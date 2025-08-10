La estrella del fútbol Mohamed Salah critica la declaración de la UEFA sobre la muerte del ‘Pelé palestino’ en Gaza

La superestrella del fútbol Mohamed Salah criticó el sábado al organismo rector del fútbol europeo por su escueta declaración tras…

La superestrella del fútbol Mohamed Salah criticó el sábado al organismo rector del fútbol europeo por su escueta declaración tras la muerte del futbolista palestino Suleiman Al-Obeid en Gaza.

El delantero egipcio del Liverpool, el jugador árabe más destacado en el fútbol, señaló de manera contundente que la publicación de la UEFA no hacía referencia alguna a las circunstancias de la muerte de Al-Obeid.

Al-Obeid, que durante su carrera como jugador formó parte de la selección nacional palestina, murió en un ataque israelí dirigido contra civiles que esperaban ayuda en el sur de Gaza, según la Asociación Palestina de Fútbol (PFA).

“Adiós a Suleiman al-Obeid, el “Pelé palestino”. Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros”, escribió la UEFA en una publicación en X.

Salah respondió a la publicación el sábado: “¿Pueden decirnos cómo murió, dónde y por qué?”. Su comentario rápidamente ganó popularidad en Internet, donde había acumulado más de 840.000 “me gusta” hasta el sábado por la noche.

La UEFA no ha hecho más comentarios públicos al respecto. CNN se ha puesto en contacto con el organismo con sede en Suiza para recabar sus comentarios.

Más tarde, el sábado, la PFA compartió una declaración en árabe que, según dijo, había sido enviada por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en la que expresaba sus condolencias por la muerte de Al-Obeid.

Al-Obeid demostró que “la alegría, el talento y el orgullo pueden florecer a pesar del sufrimiento”, dice la declaración atribuida a Ceferin. “Su talento y dedicación al fútbol dieron a los niños de Gaza y más allá la esperanza de un futuro mejor”.

Al-Obeid nació en la Ciudad de Gaza y tenía 41 años cuando murió en el ataque, según la PFA. Había marcado más de 100 goles a lo largo de su larga carrera, según la misma fuente.

Salah, cuatro veces máximo goleador de la Premier League, es uno de los futbolistas más destacados que se ha pronunciado en contra de la guerra en Gaza. Anteriormente, había pedido que se permitiera la entrada “inmediata” de ayuda humanitaria en el enclave, que los líderes mundiales ayudaran a poner fin a los combates y que cesaran las “masacres”.

Según la PFA, 325 miembros de su comunidad futbolística han muerto desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, entre ellos jugadores, directivos, árbitros, entrenadores y otros miembros del personal.

La ONU afirma que las fuerzas israelíes han matado a más de 1300 personas mientras buscaban alimentos desde finales de mayo, cuando comenzó a operar un controvertido nuevo grupo de ayuda respaldado por Israel y Estados Unidos, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). De ellas, más de 800 murieron cerca de las instalaciones de la GHF, según la ONU.

Actualmente, el 75 % de los miembros de las Naciones Unidas reconocen un Estado palestino soberano, y más países, entre ellos el Reino Unido, Francia y Canadá, han anunciado recientemente sus planes de hacer lo mismo. En la ONU, Palestina es actualmente un Estado observador no miembro de la Asamblea General, ya que Estados Unidos ha bloqueado sistemáticamente su plena adhesión a la organización.

Sin embargo, como equipo de fútbol, Palestina ha sido reconocida por la FIFA, el organismo rector del deporte a nivel mundial, desde 1998. Ha participado en las tres últimas ediciones de la Copa Asiática, pero aún no se ha clasificado para la Copa del Mundo.

