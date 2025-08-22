Liberan a Kilmar Ábrego García de custodia criminal en Tennessee

Kilmar Ábrego García fue liberado de custodia criminal en Tennessee el viernes, el más reciente desarrollo en una dramática saga…

Kilmar Ábrego García fue liberado de custodia criminal en Tennessee el viernes, el más reciente desarrollo en una dramática saga legal que rodea al padre de tres hijos de Maryland que fue deportado erróneamente.

Esta es la primera vez que no ha estado encarcelado desde que el Gobierno de Trump lo deportó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megaprisión en El Salvador, en marzo y luego lo trajo de regreso a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas.

Desde que fue regresado a Estados Unidos en junio para enfrentar los dos cargos federales, Ábrego García había estado tras las rejas en Tennessee, donde logró convencer a dos jueces federales de ordenar su liberación mientras espera el juicio.

Pero incluso cuando Ábrego García salió de una cárcel en Tennessee la tarde del viernes para regresar a Maryland, donde vivía y trabajaba antes de que el Gobierno de Trump lo deportara injustamente a mediados de marzo, su destino inmediato en Estados Unidos seguía siendo incierto.

Los funcionarios de la administración han insinuado este verano que lo deportarían antes de que su juicio penal, programado para comenzar en enero. Esto llevó a un juez federal en Maryland a establecer salvaguardas el mes pasado para asegurar que Ábrego García no sea deportado apresuradamente de nuevo.

Los fiscales federales llevaron a cabo un esfuerzo de varias semanas este verano para mantener a Ábrego García tras las rejas mientras esperaba su juicio por los dos cargos de tráfico de personas, que está programado para comenzar en enero.

Intentaron presentarlo como un criminal peligroso cuyos supuestos delitos e historial personal justificaban su detención mientras se desarrollaba el caso. Pero tanto un juez magistrado en Nashville como el juez federal a cargo de su juicio rechazaron rotundamente esos argumentos.

“Las declaraciones generales del Gobierno sobre los delitos imputados a Ábrego, y la evidencia que tiene para respaldar esos delitos, no prueban la peligrosidad de Ábrego”, escribió el juez de distrito de EE.UU. Waverly Crenshaw en una decisión de 37 páginas el mes pasado, al rechazar una solicitud de los fiscales para revertir un fallo similar del juez magistrado.

Justo después de que Crenshaw emitiera su fallo, la jueza magistrada Barbara Holmes dijo en otro fallo que Ábrego García permanecería tras las rejas al menos 30 días más, concediendo una solicitud no impugnada de sus abogados para que permaneciera bajo custodia penal. Los abogados de Ábrego García habían hecho la solicitud para asegurarse de que no se iniciaran procedimientos de deportación apresurados una vez que fuera liberado de la custodia.

El mismo día que Crenshaw emitió su fallo, la jueza federal en Maryland que ordenó al Gobierno de Trump “facilitar” el regreso de Ábrego García desde el Cecot en El Salvador emitió su propia decisión que estableció salvaguardas destinadas a evitar que los funcionarios lo deporten nuevamente sin tener en cuenta sus derechos al debido proceso.

Cómo y si se cumple esa decisión será observado de cerca en los próximos días.

Los funcionarios de la administración han dudado sobre si deportarían a Ábrego García antes de que comience su juicio penal en enero, y la jueza Paula Xinis expresó su preocupación el mes pasado ante la posibilidad de que pudiera ser removido rápidamente una vez que sea liberado de la custodia en Tennessee.

Su fallo prohíbe a los funcionarios tomar inmediatamente a Ábrego García bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) una vez que sea liberado de la cárcel y exige al Gobierno que lo devuelva a la situación migratoria en la que se encontraba antes de ser deportado en marzo.

Eso incluye ponerlo bajo supervisión de la Oficina de Campo de ICE en Baltimore, que era su situación antes de mediados de marzo. Esa supervisión le permitía trabajar y vivir en Maryland, con registros ocasionales ante un agente de inmigración.

Pero su fallo no impide que los funcionarios lo deporten de nuevo.

“Una vez que Ábrego García sea restablecido bajo la orden de supervisión del ICE de la Oficina de Baltimore, los Demandados podrán tomar cualquier acción que la ley les permita”, escribió la jueza. “Mientras dichas acciones se tomen dentro de los límites de la Constitución y las leyes aplicables, este Tribunal no tendrá nada más que decir”.

Hasta principios de junio, Ábrego García se encontraba en El Salvador, donde había pasado tiempo en la megaprisión conocida como Cecot. Funcionarios estadounidenses lo deportaron allí en violación de una orden de 2019 de un juez que decía que no podía ser deportado a su país de origen debido a temores de que enfrentaría violencia de pandillas.

La administración pasó meses luchando contra directivas de jueces para trabajar en traerlo de regreso a Estados Unidos, pero finalmente lo devolvieron a EE.UU. en junio para enfrentar los dos cargos de tráfico de personas.

Fiscales federales acusaron a Ábrego García y a otros de participar en una conspiración en los últimos años en la que “a sabiendas y de manera ilegal transportaron a miles de extranjeros indocumentados que no tenían autorización para estar presentes en Estados Unidos, y muchos de los cuales eran miembros y asociados de la MS-13”.

Ábrego García y su familia dicen que huyó de la violencia de pandillas en El Salvador y han negado las acusaciones de que esté asociado con la MS-13.

A principios de esta semana, Ábrego García intentó que se desestimara el caso basándose en su afirmación de que es objeto de una “acusación vengativa y selectiva” como castigo por su decisión de impugnar su deportación injusta.

En documentos judiciales, sus abogados señalaron declaraciones hechas por varios funcionarios de la administración (desde el presidente Donald Trump hasta la secretaria de Justicia, Pam Bondi) para argumentar que su enjuiciamiento tiene la intención de justificar “las afirmaciones falsas de los funcionarios de que deportarlo a El Salvador había sido lo correcto”.

Reconocieron que tales solicitudes “se presentan con poca frecuencia y rara vez tienen éxito. Pero si alguna vez ha habido un caso para la desestimación por esos motivos, este es ese caso”.

Crenshaw ha solicitado una respuesta a principios del próximo mes.

