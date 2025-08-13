La presencia de la Guardia Nacional aumentará en Washington el miércoles por la noche, dice la Casa Blanca

Se espera que la presencia de soldados de la Guardia Nacional en Washington se expanda el miércoles por la noche,…

Se espera que la presencia de soldados de la Guardia Nacional en Washington se expanda el miércoles por la noche, según un funcionario de la Casa Blanca, a medida que la toma de control de la ciudad por parte del presidente Donald Trump sigue tomando forma.

Se espera una presencia de la Guardia Nacional “significativamente mayor” en el terreno más tarde ese día, dijo el funcionario. La guardia comenzó a aparecer en la capital el martes con cinco vehículos blindados de transporte de personal notablemente estacionados cerca del Monumento a Washington.

El anuncio de una presencia ampliada llega mientras la toma de control de la aplicación de la ley de la ciudad por parte de Trump entra en su tercer día. Marca el movimiento más reciente del presidente en su intento por moldear la ciudad y sus instituciones.

La participación de la Guardia Nacional podría evolucionar dependiendo de cómo se les ordene apoyar a las fuerzas del orden. El Ejército dijo en un comunicado el lunes que la guardia proporcionará apoyo administrativo y logístico y respaldará a otros agentes del orden que patrullan la ciudad.

“La Guardia Nacional no arrestará a personas,” dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN. El funcionario dijo que los miembros de la guardia han recibido órdenes de asistir a las fuerzas del orden federales y locales, pero no de realizar arrestos. Están allí para “crear un ambiente seguro para otros agentes,” dijo el funcionario.

Pero a medida que los funcionarios continúan desarrollando los detalles de la misión de los miembros de la guardia, el público puede esperar ver tropas estableciendo una presencia en varios lugares de la ciudad, incluidos los monumentos nacionales, dijo un portavoz de la Guardia Nacional a CNN.

La Guardia Nacional de Washington trabaja para establecer un grupo de trabajo para organizar la misión y formalizar una cadena de mando, dijo el portavoz.

La Casa Blanca no dijo de inmediato cuántos sodados esperaba en Washington a partir del miércoles por la noche. Pero el funcionario de la Casa Blanca dijo que la presencia de la guardia cambiaría de una postura nocturna a una presencia 24/7 a partir de la noche.

Trump anunció el lunes que estaba tomando el control del departamento de policía de la ciudad y ordenando a las fuerzas del orden federales que comenzaran a patrullar la ciudad. Trump citó altas tasas de criminalidad, aunque las estadísticas de la ciudad muestran que los crímenes violentos han disminuido en los últimos dos años después de alcanzar su punto máximo en 2023.

La Casa Blanca dijo que hubo 43 arrestos en Washington el martes por la noche. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que todos esos arrestos fueron realizados por el nuevo grupo de trabajo establecido como parte de los esfuerzos de refuerzo federal. El grupo de trabajo incluye tanto a las fuerzas del orden federales como a los agentes de policía locales de Washington.

El mandatario movilizó por primera vez a las fuerzas del orden federales para patrullar la ciudad la semana pasada, tras el ataque a un exmiembro del personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental en un intento de robo de auto. Desde que comenzó esa represión el jueves, las fuerzas del orden federales ejecutaron 103 arrestos, dijo la Casa Blanca.

La ciudad promedió alrededor de 55 arrestos de adultos por día en 2024, según datos mantenidos por el departamento de policía de la ciudad.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo que quiere asegurarse de que el refuerzo de las fuerzas del orden federales sea útil para la ciudad e imploró a los residentes que “se mantengan seguros” y “sean inteligentes”.

“Sé que la gente tiene preocupaciones democráticas y quiere expresarse, y esto sigue siendo Estados Unidos,” dijo Bowser en “Good Day DC” de Fox 5. “Esta sigue siendo la capital de nuestra nación, y solo animo a todos a ser pacíficos, seguir la ley y seguir con sus vidas diarias”.

También esta semana, la Casa Blanca ordenó una revisión de los museos y exhibiciones de la Institución Smithsonian para cumplir con una orden de Trump que establecía al museo eliminar narrativas “divisivas”.

Y el presidente apareció el miércoles en el Kennedy Center para anunciar a los galardonados con sus distintivos honores, los primeros desde que Trump tomó el control de la junta de la institución artística a principios de este año.

Allí, sugirió que pedirá al Congreso que extienda la federalización de la fuerza policial de la ciudad más allá de 30 días.

“Si es una emergencia nacional, podemos hacerlo sin el Congreso, pero esperamos estar — ante el Congreso muy rápidamente”, dijo Trump. “Y de nuevo, creemos que los demócratas no harán nada para detener el crimen, pero creemos que los republicanos lo harán casi por unanimidad”.

