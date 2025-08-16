La Ciudad de México anuncia concierto gratuito de Residente en el Zócalo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este sábado que el músico puertorriqueño Residente dará…

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este sábado que el músico puertorriqueño Residente dará un concierto gratuito en el Zócalo de la capital del país el 6 de septiembre.

“¡Les tengo una gran noticia! El sábado 6 de septiembre a las 8:00 de la noche vendrá Residente. Es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana”, anunció Brugada en un video publicado en X.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dijo que Residente llegará al escenario de la capital mexicana “con su lírica cargada de mensaje social y ritmos que han marcado generaciones”.

El cantante, quien ya ha dado conciertos gratuitos en el Zócalo, también compartió la noticia en sus redes sociales y destacó el valor histórico del sitio donde será el show.

“Yo no lo doy por sentado, sé dónde estoy tocando, es un lugar especial (…) Es donde se urdió por primera vez la bandera de un México libre y es lo yo quiero para mi país también. (…) No sé por cuánto tiempo más voy a estar tocando, pero lo que sí sé es que este día me lo quiero disfrutar al máximo con todos ustedes”, dijo en Instagram.

Con más de 20 años de trayectoria, René Pérez Joglar es reconocido como rapero, compositor y productor musical, además de ser el cofundador y vocalista del grupo Calle 13. Sus letras son conocidas desde hace años por su contenido político y social.

El show en el Zócalo abrirá con la presentación del colectivo femenino Mujer en Cypher, con Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena, de acuerdo con la información de la Secretaría de Cultura capitalina.

