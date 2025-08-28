Manchester United, un gigante en caída libre: de las noches de gloria al fracaso

8 de mayo de 2013. La fecha está marcada a fuego en la historia del Manchester United. Y cada año…

8 de mayo de 2013. La fecha está marcada a fuego en la historia del Manchester United. Y cada año parece que la marca se hace más evidente. Hace ya más de 12 años que sir Alex Ferguson decidió abandonar su puesto como entrenador de los Diablos Rojos. Un suceso que siempre se supo que sería un antes y un después para la rica historia de este gigante inglés.

Lo que nadie imaginaba era que esa historia, esos libros dorados plagados de marcas y títulos quedarían manchados por más de una década de fracasos y, en ciertos momentos también, derrotas humillantes.

Hace 12 años, nadie hubiera pensado en la timorata imagen que dejó el Manchester United en una final europea ante un rival con menos historia y aciago de trofeos como el Tottenham Hotspur. Pero estos Diablos Rojos lo hicieron posible: los Spurs rompieron una racha de 17 años sin títulos en la Europa League 2024/2025.

Ningún guion hollywoodense se hubiera animado a incluir una derrota ante un equipo de cuarta división, pero estos Diablos Rojos también lo lograron: perdieron ante el humilde Grimsby Town en la Carabao Cup 2025/2026, en un duelo que estuvo cerca de estar 0-3, y que finalmente se maquilló como una caída por penales.

Los aficionados de la mitad roja de Manchester se han acostumbrado a esperar algo peor la próxima vez.

Desde la salida de Ferguson después de 26 años y 28 títulos al mando del equipo, el Manchester United parece haberlo intentado todo en el banquillo.

Primero llegó David Moyes, quien desde que dirigía al Everton era señalado como un proyecto similar al que podía ofrecer Ferguson. El experimento duró menos de un año.

Tras 51 partidos fue despedido, al terminar 7° en la Premier League y quedarse afuera de toda competición europea para la siguiente temporada.

Entonces surgió la idea de Louis van Gaal, un experimentado neerlandés con pasos por Ajax, Barcelona y Bayern Munich. La historia fue apenas mejor: 4° puesto en la Premier League 2014/2015 y 5° en la 2015/2016, fuera de los puestos de Champions League. La segunda temporada fue tan negativa que fue despedido apenas dos días después de ganar la FA Cup. Sí, ni salir campeón sanó las heridas de un mal año.

El Manchester United fue entonces por un ganador: José Mourinho. Y es cierto, ganó: el portugués levantó la copa de la Europa League en su primer año. Sin embargo, desde ese momento fue todo cuesta abajo, al no sumar títulos en su segunda temporada (terminó 2° en la Premier) y ser despedido a mitad de su tercer año, en la 2018/2019.

En medio de rumores de mala relación entre el experimentado Mourinho y el plantel, los Diablos Rojos fueron por un entrenador joven y sin tantos pergaminos: Ole Gunnar Solskjaer, vieja leyenda como jugador del club. El proceso fue otro fracaso: clasificar a una Champions League y perder una final de Europa League fue su mejor desempeño. Se fue sin ganar títulos en casi tres años.

Tras un par de interinatos, llegó Erik Ten Hag. El neerlandés ganó dos copas nacionales con el club, incluso una final ante el Manchester City, pero siempre será más recordado por su pelea con Cristiano Ronaldo que por su rendimiento. Tras 128 partidos, también fue cesado del cargo.

Los Diablos Rojos apostaron todo por Ruben Amorim, otro entrenador que llegó desde afuera de la Premier League. Los diez meses que lleva en el club han estado caracterizados por la falta de títulos, un humillante 15° puesto en la Premier League, la derrota en la final de la Europa League ante el Tottenham y, más recientemente, la eliminación a manos del Grimsby Town.

Los traspiés del Manchester United quizás serían menos evidentes si su rival de la ciudad no ganara casi todo lo que juega.

Desde la salida de Ferguson, el Manchester United ha ganado una Europa League, dos FA Cups, dos Copas de la Liga y una Community Shield.

El Manchester City, el rival de la ciudad, lleva en ese tiempo una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, siete Premier Leagues, dos FA Cups, seis Copas de la Liga y tres Community Shield.

Cada trofeo que se agrega a las vitrinas de los Citizens duele más en la parte roja de Manchester. Eso se suma a que, desde la llegada de Guardiola, los celestes han sido reconocidos también por su estilo de juego, en contrapartida con el United, que lejos ha estado de convencer.

Si el Manchester United ha acumulado fracasos en estos 12 años, no será porque ha gastado poco.

Por los Diablos Rojos pasaron jugadores como Paul Pogba, Casemiro, Ángel Di María, Romelu Lukaku, Bruno Fernandes, Bastian Schweinsteiger, Radamel Falcao, Alexis Sánchez y Zlatan Ibrahimovic. Hasta se dio el regreso de Cristiano Ronaldo, que tampoco torció la historia.

Solo en el último mercado de fichajes gastó US$ 310 millones, y no le alcanzó para vencer a un rival de cuarta división.

Símbolo de los últimos tiempos del Manchester United. Ese gigante inglés que alguna vez metió miedo, y que por estas horas es víctima de los memes del fútbol británico.

