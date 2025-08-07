Estos son los fichajes más caros de la MLS y las contrataciones más relevantes en la historia de la liga

La llegada de Son Heung-min y Thomas Müller a la Major League Soccer (MLS) puso de nuevo a la liga…

Son, de 33 años, fichó con el LAFC de Los Ángeles, proveniente del Tottenham de Inglaterra, por una cifra que ronda los US$ 26 millones, según reportó el portal GIVEMESPORT, aunque el equipo angelino no entregó detalles de la transferencia.

Por otro lado, Thomas Müller, múltiple campeón con el Bayern Munich y del mundo con la selección alemana, fue confirmado por los Whitecaps FC de Vancouver.

Müller, al igual que Son y el argentino Rodrigo De Paul son los fichajes más rimbombantes de esta ventana veraniega en la MLS y si bien los tres futbolistas ya superan los 30 años, llegan con altas expectativas para aportar en la liga.

La MLS no suele desembolsar cifras extrafalarias en cuanto a la compra de jugadores y varias figuras relevantes han llegado como agentes libres.

El traspaso de Son ahora supera la marca de los 25 millones de dólares, que había pagado un equipo de la liga norteamericana.

Estos son los fichajes más caros en la historia de la liga, según los datos del portal especializado transfermarkt.

Rodrigo De Paul, un récord en camino

El Atlético de Madrid y el Inter Miami acordaron en julio el traspaso de Rodrigo de Paul en calidad de préstamo por seis meses. El jugador argentino pasaría a ser el fichaje más caro de la liga al término de esta cesión, en una transacción tasada en cerca de US$ 29 millones, según también los reportes y proyecciones de transfermarkt.

Carlos “Pibe” Valderrama (1996-2002)

El colombiano fue el primer gran ícono de la MLS cuando la liga comenzó en 1996. El Pibe no fue tan relevante en su paso internacional por España con el Real Valladolid o en Francia con el Montpellier, pero su llegada a la MLS fue a otro precio al jugar con tres equipos distintos: el Tampa Bay Mutiny, el Miami Fusion y el Colorado Rapids.

Con Tampa ganó la Supporters’ Shield en su año debut, fue elegido el mejor futbolista de la temporada 1996 (MVP por sus siglas en inglés) y fue escogido para el juego de las estrellas de la MLS en cinco oportunidades.

Valderrama tiene un récord vigente en la liga del mayor número de asistencias en una temporada, con 26.

Jaime Moreno (1996-2010)

El boliviano cosechó muchos éxitos en la MLS y se convirtió en uno de los mediocampistas más prolíficos que han pasado por la liga.

Ganó cuatro títulos de la MLS Cup (1996, 1997, 1999, 2004) con el DC United, equipo con el que estuvo la mayor parte de su carrera en la MLS. También tuvo un paso fugaz por el Metro Stars (hoy los New York Red Bulls) entre 2003 y 2004.

Con el DC United también fue campeón de la CONCACAF Champions Cup en 1998, en la primera vez que un equipo de la MLS se quedaba con el trofeo. A fin de cuentas, Moreno tiene bien ganado su lugar en el Salón de la Fama del fútbol estadounidense.

David Beckham (2007-2012)

La llegada de David Beckham a la MLS partió en dos la historia de la liga. Nunca antes un jugador con un alcance mediático tan potente había permeado el fútbol de este país. Como toda una estrella de Hollywood, Beckham aterrizó en Los Ángeles con el Galaxy, y parte de su éxito todavía repercute en la liga con el Inter Miami que tiene a otra megafigura en el presente, Lionel Messi.

El mediocampista inglés fue un éxito inmediato desde la mercadotecnia y en el campo fue determinante en el casi centenar de partidos que participó con el equipo (98 juegos).

Beckham conquistó dos títulos de la MLS Cup (2011 y 2012) y otros dos de la Supporters’ Shield (2010 y 2011). También fue duramente criticado cuando se fue a préstamo al AC Milan en dos ocasiones.

Thierry Henry (2010-2014)

Thierry Henry fue otro europeo con grandes pergaminos que llegó a la MLS para imprimir su filosofía de juego. A la par de Beckham, Henry, campeón del mundo con Francia en 1998, conquistó el fútbol estadounidense desde la costa este.

Titi consiguió llevar a los Red Bulls de Nueva York a ser el mejor de la temporada regular. No fue campeón de la MLS Cup, pero pudo ganar la Supporters’ Shield y la Conferencia del Este en dos ocasiones (2010 y 2013).

Diego Valeri (2013-2021)

Diego Valeri es sinónimo de éxito y calidad por su paso por la MLS. El argentino fue campeón con los Timbers de Portland en 2015 y 2020. Fue elegido como el mejor de la temporada (MVP) en 2017 y en la final de 2015 también fue el mejor jugador.

Valeri fue escogido en cuatro ocasiones para participar en el Juego de las Estrellas (2014, 2016, 2017 y 2018).

David Villa (2014-2018)

El español David Villa es uno de los campeones del mundo que dejó su huella en la MLS. Fue una figura descollante en el New York City, marcando 80 tantos en 126 partidos, siendo el máximo goleador histórico del club.

Villa no fue campeón con el equipo de la gran manzana, pero fue elegido como mejor jugador (MVP) en 2016, seleccionado en el once ideal de la liga en dos temporadas (2016 y 2017) y participó del Juego de las Estrellas en cuatro ocasiones (2015, 2016, 2017 y 2018).

Josef Martínez (2017-presente)

El venezolano Josef Martínez ha sido una de esas sorpresas gratas que ha llegado a la MLS. Su paso por el fútbol europeo fue discreto, pero en la liga estadounidense despuntó.

Martínez ha estado en cuatro equipos distintos: el Atlanta United, el Inter Miami, el CF Montreal y el San José Earthquakes.

Con Atlanta obtuvo sus mayores logros, al conquistar la MLS Cup (2018), la US Open Cup (2019) y la Campeones Cup (2019). Fue nombrado mejor jugador de la temporada (MVP) en 2018, mejor jugador de la final y goleador de la temporada con récord incluido (31 goles).

Zlatan Ibrahimovic (2018-2019)

Después de David Beckham, el Galaxy no ha tenido otro jugador tan mediático como Zlatan Ibrahimovic.

El sueco solo estuvo dos temporadas en la MLS y, a pesar de no haber ganado títulos con el equipo angelino, a nivel individual se destacó como el goleador de ambas campañas: 22 goles en 2018 y 31 en 2019. Además, fue elegido como la mejor contratación de la liga en 2018.

Carlos Vela (2018-2024)

A la par de Ibra, el mexicano Carlos Vela colaboró con la rivalidad angelina en el llamado “El tráfico”, partido de rivalidad de patio entre el LA Galaxy y el LAFC. Vela llegó al LAFC para conquistar a punta de récords la MLS.

Vela ha sido el mejor mexicano en la historia de la liga estadounidense, coronándose campeón en 2022 de la MLS Cup. También ganó con su equipo la Supporters’ Shield en dos ocasiones (2019 y 2022) y la US Cup en 2024.

En la campaña 2019, con 34 goles, superó el récord de Josef Martínez como máximo artillero de la liga en una campaña y también fue elegido como el MVP de ese año.

Lionel Messi (2023-presente)

Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, Lionel Messi aterrizó en la MLS ya con el rótulo de campeón del mundo con su selección y dispuesto a seguir rompiendo récords.

Su primer título con el Inter Miami fue la Leagues Cup y de ahí en adelante se encargó de convertir a su equipo en protagonista.

Desde la llegada de Messi el Inter aún no ha ganado la MLS Cup, pero el astro argentino ya es el máximo goleador histórico del equipo y en un solo juego de MLS logró la mayor cantidad de goles (5) y participaciones de gol (6).

Messi, además de ser un éxito mediático y cultural, también lidera la tabla de goleo en la presente temporada.

En julio consiguió marcar múltiples goles en cinco partidos consecutivos antes de su lesión.

