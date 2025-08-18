Hamas dice que está de acuerdo con una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, pero los detalles siguen sin estar claros

Hamas afirma haber aceptado una nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores para la guerra en Gaza,…

Hamas afirma haber aceptado una nueva propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores para la guerra en Gaza, pero los detalles siguen sin estar claros.

Basem Naim, un alto cargo de la oficina política de Hamas, declaró en redes sociales: «El movimiento ha aceptado la nueva propuesta de los mediadores. Rezamos para que Dios extinga el fuego de esta guerra contra nuestro pueblo”.

No está claro a qué nueva propuesta se refiere Hamas ni quién la presentó.

Una fuente israelí familiarizada con el asunto declaró a CNN: “Israel aún no ha recibido nada de los mediadores”.

Noticia en desarrollo.

