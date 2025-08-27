Evacúan al presidente Milei de un acto de campaña después de que arrojaron piedras y objetos a su vehículo en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado este miércoles de un acto de campaña en Lomas de Zamora, en…

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado este miércoles de un acto de campaña en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, luego de que manifestantes arrojaron piedras y otros objetos al vehículo donde se trasladaba en una caravana, reportaron las agencias Reuters y EFE.

El mandatario y Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, fueron sacados del lugar por su equipo de seguridad, dijo EFE.

Milei habló de lo sucedido en su cuenta de X, donde dijo que le lanzaron “piedras carentes de ideas” y responsabilizó a la oposición kirchnerista.

El portavoz del mandatario, Manuel Adorni, dijo en X que no hubo personas heridas en estos hechos, que también atribuyó al kirchnerismo. “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación”, señaló.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció en el mismo sentido y dijo que lo sucedido puso en riesgo a las personas que fueron a acompañar a Milei, quien participaba en un acto de campaña de cara a las elecciones intermedias del 26 de octubre.

Hasta ahora, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se ha pronunciado sobre los señalamientos del presidente y sus funcionarios. CNN intenta obtener comentarios por parte del Partido Justicialista.

Argentina se encuentra en medio de un año electoral. El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires celebrará sus comicios legislativos, y el 26 de octubre tendrán lugar las elecciones legislativas nacionales de mitad de mandato en todo el país, que serán claves para definir el futuro del Gobierno.

Precisamente, Milei se encontraba en un acto de campaña junto a candidatos de su partido, La Libertad Avanza, cuando su caravana fue atacada con piedras en Lomas de Zamora.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.