LA Galaxy vs. Seattle por la Leagues Cup: previa, alineaciones posibles, hora y cómo ver por TV e internet

Ya conociendo al ganador de la primera semifinal de la Leagues Cup 2025, que saldrá del Clásico del Sol entre Inter Miami y Orlando City, LA Galaxy y Seattle se medirán para determinar al segundo finalista de la competición que nuclea a equipos de la Liga MX (ya todos eliminados) y la MLS.

Son dos equipos que se conocen bien. Será el enfrentamiento número 55 entre ambos, en una rivalidad que tiene un claro dominador: los Sounders, que ganaron 21 veces contra 14 de los californianos, con 18 empates.

Será un duelo de clubes en momentos opuestos. Por un lado, está Seattle, que marcha 4.º en la Conferencia Oeste de la MLS y que arrasó en la fase de grupos de la Leagues Cup: 7-0 a Cruz Azul, 2-1 a Santos Laguna y 2-1 a Tijuana. El empate sin goles en cuartos de final ante Puebla fue toda una sorpresa porque llegaba como claro favorito, aunque los penales se encargaron de sellar su pase a una de las semifinales.

Del otro está LA Galaxy, el peor equipo de la Conferencia Oeste de la MLS. Los californianos ganaron apenas cuatro partidos de los 27 que jugaron en la liga estadounidense esta temporada. En la Leagues Cup mostró una cara completamente distinta: goleó al Tijuana 5-2 en su debut, empató 1-1 y perdió en los penales ante Cruz Azul y volvió a golear en la tercera jornada, 4-0 al Santos Laguna. En cuartos de final se enfrentó a Pachuca, que lo superó en el desarrollo del juego, aunque la eficacia frente al arco le dio el triunfo al Galaxy por 2-1.

Sin embargo, a pesar de lo que las estadísticas sugieran, el pronóstico es reservado: los Sounders no contarán con su máximo goleador este año, Danny Musovski, expulsado en cuartos de final. También se esperan las ausencias por lesión de Jordan Morris, su máximo artillero histórico, y Albert Rusnák, líder en contribuciones (goles más asistencias). El argentino Pedro de la Vega y el estadounidense Jesús Ferreira (fichaje estrella) tendrán la misión de cargar con el equipo al hombro.

Las posibilidades de los últimos campeones de la MLS, por su parte, recaerán en gran parte en lo que pueda hacer el exjugador del Borussia Dortmund Marco Reus, quien ya le marcó a Pachuca y buscará repetir. La buena noticia para el Galaxy es que tendrá entre sus filas a Gabriel Pec y Joseph Paintsil, dos jugadores que han participado en muchos goles esta temporada. Ya eliminados de la carrera por los playoffs en la MLS, será el partido del año para los californianos, que tendrán la ventaja de la localía.

Los equipos de la MLS se enfrentarán en una de las semifinales de la Leagues Cup 2025 el miércoles 27 de agosto en el Dignity Health Sports Park ubicado en Carson, California, la casa del Galaxy.

El horario varía según el país:

Miami: 10:45 p.m.

10:45 p.m. Buenos Aires: 11:45 p.m.

11:45 p.m. Ciudad de México: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Bogotá: 9:45 p.m.

9:45 p.m. Madrid: 4:45 a.m. (ya jueves)

Este partido estará disponible a través de Apple TV – MLS Season Pass, Apple TV+ a nivel global, además de UniMás y TUDN.

LA Galaxy pondría a estos once jugadores desde el inicio: Novak Mićović; Mauricio Cuevas, Mathias Jørgensen, Carlos Garcés, Julián Aude; Edwin Cerrillo, Diego Fagúndez; Gabriel Pec, Marco Reus, Joseph Paintsil; y Matheus Nascimento.

Seattle Sounders, por su parte, iría con esta formación desde el inicio: Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Nouhou Tolo; Cristian Roldán, Obed Vargas; Pedro de la Vega, Ryan Kent, Jordan Ferreira; y Paul Rothrock.

