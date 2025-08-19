La huelga de Air Canada finaliza tras acuerdo provisional entre la aerolínea y los auxiliares de vuelo

Air Canada y un sindicato que representa a los auxiliares de vuelo de la aerolínea llegaron a un acuerdo tentativo…

Air Canada y un sindicato que representa a los auxiliares de vuelo de la aerolínea llegaron a un acuerdo tentativo que pone fin a una huelga de varios días que obligó a cancelar miles de vuelos y dejó varados a muchos pasajeros.

“Los auxiliares de vuelo de Air Canada y Air Canada Rouge han llegado a un acuerdo provisional, logrando un cambio transformador para nuestra industria tras una lucha histórica para afirmar nuestros derechos según la Carta”, declaró Hugh Pouliot, portavoz del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, en un comunicado este martes. “El trabajo no remunerado se acabó. Hemos recuperado nuestra voz y nuestro poder”.

Air Canada no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los miembros del sindicato deberán votar sobre el acuerdo para hacerlo permanente. Si lo rechazan, la huelga podría reanudarse.

Ambas partes volvieron a la mesa este lunes por la noche por primera vez desde que comenzó la huelga el sábado.

Es posible que no se reanuden todos los vuelos de inmediato. La aerolínea anunció la semana pasada que podría tardar una semana en reanudar completamente su programación. Air Canada comenzó a reducir sus operaciones el jueves, dos días antes de la fecha prevista para la huelga.

“La suspensión de nuestro servicio es extremadamente difícil para nuestros clientes. Lamentamos profundamente y nos disculpamos por el impacto que esta interrupción laboral ha tenido en ellos”, declaró Air Canada este martes. “Nuestra prioridad ahora es que se pongan en marcha lo antes posible”.

La huelga tuvo lugar a pesar de una orden del ministro de Empleo de Canadá, que instruía a Air Canada y a sus empleados a reanudar sus operaciones y poner fin a la huelga.

Los miembros del componente Air Canada del CUPE votaron en un 99,7 % a favor de la huelga la semana pasada y abandonaron la planta alrededor de la 1:00 a.m. (hora del este) del sábado. Los trabajadores exigían aumentos salariales y compensación por el trabajo realizado durante la suspensión de vuelos.

Alrededor de 10.000 auxiliares de vuelo se declararon en huelga, dejando varados a 130.000 pasajeros.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.