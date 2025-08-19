Las zonas de Carolina del Norte que deben evacuar por el huracán Erin

Carolina del Norte emitió órdenes de evacuación para áreas de los condados de Dare y Hyde por los posibles efectos…

Carolina del Norte emitió órdenes de evacuación para áreas de los condados de Dare y Hyde por los posibles efectos de Erin, que avanza este martes por la costa atlántica como huracán categoría 2.

Erin, que se intensificó rápidamente el fin de semana pero que no se prevee que toque tierra, podría llevar corrientes de resaca mortales a toda la costa este de Estados Unidos, así como olas destructivas y marejadas ciclónicas a la cadena de islas Outer Banks de Carolina del Norte.

Los condados de Dare y Hyde, que abarcan la mayor parte de los Outer Banks, declararon estados de emergencia locales y ordenaron evacuaciones obligatorias para las islas Hatteras y Ocracoke.

En el caso de las Hatteras, la orden de evacuación para residentes esta vigente desde la mañana de este 19 de agosto. En el caso de Ocracoke, la orden está vigente desde la mañana del lunes, según la información oficial de Carolina del Norte.

Se trata de la primera orden de evacuación para Ocracoke desde 2019, cuando el huracán Dorian causó el mayor daño que se ha reigstrado en la historia de la isla, reporta AP.

Una alerta de tormenta tropical se extiende actualmente desde el centro de la costa norte de Carolina del Norte, pasando por Kitty Hawk, incluyendo el estrecho de Pamlico. La alerta indica la posibilidad de vientos con fuerza de tormenta tropical (de 63 a 117 km/h) en las próximas 48 horas.

El gobernador Josh Stein anunció en X las órdenes y añadió: “Los habitantes de Carolina del Norte a lo largo de la costa deben prepararse para oleaje peligroso, corrientes de resaca e inundaciones costeras durante toda la semana. Manténganse al tanto de las alertas de emergencia y los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones”.

El lunes se realizaron al menos 75 rescates por corrientes de resaca a lo largo de la costa sur de Carolina del Norte, según informaron las autoridades del condado de New Hanover. La playa Wrightsville del condado emitió una advertencia de prohibición de baño hasta el viernes.

El huracán alcanzó la categoría 5 durante el fin de semana, impulsado por aguas muy cálidas, en una de las ráfagas de intensificación rápida más rápidas registradas en el Atlántico. Si bien su categoría ha cambiado desde entonces, su amenaza no lo ha hecho.

La temporada de huracanes del Atlántico está en su apogeo, y amenaza con generar otra tormenta con nombre tras Erin. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) está monitoreando dos áreas por posible desarrollo tropical en la misma zona del Atlántico que Erin recorrió la semana pasada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.