de manera oportuna e implacable contra todos los implicados.

María Carolina Hoyos Turbay, hermana de Miguel Uribe Turbay

Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe.

Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos.

Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor.

Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor.

Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro! Hasta luego, a Dios!

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

Me duele el alma.

Que profunda tristeza la que siento por la muerte de Miguel Uribe.

Hoy oramos por su familia y los acompañamos con el corazón, en el dolor y en la indignación.

Su asesinato no tiene justificación.

Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde pensar distinto se paga con sangre.

No solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia.

Cancillería de Panamá

El Gobierno de la República de Panamá expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno de la República de Colombia, a la familia del señor Miguel Uribe Turbay y al noble pueblo colombiano por su lamentable fallecimiento.

En este momento de dolor, el Gobierno panameño se une en solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Miguel Uribe Turbay con su país.

Asimismo, condena enérgicamente todo acto de violencia, venga de donde venga, y reafirma la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática.

Senado de Colombia

Con el alma rota y consternación, lamentamos el fallecimiento del senador Miguel Uribe, quien perdió la vida en un acto violento que jamás debió ocurrir. Desde el Senado de la República expresamos nuestro más enérgico rechazo a este atentado que enluta a Colombia.

Nos solidarizamos con su familia, seres queridos, equipo de trabajo y con todos quienes compartieron con él la vocación de construir un país más justo y democrático. Honraremos su memoria defendiendo los valores por los que luchó y reafirmando nuestro compromiso con la vida.

Cámara de Representantes de Colombia

Con inmenso dolor, lamentamos el fallecimiento del senador @MiguelUribeT, un joven valiente que soñó con una Colombia en paz y reconciliada, lejos de la violencia, que apagó su vida.

Acompañamos a su familia, seres queridos y amigos en este momento. ¡Descanse en paz!

Edmundo González, excandidato presidencial de Venezuela

Conocí a Miguel Uribe hace menos de un año, cuando vino a Madrid en octubre de 2024. Hablamos largo sobre Venezuela, sobre la democracia y sobre los problemas de su país. Miguel los asumía sin rodeos, pero siempre pensando en cómo resolverlos.

Me habló de su mamá, de su abuelo y de su abuela, y de la huella profunda que dejaron en su manera de ver la vida. Decía que la defensa de los valores democráticos estaba en su ADN. Se le notaba.

Es duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor. También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países.

Leopoldo López, líder opositor venezolano

Conocí a Miguel y soy testigo de su amor por Colombia, por su sueño de contribuir con su país, en particular por una Colombia segura.

Tenía planes, equipo, energía y devoción por su gente. Hoy no está físicamente pero quedará por siempre su legado, su ejemplo y su valentía.

Fue víctima de quienes se vieron amenazados por su liderazgo. Con su partida queda vivo su compromiso por Colombia.

