John Cena dice que hacerse un trasplante de cabello “cambió por completo el rumbo” de su vida

John Cena tiene un nuevo aspecto gracias a un trasplante de cabello al que se sometió el año pasado, y…

John Cena tiene un nuevo aspecto gracias a un trasplante de cabello al que se sometió el año pasado, y lo está adoptando por completo.

El actor y leyenda de la lucha libre habló abiertamente sobre su decisión de hacerse un trasplante de cabello en una nueva entrevista con la revista People publicada el miércoles, diciendo que se enfrentó a este aspecto del envejecimiento debido a sus fans.

“Mientras intentaba ocultar mi pérdida de cabello, el público lo sacaba a la luz”, dijo. “Vi sus carteles que decían ‘El John Cena calvo’. Ellos me empujaron a ver cuáles eran mis opciones”.

Cena dijo que esto lo llevó a comenzar una nueva rutina, que incluye “terapia de luz roja, minoxidil, vitaminas, champú, acondicionador”, además de someterse a un procedimiento de trasplante de cabello en noviembre.

“Odio el hecho de que, si no hubiera tanta vergüenza al respecto, me lo habría hecho hace 10 años. Pensé que estaba solo, pero siete u ocho de cada 10 (hombres) sufren de caída de cabello o calvicie”, dijo, y agregó que “si alguien me va a criticar por eso, no creo que haya ninguna vergüenza en ello”.

El trasplante, dijo, “cambió por completo el rumbo de mi vida”.

Cena anunció en 2024 que se retiraría de World Wrestling Entertainment (WWE) al final de este año, diciendo a People en la historia del jueves que “la edad influye” en su decisión.

“No soy tan fuerte ni tan rápido como solía ser”, dijo, y agregó que su “salud y mi dedicación a mi pareja son la punta de mi lanza en la vida en este momento, así que creo que cada vez que salgo (al ring), solo quiero asegurarme de poder darlo todo, pero es hora de dar un paso al costado”.

La estrella de “Peacemaker” también tiene una sólida carrera como actor fuera de su trabajo con WWE, algo que, según él, su trasplante de cabello también ha ayudado.

“Un peinado diferente puede identificar un papel que me consiga más trabajo, hacer lo que amo hacer”, dijo.

La serie de DC “Peacemaker”, en la que Cena interpreta el papel principal, estrenará su segunda temporada este mes en HBO Max. (DC y HBO Max son propiedad de la empresa matriz de CNN en Español, Warner Bros. Discovery.)

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.