La increible “ciudad cyberpunk” de China que se extiende en distintos niveles

Antes de visitar Chongqing por primera vez el pasado noviembre, a Joshua Guvi le preocupaba que la ciudad que había…

Antes de visitar Chongqing por primera vez el pasado noviembre, a Joshua Guvi le preocupaba que la ciudad que había visto en las redes sociales no fuera tan genial en la vida real.

Ubicada en una zona montañosa del suroeste de China, esta metrópolis en expansión es conocida por su diseño complejo y de múltiples niveles, lo que llevó a algunos a llamarla la “ciudad 8D” de China. Si incluimos sus regiones rurales periféricas, toda la superficie es del tamaño de Austria. Debido a su geografía única sin costa y su rápido crecimiento, Chongqing no ha tenido otra opción salvo crecer hacia arriba, hasta el punto que un tren pasa por el medio de un edificio.

Para los turistas —y hasta para algunos lugareños—, perderse en la serpenteante y llamativa Chongqing es parte de la diversión.

“De hecho, superó con creces mis expectativas”, dice Guvi, un creador de contenido de viajes, oriundo de Canadá.

Estos momentos se vieron reflejados en un video en el canal de YouTube de Guvi. Allí, él escribió: “Chongqing parece asomarse hacia el futuro. El neón está lleno de vida y en movimiento. Esta ciudad tiene su propio ritmo”.

Claramente se está corriendo la voz. Guvi comenzó su viaje en Shanghái, pero dice que pronto quiso experimentar una ciudad más auténticamente china.

“Había escuchado a algunas personas hablar de ella (de Chongqing) en Shanghái… Shanghái es una ciudad increíble, pero tenía curiosidad por ver más de la verdadera China, en comparación con el Shanghái donde todavía puedes arreglártelas hablando inglés”.

No es el único que ha estado evitando a Beijing, Xi’an y otras ciudades a lo largo de la ruta turística convencional de China en favor de Chongqing. El turismo en Chongqing se ha disparado desde que el país reabrió después de la pandemia.

Las redes sociales se han convertido en la principal manera en que los viajeros más jóvenes se enteran de la existencia de la ciudad.

Una publicación viral en Instagram que muestra un edificio donde “crees que estás en la planta baja, pero en realidad estás en el piso 12” ha acumulado más de 17 millones de visitas.

Según los datos publicados por el gobierno de Chongqing, la ciudad recibió alrededor de 1,3 millones de turistas en 2024, lo que representa un aumento interanual del 184 %.

En los dos primeros meses de 2025, la cantidad de extranjeros que ingresaron a través de los puertos de la ciudad aumentó un 60 % interanual, según la Oficina de administración de Inmigración de Chongqing.

Li Tian, gerente de una agencia de viajes local, dice que la popularidad viral de la ciudad ha llevado a “un aumento del 20 al 30 % en los visitantes extranjeros”. Y agregó: “Recibimos a más de 20.000 viajeros al año, y los turistas internacionales ahora representan alrededor del 10 %. El pronóstico para el turismo es muy prometedor”.

En respuesta a la creciente demanda internacional, la agencia ha agregado tours en inglés, español, tailandés, japonés y coreano.

Li dice que la mayoría de los turistas extranjeros se suelen quedar en Chongqing durante unos cinco días.

Debido a la proximidad geográfica y a que los pasajes aéreos son asequibles, la mayoría de los turistas provienen del sudeste asiático, de Japón y Corea del Sur, aunque también están aumentando los que vienen de Europa y Australia.

De hecho, el aumento más notable es el de los turistas estadounidenses. Eso es especialmente sorprendente teniendo en cuenta que hay un solo vuelo directo a la semana de Hainan Airlines desde EE.UU. a Chongqing.

“En este momento, Estados Unidos es el país número uno en nuestra base de clientes, con alrededor del 20 %, es decir, varios cientos de personas”, dijo Chen Ming, fundador de una empresa de viajes privada establecida a mediados del año pasado.

Chen abrió su agencia de viajes boutique después de notar la creciente popularidad de Chongqing en el extranjero. Su empresa se especializa en experiencias personalizadas de día completo y de medio día para grupos pequeños de una a cuatro personas.

“En nuestro primer mes, solo tuvimos unas pocas reservas. En el segundo, tal vez una docena”, recuerda Chen. “Ahora recibimos varios cientos de reservas cada mes”. Explicó que el número de turistas fluctúa según la temporada, entre las cuales, junio tiende a

ser moderada, pero diciembre y abril, alrededor de Navidad y vacaciones de primavera, es más intensa.

En el sitio web de Chen, algunas de las ofertas más populares incluyen recorridos a pie por el casco antiguo de la ciudad y rutas de senderismo, así como un itinerario temático que sigue los pasos del recorrido viral por Chongqing hecho en abril, por el popular YouTuber estadounidense IShowSpeed.

Otros destinos destacados incluyen una planta militar nuclear fuera de servicio, las tallas rupestres de Dazu Rock Carvings y los Tres Puentes Naturales de Wulong, famosos por aparecer en la película “Transformers 4”.

Definir la arquitectura de Chongqing no es sencillo. Muchos la denominan Cyberpunk, un género de ciencia ficción ambientado en una subcultura sin ley de una sociedad opresiva dominada por la tecnología informática.

“El estilo arquitectónico de Chongqing es único”, dice Matthew Blair, de 34 años, un estadounidense que se mudó a la ciudad en 2009. “El concreto y la montaña, con mucho diseño industrial, la hacen parecer un decorado de película futurista, pero por la noche, se ilumina y eso eleva la ciudad a un verdadero sueño cyberpunk”.

Wan Linxin, de 27 años, oriundo de Chongqing y quien estudió en Estados Unidos, se ha convertido en guía turístico independiente. Recientemente le mostró la ciudad a un grupo de 20 estudiantes universitarios estadounidenses.

“Cuando descubrí que eran estudiantes universitarios, saqué del olvido mi sombrero de paja parecido al que usa Luffy”, dice Wan, refiriéndose a un popular personaje de animé que usa un sombrero estilo safari. “Debido a que era un grupo grande, necesitaba algo para que me vieran y me pudieran seguir. Cuando levantaba el sombrero, me llamaban ‘Luffy’ y entonces me seguían”.

Wan los llevó a un recorrido que se asemejaba a la aventura de la transmisión en vivo hecha por IShowSpeed, que incluía una escalera mecánica al aire libre en la ladera, un imponente paso elevado de 20 pisos y el “Edificio Kui Xing”, que se hizo famoso en

internet, cuya azotea es una plaza pública.

“Me hacían preguntas constantemente”, recordó Wan. “¿Por qué el octavo piso de un edificio está conectado a la planta baja de otro? ¿El monorriel que pasa por el edificio molesta a los residentes? ¿Por qué algunas ventanas están cubiertas de jaulas?”.

De hecho, el diseño multidimensional único de Chongqing no es un diseño estético, sino una necesidad.

Ubicada en la confluencia de los ríos Jialing y Yangtze, Chongqing a menudo es nombrada como la “Ciudad de la Montaña”. Hogar de más de 32 millones de residentes, se extiende a través de desfiladeros, laderas, valles fluviales y un horizonte que muestra varios niveles de construcción, y que experimenta cambios dramáticos de elevación, a menudo de varios cientos de metros. La geografía notablemente desafiante hace que la planificación urbana tradicional que se desarrolla en las planicies sea casi imposible de aplicar en Chongqing.

En cambio, los desarrollos urbanos se organizan por altura y se apilan juntos: sistemas de transporte, edificios residenciales, áreas comerciales, jardines aéreos y plazas peatonales, todos en capas.

Los edificios a menudo cuentan con entradas en varios pisos dependiendo del nivel de la calle circundante y según el terreno.

Como resultado, un solo rascacielos podría tener acceso en el piso 1, 12 o incluso 20, creando lo que la gente llama el asombroso “Espacio 8D”.

Wan llevó al grupo de 20 estudiantes universitarios estadounidenses a la estación de monorriel de Liziba, una de las muestras más emblemáticas del paisaje arquitectónico único de Chongqing, donde el monorriel pasa a través de un edificio residencial construido en la ladera, se extiende a lo largo del río Yangtze y llega hasta el centro de la ciudad.

Y agregó: “Fue entonces cuando me di cuenta de que la recompensa más valiosa de ser guía es volver a enamorarme de mi ciudad natal vista a través de los ojos de un turista”.

Además de la geografía dramática y las imágenes urbanas, Blair, a quien le apasiona toda la comida picante, dice que es la comida lo que hizo quedarse en Chongqing durante 15 años.

“La gran cantidad de comida callejera, la barbacoa nocturna y los restaurantes donde sirven el plato de ‘hot pot’ (estofado en cazuela caliente típico) abiertos a las 2 a.m. también hacen que Chongqing se destaque y (son) francamente deliciosos”, dijo Blair. “Los lugareños son resilientes y tienen tanta chispa como su comida. Son generosos, escandalosos y vibrantes, y te hacen querer ser parte de la cultura”.

Al igual que Beijing y Shanghái, Chongqing es uno de los cuatro municipios a nivel provincial administrados directamente por el gobierno central de China.

Y este centro económico menos conocido en las áreas superiores del río Yangtze ha mantenido con discreción su lugar como la quinta economía más grande de China durante los últimos cinco años. El año pasado, incluso superó a Guangzhou para ocupar el cuarto lugar a nivel nacional, solo detrás de Shanghái, Beijing y Shenzhen.

Debido a su historia y geografía únicas, el gobierno central ha visto durante mucho tiempo a la ciudad como un bastión estratégico para la campaña de desarrollo “Go West” de China — por ser un centro clave que une el este y el oeste—. Durante la Segunda Guerra Mundial, Chongqing sirvió como capital en tiempos de guerra gracias a su terreno montañoso y que servía como defensa natural. Hoy en día, los restos de los sitios militares y las embajadas coexisten con la vida cotidiana de la ciudad: ahora, se puede disfrutar de un “hot pot” en los restaurantes subterráneos de los refugios antiaéreos.

Debido a que Chongqing se ha vuelto viral, las autoridades locales han invertido mucho tanto en crecimiento económico como en promoción cultural.

En junio de este año, Chongqing dio a conocer su estación de tren de alta velocidad más nueva, que abarca un área total de 1,22 millones metros cuadrados, aproximadamente del tamaño de 170 campos de fútbol. Construida para dar servicio a una cantidad significativamente mayor de pasajeros, puede ser la mayor estación de tren de alta velocidad en el mundo completada en una sola fase.

En cuanto al deslumbrante paisaje nocturno de Chongqing, Zhao Wenjing, de 41 años, oriundo de la ciudad, dice que ha tardado décadas en crearse.

“El desarrollo de la vista nocturna en Chongqing comenzó cuando nací, hace unos 30 años”, dijo, “El desarrollo del paisaje nocturno probablemente se aceleró en los últimos años alrededor de 2019 cuando Chongqing comenzó a promover el turismo en serio, principalmente a raíz de la instalación de fábricas de iluminación, de la colocación de luces LED en edificios, etcétera”.

El año pasado se implementó un plan de iluminación integral para los distritos urbanos centrales de Chongqing. La ciudad continúa desarrollando puntos de observación con vista nocturna desde múltiples perspectivas, tanto desde arriba como desde abajo, y le está agregando contornos iluminados a los edificios emblemáticos.

El guía turístico independiente, Wan, también señaló que el gobierno de Chongqing ha sido muy proactivo en la promoción del turismo urbano, organizando espectáculos regulares de drones, exhibiciones de luces navideñas y espectáculos de fuegos artificiales.

Durante la temporada alta, los residentes locales incluso reciben mensajes de texto del gobierno, pidiéndoles amablemente que se queden en casa para dejar más espacio para los turistas que visitan la ciudad.

“Realmente creo que vendrán más y más viajeros internacionales”, dice Zhao. “Después de todo, el ambiente de Chongqing es algo que no existe en ningún otro lugar del mundo”.

Mientras tanto, la reciente ola de iniciativas de exención de visado de China es parte de un impulso más amplio para promover el turismo.

A partir de diciembre de 2023, China otorgó acceso sin necesidad de visado a ciudadanos de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Malasia. A partir de junio de 2025, China ha implementado unilateralmente la entrada sin visa para ciudadanos

de 47 países y ofrece visas a la llegada o políticas de entrada simplificadas para un total de 54 naciones.

Los datos de la oficina de inmigración de Chongqing muestran que, en los dos primeros meses de 2025, el número de ciudadanos extranjeros que ingresaron a través del acceso sin visa aumentó un 245 % interanual.

Guvi le dice a CNN que por supuesto le recomienda la ciudad a sus amigos y seguidores.

“Ojalá nos quedáramos más tiempo”, añadió.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.