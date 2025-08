La transferencia de prisión de Ghislaine Maxwell se suma al problema de Trump en el caso Epstein

La administración Trump convirtió la entrevista con la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en una parte clave de sus…

La administración Trump convirtió la entrevista con la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en una parte clave de sus esfuerzos por salir de sus problemas con los archivos del delincuente sexual convicto.

Más de una semana después, todavía no sabemos qué sucedió durante esa reunión. Pero la situación de Maxwell solo ha crecido hasta convertirse en el epítome de una serie de maniobras muy curiosas que ponen en duda precisamente lo que todos en la administración están pensando y sugieren que la controversia no va a ninguna parte rápidamente.

De hecho, es casi como si los involucrados estuvieran tratando de que este asunto se vea mal. Supimos el viernes que Maxwell había sido trasladada de una prisión federal de baja seguridad en Florida a un campo de prisión de mínima seguridad en Texas, llamado Camp Bryan, una mejora significativa para una reclusa que cumple una condena de 20 años.

Ni el Departamento de Justicia, ni la Oficina de Prisiones, ni el abogado de Maxwell han explicado con precisión por qué se realizó la transferencia. No sabemos quién estuvo involucrado. Pero es llamativo por muchas razones.

A saber:

– La noticia de la transferencia se dio a conocer después de que Maxwell se reuniera con el vicesecretario de Justicia Todd Blanche, un designado político y exabogado defensor de Trump, en una reunión que sigue envuelta en secreto.

– Maxwell no parecía ser elegible para tal transferencia, a menos que alguien le haya otorgado una exención. La política de la Oficina de Prisiones establece que cualquier persona que haya tenido “contacto sexual con un menor”, como lo hizo Maxwell cuando participó en el abuso sexual, “será alojada al menos en una institución de nivel de seguridad baja”, sin tal exención. (Maxwell fue sentenciada en 2022 por llevar a cabo un plan durante años con Epstein para preparar y abusar sexualmente de menores de edad.)

– Expertos han dicho que tal transferencia es sumamente inusual. La consultora penitenciaria Holli Coulman dijo el viernes a Phil Mattingly de CNN que ella “nunca había visto esto en mi vida. Nunca lo he visto en mujeres con las que he cumplido condena, clientas, nunca he visto esto. Esto no tiene precedentes.”

– La mejora de Maxwell se produce mientras Trump ha parecido reiteradamente insinuar un favor –específicamente, un posible indulto– mientras ella hablaba con el Departamento de Justicia y entablaba conversaciones para testificar en el Congreso. La Casa Blanca dijo a CNN la semana pasada que “no se está otorgando ni discutiendo indulgencia” para Maxwell, pero luego Trump volvió a señalar de manera llamativa que tenía el poder de indultarla.

– Una prisión de menor seguridad ciertamente podría interpretarse como una forma de “indulgencia”.

– Trump tiene un historial de sugerir favores para aquellos cuyas acciones podrían afectarlo. Insinuó indultos a testigos en la investigación de Rusia de maneras que, según el fiscal especial Robert Mueller, podrían haber influido en sus decisiones sobre cooperar con el Gobierno. Y, más recientemente, el Departamento de Justicia de Trump pareció vincular el retiro de los cargos penales contra el alcalde de Nueva York Eric Adams a su ayuda con la ofensiva migratoria de Trump.

– La favorable transferencia de prisión ocurre incluso cuando el abogado de Maxwell ha buscado abiertamente concesiones para ella.

Hay mucho que no sabemos sobre todo esto, en gran parte porque los actores clave no hablan. Es teóricamente posible que todo este asunto solo una gran coincidencia.

Pero ciertamente plantea preguntas que los funcionarios clave involucrados parecerían tener la motivación de resolver –y rápidamente. El testimonio de Maxwell podría afectar a Trump personalmente, dadas las revelaciones continuas sobre sus vínculos con Epstein y su deseo de poner fin al fiasco de los archivos Epstein. Ahora nos enteramos de que recibió un beneficio sumamente inusual.

Y es simplemente el último de una serie de desarrollos muy cuestionables.

La otra concesión que hizo la administración Trump después de no presentar los documentos de Epstein que había prometido fue proceder a desclasificar el testimonio del gran jurado. Pero su propia presentación la semana pasada reforzó que es probable que la información sea bastante limitada, si es que alguna vez ve la luz del día.

Trump ha sido muy lento en reconocer su propia cercanía con Epstein. La semana pasada, después de días de confusión, el presidente finalmente dijo que había estado al tanto en tiempo real de que Epstein “robó” a una de sus empleadas de Mar-a-Lago, una menor llamada Virginia Giuffre que se convirtió en una de las acusadoras de mayor perfil de Epstein.

Dada la edad de Giuffre en ese momento y una serie de documentos que sugieren que Trump estaba al tanto de la afinidad de Epstein por mujeres y niñas jóvenes, eso plantea preguntas válidas sobre lo que Trump sabía o podría haber sospechado en ese momento.

Familiares de Giuffre han planteado la posibilidad de que Trump sepa más de lo que ha dado a entender, pero el presidente se ha negado a ampliar sus declaraciones sobre por qué este episodio le hizo decidir que Epstein era un “asqueroso”.

Trump, quien no ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein, afirmó el jueves que “realmente no sé por qué” Epstein estaba llevándose a sus empleados.

Pero ha hecho repetidamente afirmaciones falsas y engañosas sobre sus vínculos pasados con Epstein. Más recientemente, negó que la secretaria de Justicia Pam Bondi le hubiera dicho que su nombre estaba en los archivos de Epstein, lo que CNN informó posteriormente que sí había hecho, en mayo.

Además, la cronología sugiere que el cambio de postura de la administración sobre la promesa de divulgación total coincidió con que le informaran a Trump que estaba en los archivos.

Y luego está la situación de Maxwell. Incluso antes de la noticia de su traslado a prisión, la administración puso muy poco cuidado en que su manejo del caso pareciera adecuado.

Enviaron a Todd Blanche, el exabogado personal de Trump, a reunirse con ella. Blanche ha llamado “amigo” al abogado de Maxwell. El abogado de Maxwell ha sido atento con Trump. Y, por supuesto, Trump ha dejado repetidamente abierta la posibilidad de un indulto.

A finales de la semana pasada, Trump dijo que no sabía qué resultaría de la reunión con Blanche, diciendo: “No sé porque no he hablado de ello”.

Pero nuevamente sugirió que podría estar limitado por el deseo de no crear sospechas sobre personas que no han sido acusadas de delitos. La confusión en torno a todo esto solo parece estar creciendo, en gran parte debido a las propias acciones y falta de transparencia de Trump y su administración.

Y quizás nada pesa más en este momento que las preguntas sin respuesta sobre el traslado a prisión.

