Jerome Powell insinúa que los esperados recortes de tasas llegarán pronto: serán los primeros del mandato de Trump

El mercado laboral está en un terreno tan inestable que la Reserva Federal podría necesitar pronto recortar las tasas de interés para apoyar la economía, dijo este viernes el presidente de la Fed, Jerome Powell, en un importante foro de banca central.

En uno de sus discursos más trascendentales, Powell sugirió que el mercado laboral podría beneficiarse de tasas más bajas, que la Fed ha mantenido sin cambios durante ocho meses consecutivos.

“Los riesgos a la baja para el empleo están aumentando”, dijo Powell en declaraciones preparadas para su discurso principal en el simposio económico anual del Banco de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming. Señaló también que la posibilidad de que los aranceles de Trump tengan solo un efecto pasajero sobre la inflación es “razonable”.

“Con la política en territorio restrictivo, el escenario base y el equilibrio cambiante de los riesgos pueden justificar un ajuste en nuestra política económica”, agregó.

La conferencia de Jackson Hole suele ser un evento importante en el mundo de la banca central, en el que el presidente de la Fed marca la pauta para el resto del año. Este año, sin embargo, el contexto es radicalmente diferente.

Las declaraciones de Powell en Jackson Hole, las últimas como presidente de la Fed, llegan en un momento de punto de inflexión en la historia de 111 años del banco central. La Fed —y Powell en particular— ha sido objeto de un ataque sin precedentes proveniente de la Casa Blanca desde que Trump comenzó su segundo mandato en enero. Pero ahora, el Gobierno de Trump amplió su ofensiva contra el banco central.

El Departamento de Justicia ha señalado que planea investigar a Lisa Cook, gobernadora de la Fed, después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, la acusara de cometer fraude hipotecario.

Trump sigue exigiendo recortes masivos de tasas mientras su Gobierno busca activamente quién reemplazará a Powell una vez que su mandato como presidente termine en mayo de 2026. Al mismo tiempo, también está remodelando lentamente la Fed.

La vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, a quien Trump ascendió a su cargo actual a principios de este año, está revisando activamente la regulación bancaria y se espera que flexibilice las reglas para los bancos más grandes. Algunos de los candidatos a presidente de la Fed han prometido reducir la plantilla del banco central si son elegidos.

Trump también ha nominado a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos, para que ocupe un puesto vacante en la Junta de Gobernadores de la Fed tras la renuncia de la exgobernadora Adriana Kugler a principios de este mes.

Y si Cook es destituida y Miran es confirmado, la composición de la junta del banco central se inclinaría a favor de Trump, con solo dos gobernadores de la Fed nombrados por un presidente demócrata. Powell se ha negado a revelar si planea permanecer en la junta de la Fed después de que termine su mandato como presidente en mayo de 2026. Tiene un mandato concurrente separado como gobernador de la Fed que se extiende hasta 2028.

“La junta de la Fed está compuesta por siete gobernadores, uno de los cuales es el presidente. Con una mayoría de cuatro personas, la Junta puede destituir a los presidentes de los bancos regionales de la Fed, quienes juegan un papel clave en las decisiones sobre tasas de interés”, escribió el jueves Jon Hilsenrath, asesor principal de la firma de corretaje StoneX, en un comunicado en LinkedIn.

“Cada uno de estos puestos en la junta es muy importante para un presidente que quiere remodelar cómo funciona el banco central y qué decisiones toma. Deshacerse de Cook sería una forma de construir esa mayoría de cuatro personas”, agregó.

Los funcionarios de la Fed toman sus decisiones sobre las tasas de interés únicamente en función de lo que muestran las cifras económicas, con el objetivo de lograr máximo empleo y precios estables; no en función de lo que los políticos les exijan. Powell reiteró ese punto en su discurso.

“Los miembros (de la Fed) tomarán estas decisiones únicamente basándose en su evaluación de los datos y sus implicaciones para las perspectivas económicas y el equilibrio de riesgos”, dijo Powell. “Nunca nos desviaremos de ese enfoque”.

