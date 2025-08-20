Israel llamará a 60.000 reservistas más antes de la ofensiva en Ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llamarán a 60.000 reservistas adicionales mientras se preparan para una gran ofensiva en…

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llamarán a 60.000 reservistas adicionales mientras se preparan para una gran ofensiva en Ciudad de Gaza, informaron este miércoles las autoridades.

Con este refuerzo, el número total de reservistas movilizados ascenderá a unos 120.000. El Ejército también prolongará el servicio de 20.000 reservistas que ya habían sido convocados, según un portavoz militar.

Algunos de los nuevos efectivos reemplazarán a soldados en servicio activo desplegados fuera de Gaza, mientras que la operación principal en el enclave será liderada principalmente por tropas conscriptas.

En total, las FDI planean desplegar cinco divisiones para la campaña.

Además de la ofensiva en la Ciudad de Gaza, Israel ha dado su aprobación final a un controvertido plan para construir miles de nuevas unidades de vivienda en la Ribera Occidental ocupada, lo que efectivamente dividirá en dos el territorio.

Los planes de asentamiento en E1, una zona al este de Jerusalén, habían estado congelados durante décadas ante la oposición internacional, ya que harían prácticamente imposible un Estado palestino contiguo con capital en Jerusalén Este.

Pero al confirmar el plan, el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, dejó en claro que ese era su objetivo, al decir en una declaración: “El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con lemas, sino con acciones”.

Smotrich presentó la medida como la respuesta de Israel a la reciente ola de países que anunciaron su intención de reconocer un Estado palestino. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó categóricamente cualquier posibilidad de un Estado palestino, postura reafirmada en una resolución aprobada por la Knéset israelí el año pasado.

Smotrich ha presionado repetidamente a Netanyahu para que anexe la Ribera Occidental ocupada y aplique la soberanía israelí a todo el territorio.

Los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada son pueblos, ciudades y aldeas judías construidas en tierras que las Naciones Unidas y la comunidad internacional han designado para un Estado palestino.

Prácticamente toda la comunidad internacional considera la expansión de los asentamientos un obstáculo para las negociaciones entre israelíes y palestinos. Según Peace Now, organización que monitorea el crecimiento de los asentamientos, el año pasado había 141 asentamientos en la Ribera Occidental.

