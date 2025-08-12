Madonna le pide al papa León XIV que visite Gaza ‘antes de que sea demasiado tarde’

Madonna instó al papa León XIV a visitar Gaza en una misión humanitaria para ayudar a los niños palestinos hambrientos,…

Madonna instó al papa León XIV a visitar Gaza en una misión humanitaria para ayudar a los niños palestinos hambrientos, diciendo que “no hay más tiempo”.

La superestrella estadounidense, que fue criada como católica romana, rogó al nuevo pontífice que visitara el enclave en una publicación de Instagram el lunes y dijo:

“Santísimo Padre. Por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada”.

Madonna dijo que estaba pidiendo a León XIV que visitara Gaza porque “la política no puede lograr el cambio”, pero “la conciencia sí puede”.

En la publicación, publicada en el cumpleaños de su hijo Rocco, Madonna dijo que el mejor regalo que podía darle es “pedir a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza”.

CNN se puso en contacto con el Vaticano para pedir comentarios.

Desde que comenzó su papado en mayo, el papa ha sido contundente en sus críticas a la guerra de Israel en Gaza, expresando constantemente su preocupación por los civiles palestinos que enfrentan los bombardeos israelíes.

“Sigo con gran preocupación la grave situación humanitaria en Gaza, donde la población civil sufre de hambre severa y sigue expuesta a la violencia y la muerte”, dijo en julio, pidiendo un alto el fuego.

Según UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, más de 18.000 niños han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra en octubre de 2023.

Un promedio de 28 niños mueren al día allí, dijo la agencia la semana pasada.

Un bloqueo israelí a la ayuda para el enclave ha resultado en lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado “hambruna masiva provocada por el hombre”.

Madonna dijo que ella “no está señalando con el dedo, culpando ni tomando partido”.

“Todos están sufriendo. Incluidas las madres de los rehenes. Rezo para que ellos también sean liberados,” dijo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió a la publicación de Madonna el lunes, agradeciéndole por su “compasión, solidaridad y compromiso de cuidar a todos los atrapados en la crisis de Gaza, especialmente a los niños”

.“Esto es sumamente necesario. La humanidad y la paz deben prevalecer”, dijo.

Al menos 222 personas, incluidos 101 niños, han muerto por desnutrición desde el comienzo de la guerra, según el Ministerio de Salud del enclave de Gaza.

Ramesh Rajasingham, el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), dijo en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el domingo: “Esto ya no es una crisis de hambre inminente, esto es inanición, pura y simple”.

Israel controla estrictamente el flujo de ayuda y personal hacia el enclave.

En una rara ocasión en julio, Israel permitió que dos líderes religiosos visitaran después de que Israel atacara la única iglesia católica de Gaza, matando a tres personas y hiriendo a varias más.

La iglesia había servido de refugio para la pequeña comunidad cristiana de Gaza durante casi dos años de guerra.

Desde entonces, la crisis de hambruna en Gaza se ha agravado, con imágenes de niños demacrados que han causado alarma mundial.

“Necesitamos que las puertas humanitarias se abran completamente para salvar a estos niños inocentes”, dijo Madonna. “Ya no hay tiempo. Por favor, di que irás”, escribió.

Si el Gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu permitiría la entrada del papa en el enclave no es seguro, pero el llamado de Madonna subraya la creciente condena a la guerra de 22 meses, que ha causado tensiones entre Israel y sus aliados.

Australia, Canadá y Francia anunciaron planes para reconocer un Estado palestino, mientras que el Reino Unido dijo condicionalmente el mes pasado que reconocerá un Estado palestino en septiembre si Israel no cumple con los criterios que incluyen acordar un alto el fuego en Gaza.

Los comentarios de Madonna se producen a medida que un número creciente de artistas, incluidos Massive Attack, Brian Eno y, más recientemente, U2, han destacado la situación humanitaria en Gaza.

Durante una presentación a finales de 2023, Madonna también criticó los ataques dirigidos por Hamas el 7 de octubre en Israel y la respuesta militar de Israel.

Ella calificó la guerra de “desgarradora”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.