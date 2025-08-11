Estos son los países que han reconocido al Estado palestino

Cada vez más países se comprometen a reconocer un Estado palestino: ya son más de 145 las naciones que se…

Cada vez más países se comprometen a reconocer un Estado palestino: ya son más de 145 las naciones que se han sumado a la petición de reconocimiento internacional.

La mayoría de las naciones que reconocen un Estado de Palestina lo hicieron en 1988, tras la declaración del Consejo Nacional Palestino (CNP). Muchos otros Estados no occidentales siguieron su ejemplo en las décadas de 1990, 2000 y 2010.

En la primavera de 2024, más naciones europeas y caribeñas reconocieron un Estado palestino, entre ellas Barbados, Irlanda, Jamaica, Noruega y España. En aquel momento, el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, pidió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “que escuche al mundo y detenga la catástrofe humanitaria que estamos viendo en Gaza”.

Más recientemente, Australia, Canadá y Francia anunciaron planes para reconocer un Estado palestino en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre. Por su parte, el Reino Unido ha dicho que reconocerá un Estado palestino si Israel no cumple unos criterios que incluyen el alto el fuego en Gaza.

Estos recientes anuncios dejan a Estados Unidos cada vez más aislado de algunos de sus aliados más cercanos en la cuestión de Israel y la forma en que ha llevado a cabo su campaña militar y las restricciones a la ayuda.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha “rechazado” las recientes peticiones de reconocimiento de las naciones europeas, calificándolas de “recompensa a Hamas” que socavan los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha criticado las peticiones de reconocimiento.

Las peticiones se producen en medio de una creciente condena de la crisis de hambruna en Gaza causada por el bloqueo israelí de la ayuda humanitaria, que ha sido ampliamente condenado por las agencias de las Naciones Unidas y los grupos humanitarios.

