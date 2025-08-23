La tormenta tropical Fernand se forma en aguas del Atlántico

La tormenta tropical Fernand se formó en aguas del océano Atlántico la tarde de este sábado, informó el Centro Nacional…

La tormenta tropical Fernand se formó en aguas del océano Atlántico la tarde de este sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Fernand “está localizada en el suroeste del Atlántico”, a 655 kilómetros de las Bermudas, indicó el NHC en su primer aviso público sobre la tormenta.

De momento, según su trayectoria actual, se pronostica que Fernand se mantenga como tormenta tropical y que no se convierta en un huracán en los siguientes días, de acuerdo con el NHC.

Tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y “podría estar cerca de la fuerza de un huracán” el lunes, destacó el NHC.

“(Este sábado) se pronostica algún fortalecimiento durante las próximas 48 horas, y Fernand podría estar cerca de la fuerza de huracán el lunes. Se espera que el debilitamiento comience el martes”, comentó el NHC.

Sin embargo, se pronostica que se dirija hacia aguas abiertas.

“Se anticipa un movimiento hacia el nor-noreste a una velocidad de avance que aumenta gradualmente durante los próximos dos días, seguido de un giro al noreste. En la trayectoria pronosticada Fernand debe moverse bien al este de las Bermudas y a través de las aguas abiertas del Atlántico Norte subtropical”, señaló el organismo estadounidense en su primer aviso.

Fernand es el sexto ciclón con nombre que se forma en la actual temporada de huracanes de 2025 en el Atlántico.

