“Fue una mi**da, una vergüenza”, dijo Neymar tras sufrir la derrota más humillante de su carrera

Las cosas no vienen saliendo como Neymar esperaba desde su vuelta al Santos de Brasil, club con el que descolló…

Las cosas no vienen saliendo como Neymar esperaba desde su vuelta al Santos de Brasil, club con el que descolló y con el que logró captar la atención del fútbol europeo, pero sin dudas si algo no esperaba el exdelantero del FC Barcelona y del PSG era sufrir una derrota como la de este domingo: 0-6 ante el Vasco da Gama en su propio estadio.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, afirmó Neymar después del partido, según la agencia de noticias EFE.

El mensaje estaba destinado a los 53.000 aficionados que colmaron el estadio MorumBIS con ganas de ver una gran actuación del equipo paulista y de su número 10, y que terminaron por darle la espalda a los jugadores tras la paupérrima actuación.

Razones no les faltaron, ya que es la primera vez en la historia que el Santos pierde por más de cuatro goles un partido del Brasileirao en su estadio y es la mayor paliza que alguna vez el Vasco da Gama le ha propinado en casi 100 partidos jugados entre ambos.

Neymar fue titular y capitán del Santos y jugó los 90 minutos de partido. La “mi**da” y la “vergüenza” de las que habló tras el 0-6 final se vieron reflejadas en su rostro al finalizar el encuentro, cuando se lo vio abandonar la cancha llorando e intentando ocultar su rostro debajo de la camiseta. Incluso el técnico rival, Fernando Diniz, fue a consolarlo.

Y es que fue, también, la peor goleada sufrida por Neymar en su carrera, al que no se le recuerdan días como estos. Quizás solo aquel partido ante el FC Barcelona de Guardiola, que lo goleó 4-0 en la final de Mundial de Clubes de 2011.

Pero aquel FC Barcelona lucía imparable, y este Vasco da Gama está a años luz de ese nivel. De hecho, el equipo de Río de Janeiro estaba en zona de descenso antes de este partido (con los tres puntos salió de la zona roja). Y más aún, había marcado solo 18 goles en 17 partidos jugados. 90 minutos contra el Santos le bastaron para acomodarse mejor en la tabla y quedar a solo dos puntos del equipo de Pelé.

Tras consumarse la goleada, el Santos dio por concluida la etapa de Cleber Xavier como entrenador del equipo, que apenas ganó seis partidos de los 18 que jugó. El club de Neymar marcha 15 (de 20 equipos), apenas dos puntos a salvo de la zona de descenso, hoy mirando mucho más la zona baja de la tabla que las copas que Neymar soñó con ganar en su regreso.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.