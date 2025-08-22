Lyle Menéndez enfrenta a la junta de libertad condicional un día después de que a su hermano Erik le negaron el beneficio

Una junta de California le negó la libertad condicional a Erik Menéndez con el argumento de que tras más de…

Una junta de California le negó la libertad condicional a Erik Menéndez con el argumento de que tras más de 30 años en prisión aún representa un riesgo para la seguridad pública. Ahora Lyle, su hermano mayor, quien fue condenado junto con él por el asesinato de sus padres hace décadas, tendrá su propia oportunidad de pedir su liberación.

Los hermanos pudieron enfrentar a la Junta de Libertad Condicional de California después de ser sentenciados nuevamente en mayo, cuando les rebajaron la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a una pena de 50 años de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

La audiencia de libertad condicional de Erik duró casi 10 horas mientras los funcionarios lo interrogaban sobre su rehabilitación y escucharon los argumentos de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, que se oponía a su liberación, así como las súplicas de los miembros de su familia a favor de la medida.

La junta finalmente decidió que Erik seguiría representando un riesgo irrazonable para la seguridad pública si era liberado, y mencionó sus antecedentes penales en la adolescencia, la brutalidad de los asesinatos de 1989 y las graves violaciones del reglamento penitenciario. Podría volver a ser elegible para la libertad condicional dentro de tres años, según la junta.

El comisionado de Libertad Condicional, Robert Barton, explicó la decisión y afirmó que la gravedad del delito anterior no fue el motivo principal de esta denegación. “Sigue siendo su comportamiento en prisión”.

“Se puede representar un riesgo para la seguridad pública de muchas maneras, con diversos tipos de conducta delictiva, incluyendo las que cometiste en prisión”, apuntó el comisionado, y animó a Erik a usar su “gran red de apoyo” con más constancia para evitar más infracciones en prisión.

Aunque el caso de Lyle será considerado por sus propios méritos este viernes, sus factores de rehabilitación son similares a los de Erik, y la única diferencia importante es que Lyle tiene un número ligeramente menor de violaciones de las reglas en prisión.

Pero las acciones especialmente brutales de Lyle durante el asesinato de sus padres podrían jugar en su contra.

Lyle, varios años mayor que Erik, testificó durante el juicio de 1993 que disparó repetidamente la escopeta a quemarropa contra sus padres. El jueves, Barton afirmó que la forma en que asesinaron a la madre de los hermanos fue “desprovista de compasión humana”.

Lyle también ofreció versiones contradictorias sobre el presunto abuso de su padre, lo cual ha sido señalado por la Fiscalía al cuestionar la validez de las acusaciones de los hermanos. En un momento dado, le pidió a su novia que mintiera y dijera que su padre la había drogado y violado, según ha declarado la Fiscalía en documentos legales.

Ahora que Lyle se dispone a enfrentar la junta de libertad condicional, aquí se presentan algunos de los puntos clave de la audiencia de Erik.

La junta abordó varios temas relacionados con la evaluación de la libertad condicional de Erik Menéndez, pero uno de los más importantes fue si asumió la responsabilidad de sus crímenes.

Aunque los hermanos admitieron los asesinatos, su motivo ha sido objeto de intensa controversia. Afirman que asesinaron a sus padres por temor a morir tras una vida de abusos por parte de su padre, pero el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, y su oficina argumentan que cometieron los asesinatos para intentar apropiarse de su fortuna.

Erik pareció dudar brevemente de su alegato de defensa durante un momento de la audiencia de libertad condicional este jueves. Barton citó un documento escrito por Erik en el que afirmaba no tener justificación alguna para los asesinatos. Erik reafirmó su declaración.

“¿Hay alguna parte de esto que creas que fue en defensa propia?”, preguntó Barton. Erik respondió: No.

A pesar de ese intercambio, Erik todavía parecía insistir en la historia de que dispararon a sus padres por temor a sus vidas.

“Erik nos mostró su mentalidad adolescente en el momento de los asesinatos, describiendo a su padre como una figura cruel y dominante que, en sus palabras, creó un ambiente en el que huir era inconcebible. Huir significaba la muerte”.

Cuando Barton lo presionó repetidamente sobre por qué no consideró denunciar a su padre a las autoridades ni abandonar la casa, Erik dijo: “Es difícil expresar lo aterrador que era mi padre”. Más tarde dijo que se sentía atado a la casa por la “convicción absoluta de que no podía escapar”, y añadió: “Quizás hoy suene completamente irracional”.

Al compartir la perspectiva de su oficina, el fiscal adjunto del condado de Los Ángeles, Habib Balian, se centró en cuestionar el motivo de los hermanos, a pesar de varias advertencias de la Junta de Libertad Condicional contra la repetición del litigio. Balian argumentó que Erik no debía ser liberado debido a su falta de remordimiento absoluto por los asesinatos.

“Nunca acepta nada. Tuvo que crear una narrativa falsa de autodefensa, una narrativa que sigue promoviendo hoy en día”, dijo Balian, y añadió que, si bien espera que Erik logre la redención algún día, ese día aún no ha llegado.

La junta también mencionó las nueve violaciones de las reglas que Erik ha tenido durante su encarcelamiento, que van desde altercados físicos hasta posesión de drogas y objetos prohibidos, incluido un teléfono celular y un encendedor.

Desde su encarcelamiento, Erik ha recibido el apoyo de varios miembros del personal penitenciario, quienes enviaron cartas describiéndolo como un “recluso modelo”. Barton expresó sus dudas sobre esta descripción, argumentando que contradecía las violaciones que acumulaba. Erik respondió a la junta que no creía tener posibilidad de liberación hasta el año pasado, y en ese momento, su “pensamiento consecuente” entró en acción.

“No puedo seguir haciendo esto”, recordó haber pensado. “No sé cómo gente que sabe que en cinco o diez años llegará a la junta directiva podría estar haciendo esto”.

Más de una docena de familiares hablaron en apoyo de Erik durante la audiencia de este jueves, muchos de ellos entre lágrimas al expresar cómo lo han perdonado, incluso con las profundas cicatrices emocionales que los asesinatos dejaron en la familia.

Algunos familiares hablaron del largo y difícil camino hacia el perdón.

“Decir que nuestra familia ha experimentado dolor no refleja del todo lo que han sido los últimos 35 años… Nos ha dividido. Nos ha causado pánico y ansiedad. Ha llevado a muchos a aislarnos”, dijo Tiffani Lucero-Pastor, sobrina nieta de Kitty, la madre de Erik y Lyle.

Otros reconocieron el dolor causado por la supuesta falta de intervención de Kitty en el presunto abuso, afirmando que esto contribuía al ambiente familiar. Karen Mae Vandermolen-Copley, sobrina de Kitty, dijo que “esa falta de protección profundizó su miedo y confusión”.

El único pariente conocido que se opuso a la liberación de los hermanos fue el hermano de Kitty, Milton Andersen, quien murió a principios de este año.

Los familiares emitieron un comunicado después de que se le negara la libertad condicional a Erik, diciendo que estaban decepcionados, pero que respetaban la decisión.

“Pero nuestra fe en Erik sigue siendo inquebrantable y sabemos que aceptará con calma la recomendación de la Junta”, dice el comunicado. “Su arrepentimiento, su crecimiento y el impacto positivo que ha tenido en los demás hablan por sí solos. Seguiremos apoyándolo y mantendremos la esperanza de que pueda regresar pronto a casa”.

También se espera que los familiares hablen en nombre de Lyle durante su audiencia este viernes. En su declaración afirman que “siguen siendo cautelosamente optimistas y esperanzados” de que a Lyle se le conceda la libertad condicional.

Aunque a Erik no le concedieron la libertad condicional el jueves, el gobernador de California, Gavin Newsom, decide en última instancia si las decisiones tomadas sobre la liberación de los hermanos se mantendrán.

Según una ley estatal de 1988, el gobernador de California tiene la inusual facultad de aprobar, denegar o modificar las decisiones de la Junta de Libertad Condicional para personas condenadas por asesinato y sentenciadas a penas indefinidas.

La decisión de la junta podría someterse a una revisión interna de hasta 120 días. Posteriormente, Newsom tiene 30 días para confirmar o revocar la decisión, si así lo desea.

CNN contactó a la oficina de Newsom para obtener comentarios tras la denegación de la libertad condicional a Erik. La oficina del gobernador no respondió a consultas previas de CNN sobre si intervendría en el caso.

El gobernador, como resultado de dos fallos judiciales en las últimas dos décadas, tiene que evaluar el riesgo que representa el acusado para la seguridad pública y puede considerar si la persona demostró comprensión de su delito, dijo Christopher Hawthorne, profesor clínico de derecho y director de la Clínica de Inocencia Juvenil y Sentencias Justas en la Facultad de Derecho de Loyola.

Muchas de las decisiones tomadas por los gobernadores de California desde que se estableció la ley favorecieron mantener a las personas en prisión mientras prevalecían políticas duras contra el crimen, dijo Hawthorne, pero los gobernadores Jerry Brown y Newsom han revertido la tendencia en la última década, haciendo que la libertad condicional esté más disponible.

“Todos los gobernadores son bastante alérgicos a la liberación de acusados ​​de alto perfil”, dijo Hawthorne, pero la libertad condicional “era algo que no estaba disponible, esencialmente, durante la administración de (Pete) Wilson, (Gray) Davis o (Arnold) Schwarzenegger, con muy, muy pocas excepciones”.

