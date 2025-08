La autopista de Escocia famosa en Instagram se convirtió en una pesadilla por el exceso de turismo. Pero podría ser peor

La primavera pasada, cuando dirigí mi coche desde Inverness para iniciar un circuito por la escarpada costa norte de Escocia,…

La primavera pasada, cuando dirigí mi coche desde Inverness para iniciar un circuito por la escarpada costa norte de Escocia, ya sentía que habría problemas. Hace una década, cuando la Iniciativa de las Tierras Altas del Norte —una organización benéfica de desarrollo fundada por el entonces príncipe Carlos— rebautizó el circuito como North Coast 500 y empezó a promocionarlo entre los turistas, no estaba convencido de que fuera a funcionar. Aprobaba cualquier iniciativa destinada a atraer más visitantes a una zona olvidada de mi tierra natal, pero replantear las destartaladas carreteras de las Tierras Altas del Norte como un destino atractivo me parecía una exageración.

En aquel entonces, la idea del viaje evocaba recuerdos de medio siglo atrás: mis hermanos y yo, mareados, apretados dentro de una camioneta Ford oxidada, recorriendo kilómetros y kilómetros de monótonos páramos. También me enfriaban el entusiasmo los recuerdos de la comida que soportó mi novia de entonces cuando le presenté la región. Ella venía de Inglaterra esperando langostinos saltando de las nasas y venado de ciervos destripados, donde caían sobre un lecho cercano de brezo morado. A finales de los ochenta y principios de los noventa, la mayoría de las veces tenía que conformarse con gambas fritas y guisantes congelados, condimentados con un poco de salsa tártara exprimida de un sobre de plástico.

Sin embargo, la idea de convertir estas carreteras y hostales tan familiares en escenarios de viajes épicos por carretera funcionó. Como estrategia promocional, la North Coast 500 fue una jugada maestra, demasiado, según la mayoría. Gracias a la alquimia del marketing y las redes sociales, el circuito de 830 kilómetros, con inicio y fin en Inverness, se convirtió en una peregrinación irresistible, ideal para sacar fotos para Instagram, para personas de todo el mundo. Sin embargo, esto desbordó la capacidad de la región, envejecida y despoblada, y de sus carreteras, para acoger a los peregrinos.

Los lugareños empezaron a perder la paciencia con lo que sucedió después: autocaravanas apiñadas en carreteras de un solo carril, padres asadores quemando prados costeros con barbacoas, todo convertido en un baño al aire libre. Una década después de su lanzamiento, la NC500 se considera ahora un ejemplo clásico de exceso de turismo. A finales del año pasado, Fodor’s Travel añadió la NC500 a su “Lista de destinos prohibidos” para 2025, que recomienda evitar, argumentando que la popularidad de la ruta la había convertido en una amenaza para el medio ambiente y una molestia para las comunidades vecinas.

¿Pero ha sido todo malo? Al conducir por la ruta, preparándome para visitar un paisaje devastado por el turismo, lo que descubrí fue tanto un argumento en defensa del tan denostado viaje por carretera como una crítica a su impacto negativo.

La creación del fenómeno digital de la NC500 no hizo que se construyeran más kilómetros. Las carreteras no son mucho mejores con su nuevo nombre que en las décadas anteriores a que la Iniciativa de las Tierras Altas del Norte ideara promocionarlas como un destino, o un desafío, en sí mismas.

Aun así, la ruta rebautizada cautivó la imaginación de los escritores de viajes y el número de visitantes pronto comenzó a aumentar. Todo el mundo parecía elogiar la ruta. Nadie mencionó las molestas plagas de pequeños mosquitos que copan la costa oeste de Escocia en verano.

A medida que la publicidad positiva se acumulaba con el paso de los años, empecé a sentir la tentación de volver a visitar lugares con nombres tan románticos como Durness, Ullapool y Applecross. La pandemia de covid-19 me impidió hacer realidad ese sueño, y para cuando Gran Bretaña salió del confinamiento, la imagen de la NC500 había cambiado.

Los fundadores imaginaron mostrar una Escocia de águilas marinas planeando sobre calas secretas y arenas cantarinas. Cuando imaginaron fotografías que perdurarían en la memoria, no pensaron en pequeñas pagodas de toallitas húmedas sucias utilizadas para cubrir las huellas de los campistas salvajes atrapados a pocos kilómetros de los baños públicos más cercanos.

Cuando Richard y Jane Alcorn se mudaron hace siete años a Thurso, cerca del extremo noreste de Escocia continental, para abrir un bed and breakfast, la proximidad a la NC500 fue una de las razones por las que eligieron la ubicación. Esta decisión se ha visto recompensada con un aumento constante de visitantes a su acogedor B&B Aurora, pero Richard dice que entiende por qué algunos de sus compañeros de piso han empezado a detestar la ruta.

“Al principio, la idea era que la gente viniera en coche, se quedara en alojamientos locales, comprara en restaurantes locales y usara las instalaciones locales. Fue una idea admirable y hemos visto sus beneficios”, dijo. “Desde el segundo confinamiento, la gente intenta disfrutar de unas vacaciones gratis. Cada vez hay más caravanas y autocaravanas, gente aparcando en zonas de descanso intentando ahorrar. Es comprensible que la gente se moleste con las autocaravanas aparcadas frente a las ventanas de su salón, y luego están los insultos que reciben cuando les piden que se marchen”.

Miles de personas se unieron a páginas de Facebook dedicadas a documentar este mal comportamiento. La reacción cobró fuerza. Al igual que las dudas sobre el paso de la marca NC500 del patrocinio real a propiedad privada: desde 2018, North Coast 500 Ltd está bajo el control de Anders Holch Povlsen, multimillonario danés y el mayor terrateniente de Escocia.

Me preguntaba sobre esto mientras un viejo amigo del colegio y yo partíamos un domingo lluvioso de finales de abril. Nuestra primera parada fue Dingwall, un pequeño pueblo situado en una rica tierra agrícola al norte de Inverness, que recuerdo de mi infancia como la cuidada casa de unos tíos fallecidos.

Las opciones para almorzar eran escasas y, en High Street, la estructura tapiada del Commercial Bar, semiabandonado, era un espantajo que recordaba que la ciudad conoció tiempos mejores desde su fundación como Burgo Real autorizado por la Corona escocesa hace exactamente 999 años. Un poco de turismo excesivo podría no ser lo peor que pudiera pasar aquí, pensé.

Durante los dos primeros tercios de nuestro viaje, entrecerramos los ojos para contemplar las vistas a través del parabrisas empañado y los limpiaparabrisas a toda velocidad, sin ver ningún rastro de turistas molestando. Había muchas autocaravanas en la carretera, pero parecía demasiado pronto en la temporada para los atascos y ambulancias bloqueadas que las páginas de Facebook me habían adelantado que habría. Durante cuatro días, la única vez que nos quedamos atrapados detrás de un vehículo lento, el culpable fue el conductor, claramente perdido, de una furgoneta de reparto a domicilio de un hipermercado.

El turismo puede ser un chivo expiatorio fácil de problemas que no creó y que no se puede esperar que solucione, pensé mientras entrábamos en el restaurante y las habitaciones Old School a orillas del fiordo de Loch Inchard, en la costa noroeste de Sutherland. Como muchos de los establecimientos de la NC500, este lugar está diseñado para renovar la mayoría de sus seis habitaciones casi a diario. Se recomienda a los huéspedes registrarse entre las 16:00 y las 18:00, cenar entre las 18:00 y las 20:00, desayunar a las 9:00 del día siguiente y marcharse a las 10:00.

El modelo puede dar la impresión de que “reglamentado y apresurado” ha sustituido a “tosco y desenfadado” como el calificativo predilecto para la hospitalidad de las Tierras Altas. Pero cualquier temor que tuviera se disipó con unas copas de vino tinto y un estofado de venado local, del tipo con el que mi novia y yo solo podíamos soñar en aquellos tiempos.

Por la mañana, la propietaria de Old School, Lisa MacLeod, compartió sus pensamientos sobre el impacto de la NC500, comenzando con un aspecto del turismo que a veces se olvida en el debate de costos/beneficios: el placer que ha traído a aquellos que tal vez nunca lo hubieran visitado sin el salto a la fama, y la sensación de orgullo y satisfacción que ofrece a los anfitriones.

“Obviamente, tiene sus aspectos negativos, pero en general, todas estas personas pueden conocer esta increíble parte del mundo, que de otra manera probablemente no hubieran conocido”, dijo.

Si bien la NC500 ha sido beneficiosa para su negocio estacional, MacLeod afirmó que siempre fue poco realista esperar que el turismo por sí solo solucionara grandes problemas, como la tendencia de los jóvenes a abandonar la zona en busca de oportunidades —o simplemente de la emoción— que ofrecen otros lugares. “La mayoría de los que viven aquí trabajan en alta mar en la industria petrolera o en las piscifactorías, que atraen a muchas familias jóvenes”, dijo MacLeod. “Los hoteles y los hostales no son realmente lo que genera ingresos”.

Después de un tradicional desayuno frito escocés, partimos a avistar frailecillos, págalos y araos comunes en la isla de Handa, donde el sol apareció por primera vez en nuestro viaje, y dividió las nubes para iluminar las hermosas bahías de la reserva natural en tonos azules más habitualmente asociados con el Caribe.

Para cuando llegamos al cercano pueblo costero de Scourie unas horas más tarde, hacía un calor sofocante y estábamos hambrientos. Y llegó en el momento justo, porque allí, al pie de una de las empinadas y estrechas fincas, conocidas como crofts, que descienden hasta la bahía, se encuentra el tipo de restaurante escocés abierto todo el día con el que había fantaseado durante décadas.

Al acercarnos al food truck Crofters Kitchen de Grant y Heather Mercer, se percibía un tranquilo murmullo de satisfacción en las mesas de picnic circundantes, y la imagen de Heather actualizando la pizarra de especiales del día resultaba igualmente tranquilizadora. Grant, de 33 años y 17 años de experiencia como jefe de cocina, acababa de recibir un fletán salvaje de un pescador local y, horas después de su desembarque, iba directo al menú.

Es justo lo que este veterano de la cultura hotelera escocesa, con sus largas jornadas de trabajo, se imaginaba cuando él y Heather decidieron emprender este negocio. Su objetivo era pasar más tiempo juntos en familia, aprovechando al mismo tiempo la demanda generada por el éxito de la NC500 para ofrecer la comida local y de temporada que sigue siendo la excepción, no la regla, en estos lugares.

El fletán, asado a la parrilla hasta quedar jugoso y hojaldrado, servido con pasta orzo al pesto de ajo silvestre, es una de las cosas más ricas que he comido en Escocia. ¡Cuánto tiempo lo había esperado! Mientras comíamos, el hijo de 15 meses de los Mercer caminaba por ahí. Con su pelo rubio, me recordó a mi hijo mayor a esa edad. La madre de mi hijo, la novia con aversión a las cenas de gambas, falleció repentinamente hace 20 años, y sentí una punzada de tristeza al ver que no estaba allí para disfrutar de la escena.

Al igual que la NC500, Crofter’s Kitchen celebraba su aniversario. Hacía un año que abrió y los Mercer disfrutaban de excelentes reseñas mientras planeaban la siguiente etapa de su aventura del campo a la mesa: usar una subvención gubernamental para convertir un contenedor de carga en un espacio interior para servir comida todo el año, y generar así más ingresos por turismo para la comunidad local.

“Además de obtener todos los mariscos localmente, producimos muchas de nuestras propias verduras y también compramos ensaladas de otros agricultores, cerdo y venado que han cazado en sus tierras y que les ayudo a cortar”, me dijo Grant.

“El contenedor nos permitirá abrir casi todo el año, lo cual será genial para los locales, sobre todo en invierno, cuando no hay mucho que abrir por aquí. El restaurante chino para llevar más cercano está en Ullapool, a unos 45 minutos en coche”.

Sé por experiencia propia, tras vivir en uno de los rincones húmedos y ventosos de Escocia, que la infraestructura no se limita a aparcamientos y carreteras en buen estado. Un flujo constante de visitantes puede marcar la diferencia entre una tienda local con estantes casi vacíos y una repleta de opciones inesperadas. Como señaló Grant Mercer, cada fletán entregado a mano en la cocina del Crofter es un pescado que no se carga en un camión para la exportación: un pivote económico que equilibra el impacto de los turistas de la NC500 con los costos ambientales de la participación de la región en una industria pesquera globalizada.

Yendo en sentido contrario a las agujas del reloj, como hicimos nosotros, la carretera al sur de Scourie es donde la ruta es más impresionante.

Mucho antes de que nadie hubiera pensado en el concepto de la NC500, las montañas de Assynt y la península de Applecross eran un destino predilecto para los clubes de propietarios de coches clásicos. Era fácil entender por qué mientras nos deslizábamos hacia nuestra última parada nocturna por serpenteantes cornisas bordeadas de aulagas en flor bajo el sol. El Aston Martin de James Bond encajaría a la perfección con la elegancia atemporal de estas vistas, pero incluso en mi Volvo, un poco destartalado, tenía la agradable sensación de estar protagonizando un anuncio de una marca de relojes de lujo.

Estos tramos de la ruta están dotados de una belleza natural tan grande que me hizo reflexionar sobre cómo el concepto de la NC500 también ha ayudado a atraer visitantes a zonas vecinas menos favorecidas estéticamente. También me pregunté por qué no se vieron inundadas de turistas y las consiguientes presiones hace décadas; de haberlo estado, quizás la infraestructura, ahora bajo presión, ya se habría modernizado.

Es difícil obtener datos precisos sobre el impacto económico de la NC500 y a menudo se discuten, pero la mayoría de los analistas coinciden en que la ruta ha ayudado a aumentar el número de visitantes en la región más amplia de las Highlands (de 5,1 millones en 2012 a 8,4 millones en 2023, según el consejo local), mientras que el gasto turístico ha crecido a menor ritmo (de 1.380 millones de libras a 1.680 millones de libras en el mismo período).

VisitScotland, el organismo nacional de turismo, dice que la NC500 ha aumentado sin lugar a dudas el perfil internacional de la región y ha atraído visitantes adicionales en beneficio de la economía local.

“La atención mundial a la ruta ha creado algunos desafíos, y sabemos que hay que lograr un equilibrio delicado entre los beneficios que aporta el turismo y garantizar que las comunidades se sientan cómodas y capaces de recibir a los visitantes”, dijo un portavoz, quien destacó los esfuerzos del organismo para difundir el turismo durante todo el año, fomentar estancias más largas y cubrir las brechas de infraestructura expuestas por el aumento en el número de turistas.

Desde 2018, VisitScotland ha distribuido 20 millones de libras, o alrededor de US$ 27 millones, a través de un fondo del gobierno escocés para desarrollar infraestructura de turismo rural, incluidos muchos proyectos alrededor de NC500, como estacionamiento, baños públicos e instalaciones para autocaravanas, dijo el portavoz.

Estos esfuerzos aún no han convencido a los escépticos de que los problemas de la ruta se puedan mitigar sin reducir el número de visitantes. Según los expertos en viajes de Fodor’s, el impacto del turismo excesivo impulsado por la NC500 es tan grave que está “cambiando constantemente la cultura de la región”, mientras que un artículo reciente del New York Times se titulaba: “¿Deberías hacer el ‘mejor viaje por carretera’ de Escocia? Los lugareños dicen que quizás no”.

Nuestro viaje no me convenció, sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente uno de cada siete empleos de la región depende del turismo. Incluso si fuera cierto que la cultura de las Tierras Altas está siendo reconstruida por la mano invisible del turismo, ¿sería eso necesariamente algo malo?

Nuestro último hotel en la ruta me ofreció una especie de respuesta. Era el único que había encontrado en un radio de 48 kilómetros que ofrecía dos habitaciones individuales por menos de US$ 200 la noche, y me dio un vuelco el corazón al registrarnos: el bar público del hotel se revelaba como un sombrío refugio del brillante sol, donde la multitud del atardecer formaba un deprimente cuadro de los problemas de salud pública de Escocia.

Al inspeccionar mi habitación del tamaño de un armario, observé las sábanas de poliéster y la alfombra deshilachada, pero no me di cuenta de que mi destino sería despertarme al amanecer debido a la ausencia de cortinas adecuadas.

Más tarde, mientras nos preparábamos para cenar en un lugar más agradable, nos topamos con un exgerente del hotel y entablamos una conversación agradable sobre la falta de gentrificación en su antiguo lugar de trabajo.

“Es un lugar un poco deteriorado”, dije.

“Mmm”, respondió. “Deberías verlo cuando lleguen los pescadores”.

