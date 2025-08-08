Muere un agente de policía después de que un atacante aparentemente apuntara a la sede de los CDC en Atlanta, dicen fuentes

Un policía murió durante un tiroteo en el campus de la Universidad Emory de Atlanta, según un agente del orden…

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, dijo que ningún civil resultó herido de bala durante el incidente.

La policía tiene la teoría de que el atacante estaba enfermo o creía estarlo y atribuyó la enfermedad a la vacuna contra el covid-19, según declaró un agente del orden a CNN. Un empleado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), ubicados cerca de Emory, declaró a CNN que vio a un hombre acercarse a la sede de la agencia y disparar contra el edificio.

“No existe una amenaza continua para el Campus Emory ni el vecindario circundante. El incidente involucró a un solo atacante, quien ya falleció”, dijo el Departamento de Policía de Atlanta en una publicación de X.

El padre del presunto atacante llamó a la policía antes del tiroteo para informar que creía que su hijo tenía tendencias suicidas, según declaró un agente a CNN.

No quedó claro de inmediato cuánto tiempo había transcurrido entre la llamada y el tiroteo.

El Departamento de Policía de Atlanta no puede confirmar por qué el agente que falleció en el tiroteo estaba presente en el lugar.

“No es raro que los patrones de patrullaje atraviesen varias jurisdicciones que podrían compartir el espacio. ¿Iba a trabajar? ¿Volvía a casa del trabajo? No sabemos si estaba de patrulla”, declaró esta tarde a la prensa el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, añadiendo que esto forma parte de la investigación.

“No podemos confirmar que nuestro agente estuviera respondiendo a la amenaza del tirador activo”, declaró otro funcionario.

