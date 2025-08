La búsqueda del hombre acusado de matar a cuatro personas en un bar se extiende por un laberinto de la naturaleza de Montana

La búsqueda del veterano del Ejército sospechoso de haber matado a cuatro personas en un bar que frecuentaba se ha…

La búsqueda del veterano del Ejército sospechoso de haber matado a cuatro personas en un bar que frecuentaba se ha extendido al terreno escarpado de Montana, aún cuando algunos temen que el fugitivo regrese a la zona, según informaron las autoridades.

Michael Paul Brown permanece prófugo este lunes, tres días después de que las autoridades dijeran que abrió fuego en The Owl Bar, en Anaconda, un lugar de reunión cercano a la casa del sospechoso en el oeste de Montana.

Se cree que Brown está armado y es peligroso, dijo el fiscal general de Montana, Austin Knudsen. Las autoridades ofrecen hasta US$ 10.000 por información que conduzca a su captura.

Las autoridades locales, estatales y federales han estado rastreando la zona silvestre por tierra y aire. Pero todavía no está claro por qué Brown presuntamente mató a cuatro personas en el bar alrededor de las 10:30 a.m. del viernes antes de huir del lugar en ropa interior.

Aunque la búsqueda se centra en una zona montañosa de un bosque nacional, Knudsen advirtió a los residentes de Anaconda que permanezcan “vigilantes”, recalcando que todavía hay preocupación por la seguridad pública.

“Por supuesto, preocupa que pueda regresar al pueblo. Por todos los indicios, se trata de una persona inestable”, dijo Knudsen el domingo.

Las víctimas incluyen a un bartender y tres clientes, según informó la oficina del secretario de Justicia. Identificó a las cuatro víctimas como:

– Daniel Edwin Baillie, 59 años

– Nancy Lauretta Kelley, 64 años

– David Allen Leach, 70 años

– Tony Wayne Palm, 74 años

En un primer momento, las autoridades difundieron el apellido de Baillie con una falta de ortografía.

“Quiero ofrecer nuestras más profundas y sinceras condolencias a la comunidad de Anaconda, a la familia y amigos de estas víctimas”, dijo Knudsen. “Esto es absolutamente horrible”.

Kelley era una destacada enfermera que trabajó con pacientes con cáncer y acababa de comenzar su jubilación, dijo la bartender Cassandra Dutra.

“Me siento muy triste por Nancy porque la quiero y fue muy buena conmigo desde el día en que la conocí”, dijo Dutra a CNN. “Es un final sumamente injusto para alguien que dedicó toda su vida a los pacientes con cáncer y a marcar una gran diferencia”.

No está claro si Brown le apuntaba específicamente a alguna de las víctimas. Pero el sospechoso era un cliente habitual de The Owl Bar y probablemente los conocía, dijo el propietario David Gwerder a The Associated Press.

“Él conocía a todos los que estaban en ese bar. Se los garantizo”, dijo Gwerder a AP. “No tenía ningún conflicto con ninguno de ellos. Simplemente creo que perdió el control”.

CNN ha contactado a Gwerder para obtener comentarios.

Uno de los familiares de Brown, que pidió permanecer en el anonimato por motivos de privacidad, dijo a CNN que trabajó en el bar durante años y que conocía a las cuatro personas asesinadas. Ahora, dijo, teme que la búsqueda de Brown termine con su muerte.

“Eran mis clientes”, dijo el familiar sobre las víctimas. “Eran mis amigos. He estado muerto de miedo esperando a que lo encuentren porque no quiero tener que enterrarlo”, dijo.

“Necesito que todos sepan que nuestra familia está devastada”, añadieron. “No podemos creer que esto haya sucedido”.

El sospechoso vivía al lado del bar y solía entrar con frecuencia, dijo Dutra. Pero “no formaba parte de la camaradería” con los demás clientes, señaló la bartender.

Brown sirvió en el Ejército de EE.UU. desde enero de 2001 hasta mayo de 2005 y fue parte de la tripulación de un vehículo blindado, dijo a CNN la portavoz del Ejército, la teniente coronel Ruth Castro. Fue desplegado en Iraq desde febrero de 2004 hasta marzo de 2005.

Brown posteriormente se unió a la Guardia Nacional de Montana desde abril de 2006 hasta marzo de 2009 y dejó el servicio militar como sargento, agregó Castro.

La sobrina del sospechoso, Clare Boyle, dijo que su tío tuvo problemas de salud mental en el Ejército y que ya no fue el mismo después de su servicio.

La condición de Brown empeoró después de la muerte de sus padres, contó Boyle a CNN. Lo describió como “muy enfermo”, pero también recordó momentos felices con él, como cuando le enseñó a andar en bicicleta y cuando iban a pescar juntos.

Según Boyle, la familia de Brown buscó ayuda en el Departamento de Asuntos de Veteranos y en el Hospital Estatal de Montana, pero dijo que ambas instituciones “nos rechazaron”. CNN ha solicitado comentarios a Asuntos de Veteranos y al hospital estatal.

El Ejército se negó a divulgar información sobre el historial de salud mental de Brown, citando políticas y restricciones de privacidad.

La sobrina de Brown dijo que algunos clientes de The Owl Bar estaban al tanto de la enfermedad mental de su tío y de lo que describió como “sus delirios”. Algunos, dijo, se burlaban y acosaban a Brown en ocasiones, aunque no identificó a personas específicas. Dijo que no tenía conocimiento de un conflicto en particular que pudiera haber motivado el tiroteo. Las autoridades han dicho que no está claro si Brown apuntó a víctimas específicas.

Boyle dijo que estaba devastada por los seres queridos de las víctimas, señalando que cinco familias quedaron “destruidas” el viernes.

“No hay excusas ni palabras de defensa para esta terrible tragedia”, afirmó.

Los investigadores no están seguros de por qué Brown mató a las víctimas con un rifle en la normalmente tranquila zona rural de Montana. Pero la búsqueda ha resultado abrumadora.

Las imágenes de seguridad muestran a Brown huyendo de The Owl Bar, dijeron los investigadores. Según la AP, fue visto por última vez al oeste de Anaconda.

Se encontró una camioneta Ford F-150 blanca que Brown conducía, pero el sospechoso “no fue localizado en el vehículo ni en sus alrededores”, dijo Lee Johnson, administrador de la División de Investigación Criminal de Montana.

Las autoridades cerraron el área de Barker Lake en el Bosque Nacional Beaverhead-Deerlodge el sábado mientras agencias locales, estatales y federales buscaban por tierra y aire, informó un portavoz del Departamento de Justicia de Montana.

Las autoridades también están buscando en el área alrededor de Stumptown Road, al norte del lago.

Dan Haffey, residente de Anaconda y exjefe de bomberos de la División Forestal de Montana, conoce bien la zona. Contó a CNN que su equipo abría senderos en la montaña Garrity para los excursionistas.

“Hay miles de lugares para esconderse en esa montaña”, dijo Haffey.

“He estado en incendios forestales, y en ese desagüe allá arriba, hay 2.000 hectáreas”, señaló. “Esa montaña es gigante”.

El FBI, la Oficina del Sheriff del Condado de Granite y la oficina de Denver de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos colaboran con la investigación, dijo el sábado el jefe de Policía del condado de Anaconda Deer Lodge, Bill Sather. Había “250 personas en el terreno” buscando a Brown durante el fin de semana, junto con recursos aéreos y terrestres de otros estados y agencias federales, informó el fiscal general de Montana el domingo. Pero dijo que ese número se reduciría a medida que la búsqueda pase a una “operación de localización de fugitivos”.

“Aún es temporada turística en el oeste de Montana”, dijo Knudsen. “Así que no vamos a tener tantos recursos aquí enfocados en una búsqueda tan precisa y concentrada”.

