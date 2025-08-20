Maduro, desafiante: “Que lo sepan los imperios, Venezuela tiene con qué”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este martes su mensaje desafiante frente al despliegue militar de Estados Unidos en…

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este martes su mensaje desafiante frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, y aseguró que su país tiene la capacidad defensiva para evitar una confrontación.

“Que el mundo lo sepa, que lo sepan los imperios: Venezuela hoy más que nunca tiene con qué. Por eso estamos en paz y vamos a seguir en paz”, dijo el mandatario durante una ceremonia televisada. “Llevamos la fuerza de David contra Goliat”, agregó Maduro antes de relatar más detalles de la historia bíblica.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo horas atrás el martes que EE.UU. está preparado para “usar todos los recursos de su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia el país y llevar a los responsables ante la Justicia”, tras ser consultada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 militares en las aguas del Caribe. Un funcionario del Departamento de Defensa dijo a CNN que las naves no habían recibido órdenes de dirigirse al límite del mar territorial de Venezuela, que cuenta con 4.000 kilómetros de costa.

Maduro aseguró el lunes en referencia a los movimientos navales que “ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela” y ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional.

“Ante cualquier circunstancia, nervios de acero, calma y cordura y máxima acción popular, militar, policial, que el equipo gana. Nosotros siempre ganamos”, dijo elmandatario este martes, en un evento en el que duplicó los “cuadrantes de paz” en Caracas, unidades territoriales que reciben atención policial focalizada. Explicó además que las milicias activadas colaborarán en las tareas de vigilancia.

El mandatario también enfatizó que el mar venezolano “será siempre nuestro mar Caribe libre y soberano”.

El Gobierno de Maduro, señalado por EE.UU. como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”, ha rechazado enfáticamente las acusaciones de narcotráfico y las ha tildado de inventos.

La Cancillería de Venezuela dijo este martes en un comunicado que el Gobierno del presidente Donald Trump “recurre a amenazas y difamaciones” y afirmó que ello “pone en riesgo la paz y estabilidad de toda la región”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.